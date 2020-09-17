ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Сезон подходит к концу": что происходит на пляжах Одессы в сентябре

Четверг 17 сентября 2020 16:51
"Сезон подходит к концу": что происходит на пляжах Одессы в сентябре
Фото: Пляжи Одессы (kirillovka.ks.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Много ли отдыхающих на местных пляжах во время бархатного сезона

Одесса - город, в котором можно бывать на море в любое время года. При это совсем необязательно купаться: можно просто прогуляться, дыша свежим морским воздухом и в прохладную погоду.

Во второй половине сентября бархатный сезон в Одессе уже подходит к концу. На пляжах - все меньше людей, хотя погода еще "держит" морскую воду теплой.

Бархатный сезон на Черном море и в самой Одессе обычно заканчивается в середине сентября, говорит РБК-Украина специалист по индивидуальному подбору туров Любовь Чернега.

"В этом году лето "продлилось" хорошей погодой и в первом месяце осени. Несмотря на это, море уже не такое теплое, и все меньше отдыхающих готовы несколько часов провести на довольно прохладном пляже", - поясняет она.

Много ли людей на пляжах Одессы

Журналисты одесского издания Vgorode решили узнать, сколько людей отдыхает на пляжах города в середине сентября.

По словам журналистов, на популярном пляже "Ланжерон" уже не так много людей, как было в разгар сезона. Еще неделю назад здесь было множество отдыхающих. При этом на парковке у популярного пляжа все же много автомобилей.

&quot;Сезон подходит к концу&quot;: что происходит на пляжах Одессы в сентябреФото: В середине сентября на "Ланжероне" людей не так много (od.vgorode.ua)

"А вот куда исчезают люди, которые припарковали свои авто, не совсем понятно", - отмечают в издании, имея в виду то, что на пляжах множества людей явно нет.

По наблюдениям журналистов, в море купались менее половины их тех, кто находился на пляже. Также люди предпочитают посидеть на пирсе неподалеку.

При этом на пляже "Ланжерон" все еще продолжают работать фонтаны.

&quot;Сезон подходит к концу&quot;: что происходит на пляжах Одессы в сентябреФото: Все же немало людей предпочитает отдых на песочной части пляжа (od.vgorode.ua)

На той части пляжа, где много песка, все еще можно встретить немало отдыхающих. В то же время среди них совсем не наблюдается спрос на шезлонги, отмечают в издании.

А вот практически все местные кафе и далее активно работают.

&quot;Сезон подходит к концу&quot;: что происходит на пляжах Одессы в сентябреФото: У популярного пляжа Одессы все еще открыты фонтаны (od.vgorode.ua)

"Практически вся линия побережья пуста"

Также журналисты побывали на еще одном пляже города - в "Отраде". По их словам, здесь отдыхающих еще меньше.

"На пляже "Отрада" дела обстоят в разы хуже, чем на "Ланжероне". Практически вся линия побережья пуста", - отмечают в публикации.

В то же время на этом пляже немало тех, кому интересны спортивные активности. Например, пляжный волейбол.

&quot;Сезон подходит к концу&quot;: что происходит на пляжах Одессы в сентябреФото: На пляже "Отрада" - совсем мало людей (od.vgorode.ua)

&quot;Сезон подходит к концу&quot;: что происходит на пляжах Одессы в сентябреФото: Уличная торговля неподалеку от пляжей Одессы (od.vgorode.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что недавно начали пустеть пляжи популярного украинского курорта.

Также мы писали о лучших пляжах на курортах Болгарии для отдыха осенью.

Читайте РБК-Украина в Google News

Отдых в Украине Одессаотпускпляжотдых
Мнения
Наталья Хватова
Райский отдых на Мальдивах: все тонкости поездки на роскошный курорт
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Анастасия Стеценко
Живописная Киевщина на уикенд: четыре места для любования Днепром недалеко от столицы
Анастасия Стеценко
тревел-автор
Леля Филимонова
Гуцульская "Австро-Венгрия": уникальное село в Карпатах - настоящее открытие для туристов
Леля Филимонова
гид по Киеву и Украине
Вадим Ивлев
Роковой момент: как я чудом выжил после опасного случая у острова Лисеннунг
Вадим Ивлев
путешественник
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь