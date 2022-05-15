ru ua
Нд, 15 травня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Найдовший підвісний міст у світі. Українці в Чехії можуть відвідати нову локацію

Новость на русском →
Неділя 15 травня 2022 13:39
Найдовший підвісний міст у світі. Українці в Чехії можуть відвідати нову локацію Фото: Sky Bridge 721 (wikipwdia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Sky Bridge 721 на курорті Долні Морава відкрився через два роки будівництва

Українці, які тимчасово поїхали до Чехії, зможуть відвідати ще одну пам'ятку.

На курорті Долні Морава на північному сході Чеської Республіки відкрили найдовший підвісний пішохідний міст у світі. Локацію нарешті дозволили відвідувати, завершивши довгий процес будівництва.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN TRAVEL.

Споруджуваний протягом останніх двох років міст довжиною 721 метр, що отримав назву Sky Bridge 721, офіційно відкрився 13 травня.

Прогулянка від однієї гори до іншої, високо над землею посеред широкої долини, зяючої внизу - розвага не для людей зі слабкими нервами. Але любителі гострих відчуттів і любителі інфраструктури стікаються сюди вже масово.

Австрійська блогер Вікторія Феллнер відвідала Sky Bridge 721 на початку цього тижня. Вона сказала CNN Travel, що перший крок на мосту викликав у неї страх. Але далі вона вже милувалася навколишнім пейзажем.

Найдовший підвісний міст у світі. Українці в Чехії можуть відвідати нову локаціюФото: Споруджуваний протягом останніх двох років міст довжиною 721 метр отримав назву Sky Bridge 721 (wikipwdia.org)

"Я боялася, що підвісний міст буде сильно трястися, але це було не так вже й погано. Вид дійсно вражає, і крізь грати навіть видно ліс внизу! На щастя, я не боюся висоти", - поділилася Феллнер.

Sky Bridge 721, підвішений на тросах, розташовується на висоті 95 метрів над дном долини і простягається на висоті від 1110 до 1116 метрів над рівнем моря.

До моста можна дістатися канатною дорогою, і пройтися по ньому можна в один кінець. Вийшовши з доріжки з іншого боку, відвідувачі можуть пройти по брукованій лісовій стежці, уздовж якої викладені таблички з деталями про історію Чехії. Також тут можна пройти гру у віртуальній реальності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Катерина Таран
Вистояло в окупації. Маловідоме село на Київщині, яке намагалися захопити сім разів
Катерина Таран
спеціально для РБК-Україна
Людмила Жукова
"Світло є навіть у темні часи": як Угорщина стала тимчасовим домом для моєї родини у розпал війни
Людмила Жукова
редактор стрічки новин Styler
Надія Макаренко
Нова сторінка. Як війна змінить мандрівки Україною після перемоги над ворогом
Надія Макаренко
засновниця туристичних проектів Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орєхова
В окупації з першого дня. Як переживає війну заповідник Асканія-Нова на Херсонщині
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Всі точки зору