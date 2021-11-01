Шато, середньовічні замки та вітражі: найкращі локації Франції для подорожі у 2022 році

Цього року міжнародні поїздки обмежені через жорсткі правила під час пандемії. Але в деяких локаціях країн ЄС цей період використовують для підготовки нових туристичних точок, які можна буде відвідати у 2022 році.

Наприклад, у Франції розробили нові плани на прийом туристів в наступному сезоні та підготували для мандрівників "кілька гучних відкриттів", повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Французьке Туристичне агентство Atout France назвало найпопулярніші напрямки, які варто відвідати у 2022 році. Розповідаємо про деякі з них.

Лувр-Ленс

Лувр-Ленс — Louvre-Lens) - художній музей, також відомий як Лувр II. Він розташований у французькому індустріальному місті Ланс на півночі Франції. "Другий Лувр" очолює французький мистецтвознавець і музейний хранитель Ксав'є Декто.

Лувр-Ленс - перша музейна установа в країні й музей-супутник Лувру, пов'язана з паризьким Лувром окремою науково-культурною угодою.

Фото: Художній музей, відомий як "другий Лувр" в місті Ленс (wikipedia.org)

До своєї десятої річниці Лувр міста Ленс, до якого можна дістатися на швидкісному поїзді з Парижа приблизно за годину, стане домом для своєї регіональної філії Лувру в Парижі та представить наступні виставки:

Рим (6 квітня - 25 липня 2022 року);

Ієрогліфи (28 вересня 2022 - 16 січня 2023 року).

Шато Віллер-Котре

Це єдиний у своєму роді замок, побудований в ренесансному регіоні Пікардія у Франції, відкриється для відвідування в березні 2022 року. Спеціально до цієї події там проведуть серію культурних заходів для туристів.

У різний час у замку зупинявся Франсуа Рабле, а Мольєр представив у ньому свою п'єсу "Тартюф". Муніципалітет Вілле-Коттере також є батьківщиною драматурга Олександра Дюма.

Фото: Замок Віллер-Котре (wikipedia.org)

Попри те, що протягом століть замок зазнавав значних змін, він добре зберіг свій первісний вигляд. Двір прикрашають два довгих флігелі, збережені старі господарські будівлі.

Ззаду розташований королівський будинок, фасад якого являє собою серйозне нововведення на момент його будівництва. Були збудовані іонічні колони, увінчані коринфськими колонами, що підтримують ряд облицьованих консолей. Також - мощена лоджія, ніші якої спочатку призначалися для розміщення статуй.

Столиця Бургундії - Діжон

Міжнародне місто гастрономії та вина, Діжон, відкриється 22 квітня 2022 року. Там вже готові проводити майстер-класи, включаючи кулінарну школу Ферранді, нові шоу і ресторани, чотири готелі із зіркою Мішлен і масштабний кінокомплекс.

Фото: Площа в історичній частині Діжона (wikimedia.org)

Cité du Vitrail - "Європейська столиця вітражів"

Навесні 2022 року виставкова територія Cite du Vitrail відкриється в місті Труа департаменту Об - це історична столиця Шампані. Регіон також відомий як "вітражна столиця Європи". Тут туристам представлять стародавні готичні церкви з вражаючими вікнами та готель 18-го століття Hôtel-Dieu-le-Comte.

У локації буде виділено понад 32000 квадратних футів для демонстрації вітражів XII-XXI століть. Тут також планують представити творчість сучасних художників-вітражистів з усього регіону. На постійних і тимчасових виставках туристи зможуть відкрити для себе кращі предмети мистецтва вітражів з 12 по 21 століття.

Фото: Вітраж базиліки Святого Урбана у місті Труа (wikipedia.org)

Репліка печера Grotte Cosquer

Печера Коске (Grotte Cosquer) віком понад 33 000 років, розташована в міні-фіордах на півдні Франції, буде знову відкрита для відвідування. Там відвідувачі зможуть побачити 500 наскальних малюнків, на яких зображені такі тварини, як пінгвіни, Тюлені, медузи та ссавці, які вже вимерли.

Фото: Профіль печери Коске (uk.wikipedia.org)

Грот Коске - прикрашена малюнками печера епохи палеоліту, розташована в Каланке-де-ла-Тріпері в Марселі, недалеко від мису Моргіу.

Це також єдина у Франції прикрашена стародавніми картинами печера, вхід якої відкривається під море. Локація названа на честь французького дайвера Анрі Коскера, який вперше підкорив грот в 1991 році.

Фото: Таким буде комплекс, присвячений печері Коске (instagram.com/grottecosquer)

Влітку 1992 року доступ в печеру був обмежений після загибелі в підводному тунелі трьох дайверів-любителів. Але у 2022 році після масштабного будівництва відкриють так звану "репліку" печери - культурний і музейний центр, зведений з нуля. Комплекс представить всі особливості затопленої печери і її художніх скарбів.

У центрі покажуть публіці недоступні місця грота та зберігатимуть археологічну спадщину, приречену на зникнення. Також тут хочуть показати широкій публіці, наскільки сильним є вплив явища підвищення рівня моря.

Що ще відкрили у Франції під час пандемії

Хоча у 2021 році подорожі залишаються досить непростими, у Франції було оголошено про кілька культурних і туристичних відкриттів. У тому числі - про відкриття сучасному музейному мистецтві, такому як Bourse de Commerce/Колекція Піно.

Також були відкриті виставки сучасного мистецтва в Королівському абатстві Фонтевро, і грандіозна Цифрова виставка Bassins de Lumiere в чотирьох колишніх підводних басейнах часів Другої світової війни.

Які правила в'їзду до Франції з України сьогодні

Згідно з новою оцінкою Франції рівня захворюваності COVID-19, починаючи з 11 жовтня 2021 року, Україна віднесена до переліку країн так званої "помаранчевої" зони. У зв'язку з цим в'їзд громадян України до Франції відбувається на наступних умовах:

Немає обмежень для в'їзду, якщо громадянин України вакцинований однією з вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених до використання на території Франції. До їх числа відносяться вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson. Вакцинація вважається повною, якщо пройшло 28 днів з часу вакцинації вакциною Janssen і 7 днів з другої дози вакцинації іншими вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield). Для контролю на кордоні вимагають пред'явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію і заповнити заяву про відсутність симптомів COVID і/або про відсутність контактів з особами, хворими на COVID. Правила, що застосовуються до вакцинованих дорослих, поширюються на супроводжуючих їх неповнолітніх дітей, незалежно від того, вакциновані вони чи ні. Якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в'їхати до Франції тільки за умови пред'явлення документа, що підтверджує "нагальну необхідність" в'їзду, а також за наявності ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 годин. Замість ПЛР-тесту також приймається тест на антиген, зроблений не раніше, ніж за 48 годин до в'їзду. Ті, хто не вакцинований, повинні також пройти тест на антиген в аеропорту Франції після прибуття і дотримуватися 7-денної самоізоляції. Зазначені умови в'їзду застосовуються як до дорослих, так і до дітей (вік від 12 років).

а

Раніше ми писали, як довго можна планувати поїздки до Європи під час пандемії восени.

Також пропонуємо почитати, чому під час сплеску COVID стародавні історичні пам'ятки архітектури опинилися під загрозою.