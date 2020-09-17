"Сезон подходит к концу": что происходит на пляжах Одессы в сентябре

Фото: Пляжи Одессы (kirillovka.ks.ua)

Много ли отдыхающих на местных пляжах во время бархатного сезона

Одесса - город, в котором можно бывать на море в любое время года. При это совсем необязательно купаться: можно просто прогуляться, дыша свежим морским воздухом и в прохладную погоду.

Во второй половине сентября бархатный сезон в Одессе уже подходит к концу. На пляжах - все меньше людей, хотя погода еще "держит" морскую воду теплой.

Бархатный сезон на Черном море и в самой Одессе обычно заканчивается в середине сентября, говорит РБК-Украина специалист по индивидуальному подбору туров Любовь Чернега.

"В этом году лето "продлилось" хорошей погодой и в первом месяце осени. Несмотря на это, море уже не такое теплое, и все меньше отдыхающих готовы несколько часов провести на довольно прохладном пляже", - поясняет она.

Много ли людей на пляжах Одессы

Журналисты одесского издания Vgorode решили узнать, сколько людей отдыхает на пляжах города в середине сентября.

По словам журналистов, на популярном пляже "Ланжерон" уже не так много людей, как было в разгар сезона. Еще неделю назад здесь было множество отдыхающих. При этом на парковке у популярного пляжа все же много автомобилей.

Фото: В середине сентября на "Ланжероне" людей не так много (od.vgorode.ua)

"А вот куда исчезают люди, которые припарковали свои авто, не совсем понятно", - отмечают в издании, имея в виду то, что на пляжах множества людей явно нет.

По наблюдениям журналистов, в море купались менее половины их тех, кто находился на пляже. Также люди предпочитают посидеть на пирсе неподалеку.

При этом на пляже "Ланжерон" все еще продолжают работать фонтаны.

Фото: Все же немало людей предпочитает отдых на песочной части пляжа (od.vgorode.ua)

На той части пляжа, где много песка, все еще можно встретить немало отдыхающих. В то же время среди них совсем не наблюдается спрос на шезлонги, отмечают в издании.

А вот практически все местные кафе и далее активно работают.

Фото: У популярного пляжа Одессы все еще открыты фонтаны (od.vgorode.ua)

"Практически вся линия побережья пуста"

Также журналисты побывали на еще одном пляже города - в "Отраде". По их словам, здесь отдыхающих еще меньше.

"На пляже "Отрада" дела обстоят в разы хуже, чем на "Ланжероне". Практически вся линия побережья пуста", - отмечают в публикации.

В то же время на этом пляже немало тех, кому интересны спортивные активности. Например, пляжный волейбол.

Фото: На пляже "Отрада" - совсем мало людей (od.vgorode.ua)

Фото: Уличная торговля неподалеку от пляжей Одессы (od.vgorode.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что недавно начали пустеть пляжи популярного украинского курорта.

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