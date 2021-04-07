Сезон починається у квітні: скільки коштує відпочинок в Хорватії навесні

Що потрібно знати туристам перед в'їздом у країну
Відпочинок у Хорватії навесні 2021 року доступний українцям навіть незважаючи на нові карантинні обмеження влади.
До 15 квітня в Хорватії продовжили тимчасові обмеження на перетин кордону через ситуацію з коронавірусом, котрі не стосуються туристів. Про це на своїй офіційній сторінці в Facebook повідомило посольство України в Хорватії. При цьому туристам досить оплатити готель, яхту або інше місце перебування – і можна приїжджати.
Український турист Іван Лях розповів про свій досвід подорожі до Хорватії під час карантину і поділився порадами щодо поїздки.
"З грудня минулого і на початок квітня поточного року кілька разів у справах побував у Хорватії. З великих міст відвідав Загреб і Спліт. Також був у деяких невеликих населених пунктахв. Нижче публікую інформацію, яка може знадобитися в поїздці", - пише він на своїй сторінці в Facebook.
В'їзд в країну і паспортний контроль: що потрібно знати
Хорватія не входить до Шенгенської зони, нагадує мандрівник. Це означає, що звідки б туристи не прилетіли в цю країну, прямо з України або транзитом через Шенгенську зону, доведеться проходити паспортний контроль, звертає увагу Іван Лях.
"У порівнянні з іншими країнами ЄС, карантинні обмеження тут найменш суворі. Туристів у країну до 1 квітня не пускали. Однак для бізнес-мандрівників обмежень для в'їзду в країну не було. Достатньо мати на руках запрошення від локальних партнерів", - розповідає він про особливості поїздки.
Фото: Туристи можуть відвідувати Хорватію з довідкою про одужання (pixabay.com)
З 1 квітня правила змінилися: щоб сісти на рейс з призначенням одного з хорватських аеропортів, туристам необхідно:
- мати на руках довідку про негативний ПЛР або rapid antigen тест, зроблений не пізніше 48 годин до вильоту. У разі, якщо залишаєтеся в Хорватії більш, ніж на 10 днів і прилетіли з rapid antigen тестом, після 10 днів перебування на території Хорватії, тестування потрібно повторити;
- або сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Останню дозу вакцини ви повинні отримати не раніше 14 днів до в'їзду в країну;
- або можливо прилетіти в країну взагалі без тесту з обіцянкою зробити його по прильоту або добровільно піти на 10-денну самоізоляцію.
Більш детально правила в'їзду описані на одному з офіційних сайтів Хорватії.
Перед поїздкою необхідно заповнити онлайн анкету на сайті https://entercroatia.mup.hr та мати в смартфоні скрін реєстраційного номера. Якщо забули заповнити онлайн, в літаку дадуть для заповнення паперову форму.
Подорожувальникам з метою туризму потрібно мати ваучер сплаченого проживання в готелі, приватних апартаментах або фрахту яхти, виданий приймаючою стороною з Хорватії.
"На відміну від багатьох європейських країн з двома-трьома кордонами контролю, прикордонники в Загребі і Спліті були єдиними, хто перевіряв документи на в'їзді в країну. Перевіряли виключно наявність ПЛР-тесту. Паперовий оригінал тесту забирали собі. Тим, хто не мав на руках роздруківки, давали і-мейл і просили направити на нього результати тестування", - ділиться досвідом Іван Лях.
Як подорожувати і жити в Хорватії навесні
Після того, як турист вийшов з дверей аеропорту, він може їхати на всі чотири сторони. Таксі та оренда авто функціонують без проблем.
"Ціни на оренду авто смішні. За 25 євро на добу можна орендувати невеликий паркетник. Громадський транспорт теж їздить, але крім факту його наявності у містах нічого розповісти не можу. Під час візиту в країну в грудні 2020 року правила пересування по території Хорватії були набагато суворіші. Пересуватися між районами (жупаніями) було заборонено", - згадує він.
Готелі в Хорватії працюють і чекають на туристів, а сезон починається з квітня. З початку місяця в системах бронювання з'явилася маса варіантів приватного житла, які не були доступні в березні.
"Як розповідають місцеві жителі, в курортних містах майже кожна сім'я має апартаменти, які здають приїжджим в туристичний сезон", - зазначає варіанти розміщення Іван Лях.
Ресторани в готелях працюють у приміщеннях і на відкритих терасах. Поза готелями - тільки на відкритих терасах і на виніс. У вихідні всі ресторани забиті людьми. У країні діє обмеження роботи громадського харчування до 22:00, яке суворо дотримується.
Магазини й торгові центри працюють без обмежень, але заради покупок в цю країну турист радить не їхати.
Носіння маски є обов'язковим як в аеропорту і магазинах, так і в громадському транспорті та таксі. На вулиці та літніх майданчиках ресторанів можна перебувати без маски. Місцеві жителі маскового режиму дотримуються усвідомлено.
Скільки коштує відпочинок в Хорватії
Ми перевірили, скільки коштує відпочинок на 7 ночей зі сніданками та авіаперельотом на двох на курортах Хорватії у травні та червні у провідних туристичних компаній і вибрали найнижчі ціни.
У мережі агентств "Поїхали з нами" відпочинок в 3* готелі в Дубровнику з вильотом 5 травня обійдеться в 32926 гривень, в 4* готелі в Млини – від 40697 гривень, в 5* в Дубровнику – від 45042 гривень.
Втім, на початок пляжного сезону можна знайти тури дешевше за раннім бронюванням. Наприклад, в 3* готель в Поречі можна вирушити за 29250 гривень з вильотом 5 червня, в 4* в Умазі – за 31945 гривень, в 5* в Умазі – за 41534 гривень з вильотом на ту ж дату.
У туристичної компанії "HappyRest" тижневий відпочинок в 3* готелі на курорті Цавтат обійдеться від 38752 гривні з вильотом 1 травня, 4* в Млини – від 45694 гривень з вильотом 8 травня, в 5* в Дубровнику – від 50324 гривень з вильотом 1 травня.
У червні відпочити можна за ціною від 27520 гривень в 3* готелі на курорті Цриквениця з вильотом 2 червня, в 4* - від 31471 гривню за 6 ночей в Оребичі з вильотом 6 червня, і в 5* - від 48331 гривні в Умазі з вильотом 5 червня.
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