"Сезон завершується": що відбувається на пляжах Одеси у вересні

Фото: Пляжі Одеси (kirillovka.ks.ua)

Чи багато відпочивальників на місцевих пляжах під час оксамитового сезону

Одеса - місто, в якому можна бувати на морі в будь-який час року. При цьому зовсім необов'язково купатися: можна просто прогулятися, дихаючи свіжим морським повітрям і в прохолодну погоду.

У другій половині вересня оксамитовий сезон в Одесі вже завершується. На пляжах - все менше людей, хоча погода ще "тримає" морську воду теплою.

Оксамитовий сезон на Чорному морі та в самій Одесі зазвичай закінчується в середині вересня, говорить РБК-Україна фахівець з індивідуального підбору турів Любов Чернега.

"Цього року літо "продовжилося" гарною погодою і в першому місяці осені. Попри це, море вже не таке тепле, і все менше відпочивальників готові кілька годин провести на досить прохолодному пляжі", - пояснює вона.

Чи багато людей на пляжах Одеси

Журналісти одеського видання Vgorode вирішили дізнатися, скільки людей відпочиває на пляжах в середині вересня.

За словами журналістів, на популярному пляжі "Ланжерон" вже не так багато людей, як було в розпал сезону. Ще тиждень тому тут було безліч відпочивальників. При цьому на парковці біля популярного пляжу все ж багато автомобілів.

Фото: У середині вересня на "Ланжероні" людей не так багато (od.vgorode.ua)

"А ось куди зникають люди, які припаркували свої авто, не зовсім зрозуміло", - зазначають у виданні, маючи на увазі те, що на пляжах натовпів людей явно немає.

За спостереженнями журналістів, у морі купалися менше половини тих, хто перебував на пляжі. Також люди вважають за краще посидіти на пірсі неподалік.

При цьому на пляжі "Ланжерон" все ще продовжують працювати фонтани.

Фото: Все ж чимало людей віддає перевагу відпочинку на пісочній частині пляжу (od.vgorode.ua)

На тій частині пляжу, де багато піску, все ще можна зустріти чимало відпочивальників. Водночас серед них зовсім не спостерігається попит на шезлонги, зазначають у виданні.

А ось практично всі місцеві кафе й далі активно працюють.

Фото: Біля популярного пляжу Одеси все ще відкриті фонтани (od.vgorode.ua)

"Практично вся лінія узбережжя порожня"

Також журналісти побували на ще одному пляжі міста - в "Отраді". За їхніми словами, тут відпочивальників ще менше.

"На пляжі "Отрада" справи йдуть в рази гірше, ніж на "Ланжероні". Практично вся лінія узбережжя порожня", - зазначають у публікації.

Водночас на цьому пляжі чимало тих, кому цікаві спортивні активності. Наприклад, пляжний волейбол.

Фото: На пляжі "Отрада" - зовсім мало людей (od.vgorode.ua)

Фото: Вулична торгівля неподалік від пляжів Одеси (od.vgorode.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що недавно почали порожніти пляжі популярного українського курорту.

Також ми писали про найкращі пляжі на курортах Болгарії для відпочинку восени.