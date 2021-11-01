Шато, средневековые замки и витражи: лучшие локации Франции для путешествия в 2022 году

В этом году международные поездки ограничены из-за жестких правил во время пандемии. Но в некоторых локациях стран ЕС этот период используют для подготовки новых туристических точек, которые можно будет посетить в 2022 году.

К примеру, во Франции разработали новые планы на прием туристов в следующем сезоне и подготовили для путешественников "несколько громких открытий", сообщает SchengenVisaInfo.com.

Французское туристическое агентство Atout France назвало самые популярные направления, которые стоит посетить в 2022 году. Рассказываем о некоторых из них.

Лувр-Ленс

Лувр-Ленс (Louvre-Lens) — художественный музей, также известный как Лувр II. Он расположен во французском индустриальном городе Ланс на севере Франции. "Второй Лувр" возглавляет французский искусствовед и музейный хранитель Ксавье Декто.

Лувр-Ленс — первое музейное учреждение в стране и музей-спутник Лувра, связанное с парижским Лувром отдельным научно-культурным соглашением.

Фото: Художественный музей, известный как "Второй Лувр" в городе Ленс (wikipedia.org)

К своей десятой годовщине Лувр города Лэнс, до которого можно добраться на скоростном поезде из Парижа примерно за час, станет домом для своей регионального филиала Лувра в Париже и представит следующие выставки:

Рим (6 апреля - 25 июля 2022 года);

Иероглифы (28 сентября 2022 - 16 января 2023 года).

Шато Виллер-Котре

Это единственный в своем роде замок, построенный в ренессансном регионе Пикардия во Франции, откроется для посещения в марте 2022 года. Специально к этому событию там проведут серию культурных мероприятий для туристов.

В разное время в замке останавливался Франсуа Рабле, а Мольер представил в нем свою пьесу "Тартюф". Муниципалитет Вилле-Коттере также является родиной драматурга Александра Дюма.

Фото: Замок Виллер-Котре (wikipedia.org)

Несмотря на то, что на протяжении веков замок претерпевал значительные изменения, он хорошо сохранил свой первоначальный вид. Двор украшают два длинных флигеля, сохранены старые хозяйственные постройки.

Сзади расположен королевский дом, фасад которого представляет собой серьезное новшество на момент его строительства. Были выстроены ионические колонны, увенчанные коринфскими колоннами, поддерживающими ряд облицованных консолей. Также - мощеная лоджия, ниши которой изначально предназначались для размещения статуй.

Столица Бургундии - Дижон

Международный город гастрономии и вина, Дижон, откроется 22 апреля 2022 года. Там уже готовы проводить мастер-классы, включая кулинарную школу Ферранди, новые шоу и рестораны, четыре отеля со звездой Мишлен и масштабный кинокомплекс.

Фото: Площадь в исторической части Дижона (wikimedia.org)

Cité du Vitrail - "Европейская столица витражей"

Весной 2022 года выставочная территория Cite du Vitrail откроется в городе Труа департамента Об - это историческая столица Шампани. Регион также известен как "витражная столица Европы". Здесь туристам представят древние готические церкви с поразительными окнами и отель 18-го века Hôtel-Dieu-le-Comte.

В локации будет выделено более 32000 квадратных футов для демонстрации витражей XII-XXI веков. Здесь также планируют представить творчество современных художников-витражистов со всего региона. На постоянных и временных выставках туристы смогут открыть для себя лучшие предметы искусства витражей с 12 по 21 век.

Фото: Витраж базилики Святого Урбана в городе Труа (wikipedia.org)

Реплика пещеры Grotte Cosquer

Пещера Коске (Grotte Cosquer) возрастом более 33 000 лет, расположенная в мини-фьордах на юге Франции, будет снова открыта для посещения. Там посетители смогут увидеть 500 наскальных рисунков, на которых изображены такие животные, как пингвины, тюлени, медузы и млекопитающие, которые в настоящее время вымерли.

Фото: Профиль пещеры Коске (uk.wikipedia.org)

Грот Коске - богато украшенная рисунками пещера эпохи палеолита, расположенная в Каланке-де-ла-Трипери в Марселе, недалеко от мыса Моргиу.

Это также единственная во Франции украшенная древними картинами пещера, вход которой открывается под море. Локация названа в честь французского дайвера Анри Коскера, впервые покорившего грот в 1991 году.

Фото: Таким будет комплекс, посвященный пещере Коске (instagram.com/grottecosquer)

Летом 1992 года доступ в пещеру был ограничен после гибели в подводном тоннеле трех дайверов-любителей. Но в 2022 году после масштабного строительства откроют так называемую "реплику" пещеры - культурный и музейный центр, возведенный с нуля. Комплекс представит все особенности затопленной пещеры и ее художественных сокровищ.

В центре покажут публике недоступные места грота и будут хранить археологическое наследие, обреченное на исчезновение. Также здесь хотя показать широкой публике, насколько сильно влияние явления повышения уровня моря.

Что еще открыли во Франции во время пандемии

Хотя в 2021 году путешествия остаются довольно непростыми, во Франции было объявлено о нескольких культурных и туристических открытиях. В том числе - об открытии современном музейном искусстве, таком как Bourse de Commerce Коллекция Пино.

Также были открыты выставки современного искусства в Королевском аббатстве Фонтевро, и грандиозная цифровая выставка Bassins de Lumiere в четырех бывших подводных бассейнах времен Второй мировой войны.

Какие правила въезда во Францию из Украины сегодня

Согласно новой оценке Франции уровня заболеваемости COVID-19, начиная с 11 октября 2021 года, Украина отнесена к перечню стран так называемой "оранжевой" зоны. В связи с этим въезд граждан Украины во Францию ​​происходит на следующих условиях:

Нет ограничений для въезда, если гражданин Украины вакцинирован одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенных к использованию на территории Франции. К их числу относятся вакцины Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson. Вакцинация считается полной, если прошло 28 дней со времени вакцинации вакциной Janssen и 7 дней со второй дозы вакцинации другими вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield). Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов COVID и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевшими COVID. Правила, применяемые к вакцинированным взрослым, распространяются на сопровождающих их несовершеннолетних детей, независимо от того, вакцинированы они или нет. Если гражданин Украины не прошел вакцинацию, он может въехать во Францию ​​только при условии предъявления документа, подтверждающего "насущную необходимость" въезда, а также при наличии ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часов. Вместо ПЦР-теста также принимается тест на антиген, сделанный не ранее, чем за 48 часов до въезда. Те, кто не вакцинирован, должны также пройти тест на антиген в аэропорту Франции по прибытии и соблюдать 7-дневную самоизоляцию. Указанные условия въезда применяются как к взрослым, так и к детям (возраст от 12 лет).

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