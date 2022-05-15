Самый длинный подвесной мост в мире. Украинцы в Чехии могут посетить новую локацию
Sky Bridge 721 на курорте Долни Морава открылся спустя два года строительства
Украинцы, которые временно уехали Чехию, смогут посетить еще одну достопримечательность.
На курорте Долни Морава на северо-востоке Чешской Республики открыли самый длинный подвесной пешеходный мост в мире. Локацию наконец разрешили посещать, завершив долгий процесс строительства.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN TRAVEL.
Строящийся в течение последних двух лет мост длиной 721 метр, получивший название Sky Bridge 721, официально открылся 13 мая.
Прогулка от одной горы к другой, высоко над землей посреди широкой долины, зияющей внизу - развлечение не для слабонервных. Но любители острых ощущений и любители инфраструктуры стекаются сюда уже массово.
Австрийский блогер Виктория Феллнер посетила Sky Bridge 721 в начале этой недели. Она сказала CNN Travel, что первый шаг на мосту вызвал у нее страх. Но дальше она уже любовалась окружающим пейзажем.
Фото: Строящийся в течение последних двух лет мост длиной 721 метр получил название Sky Bridge 721 (wikipwdia.org)
"Я боялась, что подвесной мост будет сильно трястись, но это было не так уж и плохо. Вид действительно впечатляет, и сквозь решетку даже виден лес внизу! К счастью, я не боюсь высоты", — поделилась Феллнер.
Sky Bridge 721, подвешенный на тросах, располагается на высоте 95 метров над дном долины и простирается на высоте от 1110 до 1116 метров над уровнем моря.
До моста можно добраться по канатной дороге, и пройтись по нему можно в один конец. Выйдя с дорожки с другой стороны, посетители могут пройти по мощеной лесной тропе, вдоль которой выложены таблички с деталями об истории Чехии. Также здесь можно пройти игру в виртуальной реальности.
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