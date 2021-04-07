Сезон починається у квітні: скільки коштує відпочинок в Хорватії навесні

Відпочинок у Хорватії навесні 2021 року доступний українцям навіть незважаючи на нові карантинні обмеження влади.

До 15 квітня в Хорватії продовжили тимчасові обмеження на перетин кордону через ситуацію з коронавірусом, котрі не стосуються туристів. Про це на своїй офіційній сторінці в Facebook повідомило посольство України в Хорватії. При цьому туристам досить оплатити готель, яхту або інше місце перебування – і можна приїжджати.

Український турист Іван Лях розповів про свій досвід подорожі до Хорватії під час карантину і поділився порадами щодо поїздки.

"З грудня минулого і на початок квітня поточного року кілька разів у справах побував у Хорватії. З великих міст відвідав Загреб і Спліт. Також був у деяких невеликих населених пунктахв. Нижче публікую інформацію, яка може знадобитися в поїздці", - пише він на своїй сторінці в Facebook.

В'їзд в країну і паспортний контроль: що потрібно знати

Хорватія не входить до Шенгенської зони, нагадує мандрівник. Це означає, що звідки б туристи не прилетіли в цю країну, прямо з України або транзитом через Шенгенську зону, доведеться проходити паспортний контроль, звертає увагу Іван Лях.

"У порівнянні з іншими країнами ЄС, карантинні обмеження тут найменш суворі. Туристів у країну до 1 квітня не пускали. Однак для бізнес-мандрівників обмежень для в'їзду в країну не було. Достатньо мати на руках запрошення від локальних партнерів", - розповідає він про особливості поїздки.

Фото: Туристи можуть відвідувати Хорватію з довідкою про одужання (pixabay.com)

З 1 квітня правила змінилися: щоб сісти на рейс з призначенням одного з хорватських аеропортів, туристам необхідно:

- мати на руках довідку про негативний ПЛР або rapid antigen тест, зроблений не пізніше 48 годин до вильоту. У разі, якщо залишаєтеся в Хорватії більш, ніж на 10 днів і прилетіли з rapid antigen тестом, після 10 днів перебування на території Хорватії, тестування потрібно повторити;

- або сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Останню дозу вакцини ви повинні отримати не раніше 14 днів до в'їзду в країну;

- або можливо прилетіти в країну взагалі без тесту з обіцянкою зробити його по прильоту або добровільно піти на 10-денну самоізоляцію.

Більш детально правила в'їзду описані на одному з офіційних сайтів Хорватії.

Перед поїздкою необхідно заповнити онлайн анкету на сайті https://entercroatia.mup.hr та мати в смартфоні скрін реєстраційного номера. Якщо забули заповнити онлайн, в літаку дадуть для заповнення паперову форму.

Подорожувальникам з метою туризму потрібно мати ваучер сплаченого проживання в готелі, приватних апартаментах або фрахту яхти, виданий приймаючою стороною з Хорватії.

"На відміну від багатьох європейських країн з двома-трьома кордонами контролю, прикордонники в Загребі і Спліті були єдиними, хто перевіряв документи на в'їзді в країну. Перевіряли виключно наявність ПЛР-тесту. Паперовий оригінал тесту забирали собі. Тим, хто не мав на руках роздруківки, давали і-мейл і просили направити на нього результати тестування", - ділиться досвідом Іван Лях.

Як подорожувати і жити в Хорватії навесні

Після того, як турист вийшов з дверей аеропорту, він може їхати на всі чотири сторони. Таксі та оренда авто функціонують без проблем.

Фото: Готель на курорті в Хорватії (booking.com)

"Ціни на оренду авто смішні. За 25 євро на добу можна орендувати невеликий паркетник. Громадський транспорт теж їздить, але крім факту його наявності у містах нічого розповісти не можу. Під час візиту в країну в грудні 2020 року правила пересування по території Хорватії були набагато суворіші. Пересуватися між районами (жупаніями) було заборонено", - згадує він.

Готелі в Хорватії працюють і чекають на туристів, а сезон починається з квітня. З початку місяця в системах бронювання з'явилася маса варіантів приватного житла, які не були доступні в березні.

"Як розповідають місцеві жителі, в курортних містах майже кожна сім'я має апартаменти, які здають приїжджим в туристичний сезон", - зазначає варіанти розміщення Іван Лях.

Фото: Готелі працюють і чекають на туристів (booking.com)

Ресторани в готелях працюють у приміщеннях і на відкритих терасах. Поза готелями - тільки на відкритих терасах і на виніс. У вихідні всі ресторани забиті людьми. У країні діє обмеження роботи громадського харчування до 22:00, яке суворо дотримується.

Магазини й торгові центри працюють без обмежень, але заради покупок в цю країну турист радить не їхати.

Носіння маски є обов'язковим як в аеропорту і магазинах, так і в громадському транспорті та таксі. На вулиці та літніх майданчиках ресторанів можна перебувати без маски. Місцеві жителі маскового режиму дотримуються усвідомлено.

Фото: Пляж Златні Рач (facebook.com/BluesunHotels)

Скільки коштує відпочинок в Хорватії

Ми перевірили, скільки коштує відпочинок на 7 ночей зі сніданками та авіаперельотом на двох на курортах Хорватії у травні та червні у провідних туристичних компаній і вибрали найнижчі ціни.

У мережі агентств "Поїхали з нами" відпочинок в 3* готелі в Дубровнику з вильотом 5 травня обійдеться в 32926 гривень, в 4* готелі в Млини – від 40697 гривень, в 5* в Дубровнику – від 45042 гривень.

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Втім, на початок пляжного сезону можна знайти тури дешевше за раннім бронюванням. Наприклад, в 3* готель в Поречі можна вирушити за 29250 гривень з вильотом 5 червня, в 4* в Умазі – за 31945 гривень, в 5* в Умазі – за 41534 гривень з вильотом на ту ж дату.

У туристичної компанії "HappyRest" тижневий відпочинок в 3* готелі на курорті Цавтат обійдеться від 38752 гривні з вильотом 1 травня, 4* в Млини – від 45694 гривень з вильотом 8 травня, в 5* в Дубровнику – від 50324 гривень з вильотом 1 травня.

У червні відпочити можна за ціною від 27520 гривень в 3* готелі на курорті Цриквениця з вильотом 2 червня, в 4* - від 31471 гривню за 6 ночей в Оребичі з вильотом 6 червня, і в 5* - від 48331 гривні в Умазі з вильотом 5 червня.

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