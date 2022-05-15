Найдовший підвісний міст у світі. Українці в Чехії можуть відвідати нову локацію

Sky Bridge 721 на курорті Долні Морава відкрився через два роки будівництва

Українці, які тимчасово поїхали до Чехії, зможуть відвідати ще одну пам'ятку.

На курорті Долні Морава на північному сході Чеської Республіки відкрили найдовший підвісний пішохідний міст у світі. Локацію нарешті дозволили відвідувати, завершивши довгий процес будівництва.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN TRAVEL.

Споруджуваний протягом останніх двох років міст довжиною 721 метр, що отримав назву Sky Bridge 721, офіційно відкрився 13 травня.

Прогулянка від однієї гори до іншої, високо над землею посеред широкої долини, зяючої внизу - розвага не для людей зі слабкими нервами. Але любителі гострих відчуттів і любителі інфраструктури стікаються сюди вже масово.

Австрійська блогер Вікторія Феллнер відвідала Sky Bridge 721 на початку цього тижня. Вона сказала CNN Travel, що перший крок на мосту викликав у неї страх. Але далі вона вже милувалася навколишнім пейзажем.

Фото: Споруджуваний протягом останніх двох років міст довжиною 721 метр отримав назву Sky Bridge 721 (wikipwdia.org)

"Я боялася, що підвісний міст буде сильно трястися, але це було не так вже й погано. Вид дійсно вражає, і крізь грати навіть видно ліс внизу! На щастя, я не боюся висоти", - поділилася Феллнер.

Sky Bridge 721, підвішений на тросах, розташовується на висоті 95 метрів над дном долини і простягається на висоті від 1110 до 1116 метрів над рівнем моря.

До моста можна дістатися канатною дорогою, і пройтися по ньому можна в один кінець. Вийшовши з доріжки з іншого боку, відвідувачі можуть пройти по брукованій лісовій стежці, уздовж якої викладені таблички з деталями про історію Чехії. Також тут можна пройти гру у віртуальній реальності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.