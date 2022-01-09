Втекли з карантину. У Таїланді розшукали шістьох інфікованих COVID туристів

У Таїланді після оголошення в розшук правоохоронці відшукали 6 іноземних туристів з Європи, які раніше "втекли з готелю, не дочекавшись результатів ПЛР-тестів на коронавірус", повідомляє місцеве видання TheThaiger.

Уточнюється, що туристів з Європи оголосили в розшук після того, як виявилося, що їх тести на COVID позитивні. За повідомленнями влади, шестеро туристів покинули свій готель, але їх знайшли та доставили в лікарню. Влада затримала двох французьких туристів, двох поляків, швейцарка і норвежця.

Повідомляється, що шестеро туристів прибули в Таїланд за програмою Test & Go, яка дозволяла туристам людям в'їжджати в країну без карантину. Замість цього умовою було очікування результатів додаткового ПЛР-тесту після прибуття.

"Туристи прибули в період з 26 по 29 грудня, і після прибуття у них спочатку був негативний результат на Covid-19. Коли вони приїхали на курортний острів Ко Чанг, 4 січня вони пройшли другий тест", — йдеться в повідомленні.

Група туристів вирушила досліджувати острів, чекаючи результатів, але коли в п'ятницю аналізи показали позитивний діагноз, нікого з мандрівників виявити не вдалося. Влада не була впевнена, чи знали іноземці, що у них COVID, і почали їх пошуки.

Фото: Пейзажі Таїланду (unsplash.com/alejandro-cartagena)

Двоє французьких мандрівників у віці 32 років були виявлені на курорті Клонг Прао, а двоє польських туристів у віці 65 і 51 року - в резиденції Tranquility Bay Residence. 38-річного туриста з Норвегії виявили в гостьовому будинку Carpe Diem, а 31-річний швейцарець був знайдений в Casa.

Всі туристи повідомили поліції, що не збиралися збігати без результатів тестів і не усвідомлювали, що їм загрожує будь-який ризик інфікування коронавірусом.

"Їх тести, можливо, зробили пізніше, оскільки на Ко Чангу є тільки одна лікарня, яка насилу справляється з напливом, особливо в новорічні свята, коли острів був затоплений туристами", — припускають в ЗМІ.

Наразі туристів перевезли на материк для лікування в лікарні Бангкока.

Як потрапити в Таїланд сьогодні

Згідно з даними українського МЗС, Таїланд тимчасово обмежує в'їзд туристам у більшість провінцій. Виняток становить програма, що дозволяє поїздки на острів Пхукет - Phuket Sandbox.

“З 22 грудня 2021 року тимчасово (до наступного повідомлення) призупиняється оформлення нових дозволів (QR-code) іноземцям, у тому числі громадянам України, для в'їзду в Таїланд через систему Thailand Pass – Sandbox Program, крім прибуття в Пхукет "Phuket Sandbox", — наголошується на сайті відомства.

Громадяни України мають можливість скористатися опцією "Alternative Quarantine-AQ" (перебування в карантині 10 або 14 днів залежно від наявності у них вакцинації).

Нагадаємо, раніше українець розкрив деталі складної системи допуску туристів до Таїланду.