Сертифіката буде недостатньо. У ЄС хочуть посилити правила для вакцинованих і перехворілих туристів

Сертифікат вакцинації для подорожей скоро може перестати бути "перепусткою" для туристів у більшості європейських країн. В ЄС можуть запровадити обов'язкові тести на COVID-19 для дозволу в'їзду всім мандрівникам на територію їхніх країн.

Такий захід днями обговорювали міністри охорони здоров'я держав-членів ЄС, повідомляє Schengenvisainfo. Введення додаткових тестів перед перетином кордону допоможе запобігти подальшому поширенню штаму "Омікрон" на території Європи, а також зупинити зростання загального числа випадків COVID.

Які країни ЄС "голосують" за тести і карантин

Вимога негативних результатів тестів для вакцинованих туристів має стати обов'язковою для поїздок в усі країни ЄС - на такій позиції найбільше наполягав міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонге.

"Крім того, ті, хто не вакциновані або не одужали, також повинні бути поміщені в карантин", - передало Reuters слова міністра де Йонге під час зустрічі.

Фото: Тести при в'їзді вже вимагають у туристів в Нідерландах (unsplash.com/robbert-esser)

В Нідерландах такі правила вже діють. Негативний тест на COVID-19 перед приїздом повинні здавати всі особи від 12 років і старше, які подорожують в країнах поза ЄС/Шенгенської зони або із зони ризику всередині ЄС. Втім, вимоги не стосуються вакцинованих і видужалих туристів, які подорожують в межах Європейського Союзу.

Французька сторона запропонувала ввести обов'язкове тестування не тільки для всіх туристів з третіх країн, але і для громадян країн ЄС. Відзначається, що така пропозиція не знайшла підтримки в інших колег.

Франція також входить в число країн, при поїздці в які тестування на COVID-19 для мандрівників з третіх країн є обов'язковим. Цей захід був введений 4 грудня для всіх туристів з 12 років, які прибувають з країн, що не входять в ЄС. ПЛР-тест необхідно здати за 48 годин до прибуття до Франції.

Такий підхід Франції був розкритикований Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA) за те, що обмеження суперечать підходу ЄС щодо збереження можливості подорожей.

Фото: У Франції запропонували ввести тести і для туристів з ЄС (unsplash.com/grillot-edouard)

Втім, обов'язкове тестування ввели й інші країни ЄС і Шенгенської зони у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Наприклад, з 5 грудня Ірландія також запитує негативні результати тесту на COVID-19 у всіх прибулих мандрівників.

Вакциновані і видужалі туристи можуть в'їжджати в країну з негативним ПЛР-тестом за 72 години до прибуття або з тестом на антиген – за 48 годин. Умови в'їзду для невакцинованих більш жорсткі - тільки ПЛР-тест або 10 днів карантину.

Країнам скоро доведеться знімати обмеження через "Омікрон"

Нові обмеження на поїздки в Європі, які стали застосовувати через штам коронавірусу, викликали критику багатьох міжнародних організацій, пов'язаних з подорожами.

Наприклад, у ВООЗ закликали уряди знайти альтернативні способи боротьби з коронавірусом замість введення обмежень.

"Загальні заборони на поїздки не допоможуть запобігти міжнародному поширенню і лягають важким тягарем на життя і засоби до існування", - йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Крім того, всі країни повинні оновлювати заходи зі зміною епідеміологічної ситуації на інших територіях.

Фото: Святкова атмосфера у Франції (unsplash.com/cyril-gervais)

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) закликала уряди країн світу послідувати заклику ВООЗ і скасувати заборони на подорожі.

"Після майже двох років ми багато знаємо про вірус і неможливість контролювати його поширення за допомогою обмежень на поїздки. Але відкриття варіанту "Омікрон" викликало миттєву амнезію в урядів, які ввели обмеження в повному протиріччі з рекомендаціями ВООЗ", - зазначив у цьому зв'язку генеральний директор IATA Віллі Волш.

Асоціація також закликала уряди переглянути всі заходи, введені проти поширення вірусу.

З моменту появи штаму "Омікрон" країни почали посилювати контроль, який зачіпає переважно невакцинованих туристів і людей, які подорожують із зон підвищеного ризику.

Згідно з недавнім звітом Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), в цілому у 21 країні Європейського Союзу та Європейської економічної зони було зареєстровано майже 337 випадків зараження штамом "Омікрон".

Найвищий рівень зараження новим штамом зареєстрований в Данії - 83 випадки. У Португалії виявили 37 випадків, в Нідерландах - 36 випадків в, у Франції - 32 випадки і в Норвегії - 29 випадків.

В ECDC раніше підкреслювали, що, ймовірно, у найближчі тижні ефективність обмежень для туристів значно знизиться, і територіям слід підготуватися до швидкого і зваженого пом'якшення цих заходів.

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