Делікатеси, замки та тепле море: скільки коштує відпочинок в Албанії навесні

Як провести травневі свята у колоритній країні на Балканах

Травневі свята у Європі у 2021 році на сонячному курорті – цілком здійсненна мрія. З кінця квітня популярна балканська країна стане ще доступнішою для українців.

З 25 квітня до Тирани, столицю Албанії, починається польотна програма з Києва. Чартерні рейси п'ять разів на тиждень буде здійснювати авіакомпанія SkyUp. З 27 травня заплановані рейси двічі на тиждень з Харкова, Львова і Запоріжжя.

Багато туристичних компаній вже формують тури та пропонують відпочинок у найцікавіших місцях Албанії.

Найзагадковіша країна Європи

Така репутація в Албанії сформувалася завдяки поєднанню культур і багатій історії. В Албанії більшість жителів – мусульмани, тому іноді країну називають "новою Туреччиною".

Фото: Албанія - країна з древньою історією (pixabay.com)

Албанія – маленька балканська країна, яка знаходиться на узбережжі Адріатичного та Іонічного морів, а її міста і селища розташувалися біля підніжжя або на схилах мальовничих гір.

В цій країні є багато пам'яток, заради яких варто їхати сюди з екскурсійними турами. Наприклад, місто з османською архітектурою Гірокастра, яке внесене до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Або древнє місто Бутрінті за 15 кілометрів від курорту Саранда, які називають "новою Троєю". Це археологічний музей-заповідник, в якому знаходиться найбільший у світі акрополь.

Або ж цитадель Берат 13 століття знаходиться за 123 кілометри від Тирани. Ще одне місто-музей у списку ЮНЕСКО. Замок Берат - одне з найбільш відомих туристичних місць на пагорбі над містом.

Фото: Джерело "Блакитне око" (worldlist.travel)

Мальовнича природа – карстове джерело "Блакитне око" на курорті Ксамиль. Воно здається бездонним, а вода в ньому - крижана. Також варто відвідати національний парк Логара – гори, вкриті соснами та видами на море, що захоплюють дух.

Туристичні експерти відзначають, що вартість відпочинку в Албанії перебуває в однаковому ціновому діапазоні з Чорногорією. Основна відмінність - в Албанії немає вілл, а тільки готельна база, яка дуже динамічно розвивається.

За доглянуті чисті пляжі, тепле блакитне море цю країну називають "європейськими Мальдівами".

Гостинність та їжа

За даними українських туристичних експертів, минулого року Албанія посіла четверте місце за популярністю після Туреччини, Єгипту та Чорногорії. Туристи, які там побували, прагнуть повернутися, згадуючи гостинність місцевих жителів і смачну кухню.

"В Албанії дійсно дуже смачні морепродукти. Наприклад, мідії у вині або спагетті з морепродуктами", - розповіла РБК-Україна Євгенія Мельник, директор туристичного агентства "Мадагаскар".

Вона додає, що під час екскурсій туристи смакують коньяк і вина. В кінці квітня і березня вона радить поєднувати екскурсійні тури з можливістю купатися в морі.

Фото: Відпочинок у Ксамілі (pixabay.com)

"Купання в морі можливе на узбережжі Адріатики – на курорті Дуррес. Там найтепліше море: в цей час вода прогріється до 21 градуса", - підказує фахівець.

Євгенія Мельник радить, куди варто вирушити туристам, які хочуть відкрити для себе Албанію з різних кутів.

Ресторан у Ксамілі з терасою і видом на море: бірюзове море, білий пісок і величезна порція мідії в білому вині.

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Старе місто Круе - царство стародавньої Албанії. Старовинна вулиця, яка веде до сувенірного базару 15 століття. Фортеця і садиба-музей 1700 року. Там збереглися предмети побуту, одяг, дитячі іграшки, меблі та обстановка кімнат.

"Сувенірний ринок в Круе - це найкраще місце для купівлі сувенірів. Ажурні вироби зі срібла у техніці філігрань можна купити тільки там", - підказує турагент.

Фото: Місто Берат (pixabay.com)

Стара частина міста Берат. Минуло століття, а в старому місті все так само живуть люди, розводять кіз і курей. Там продають чудові вишивки й мереживо. Є унікальна церква, а зверху відкривається красива панорама.

"Рекомендую спробувати тут справжні албанські блюда: фергес-запіканка, тав коси-тушкована баранина, пішака-албанська вуха, а до кави замовте шендетлі - це дуже смачний албанський десерт", - перераховує найсмачніші страви турагент.

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Саранда - південь Албанії. Тут є вид на острів Корфу, ресторани, бари.

"Мені найбільше запам'ятався захід сонця, пляшка вина, козячий сир і фотосесія на каменях", - згадує Євгенія.

"Блакитне око" і річка Бистриця - "місце сили" в Албанії. Джерело у формі очі неймовірної синяви: від центру вода насиченого темно-синього кольору, а по краях - яскраво-блакитного. З нього витікає річка Бистриця блакитного кольору. Місце - в оточенні природного парку.

Скільки коштують тури до Албанії

Албанія - це не тільки відпочинок на пляжі. Країну потрібно вивчати: їздити та знайомитися з її історією та культурою, скуштувати національні страви, зазначає Євгенія Мельник.

"Тому я рекомендую визначитися з тим, що ви хочете подивитися, і після цього обрати курорт і готель", - рекомендує фахівець.

Фото: Туристи цінують албанську кухню (pixabay.com)

Вона наводить приклади екскурсійних турів, в яких можна поєднати відпочинок на морі та відпочинок в Албанських Альпах.

Наприклад, проживання на 2 ночі в гірському селищі Разма з можливістю відвідати печери та сходити в похід. А після цього - 5 ночей на курорті Дуррес з можливістю скупатися в морі та відвідати екскурсії: Круя, Беррат, продегустувати албанський коньяк, побувати в національному парку Дайте, відвідати північну Македонію та албанські фіорди - озеро Коман.

- від 15600 гривень на особу на 7 ночей.

Чи - екскурсійний тур, в якому можна буде побачити два моря, північ і південь Албанії, відвідати джерело "Блакитне око", Крую, місто-музей Беррат з дегустацією вин на виноробні Чобо.

- від 12550 гривень на особу на 7 ночей.

У туристичної компанії "Farvater" удвох відпочити в 4* готелі зі сніданками на курорті Влера обійдеться в 18700 гривень (520 євро) з вильотом 29 квітня, в 4* в Дурресі – від 19131 гривні, в 5* у Влері – від 20606 гривень з вильотом у ту саму дату.

У туристичної компанії "Piligrim" тиждень на двох на курорті Саранда в 3* готелі зі сніданками з вильотом 6 травня – 21278 гривень, у Дурресі – від 22161 гривні з вильотом на ту ж дату, в 4* в Ксамілі – від 22165 гривень з вильотом 29 квітня, в 5* в Дурресі – від 23675 гривень з вильотом 25 квітня.

Фото: Курорт Саранда (pixabay.com)

До речі, Албанія залишається країною, відкритою для міжнародного туризму. Громадяни України можуть їздити в Албанію без ПЛР-тестів та проходження карантину.

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