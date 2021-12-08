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Самый большой дом времен Железного века. В Скандинавии археологи обнаружили уникальную находку

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Среда 08 декабря 2021 10:42
Самый большой дом времен Железного века. В Скандинавии археологи обнаружили уникальную находку Археологические раскопки близ Гьеллестада (niku.no)
Автор: Евгения Тугушева

Ученые изучают, какую роль в ту пору играло найденное поселение

В юго-восточной части Норвегии археологи нашли комплекс "длинных домов" времен Железного века, пишет Associated Press.

Ученые нашли сооружения "длинных домов" вблизи Гьеллестада (86 километров от Осло). На территории комплекса расположено одно из крупнейших сооружений на всей территории Скандинавии, длина которого составляет 60 метров.

Сейчас ученые изучают их габариты, потому что их размеры не совпадают с ранее найденными, какой была его функция для поселения в ту пору.

В 2018 году на этом месте был найден корабль эпохи викингов.

"Мы нашли несколько зданий, все они — типичные "длинные дома" Железного века севернее от места нахождения корабля. Самой интересной находкой стал дом длиной в 60 метров и 15 метров в ширину. Сейчас это самый большой такой дом, найденный в Скандинавии", — сказал археолог Ларс Густавсен.

Напомним, мы рассказывали о впечатляющих экопривычках шведов и норвежцев, которые стоит позаимствовать украинцам.

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