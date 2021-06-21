Не тільки пляжі: у Чорногорії набирають популярність релакс-тури

Особливості оздоровчого відпочинку на морі: що варто знати туристам

Найчастіше до Чорногорії їдуть, щоб покупатися у морі, поїсти морепродуктів і побувати хоч у маленькій, але Європі.

Але тут є й інші види відпочинку, які останнім часом набувають популярності. В Чорногорії можна не тільки валятися на пляжі, але й отримати заряд бадьорості, здоров'я і гармонії: попит мають 7 або 10-денні детокс- та ретрит-тури.

Вважається, що така тривалість відпочинку є оптимальною для того, щоб "перезавантажити" тіло та думки, відчути себе оновленим і навіть позбутися зайвих кілограмів.

До слова, Чорногорія - країна, яка цього року задля повернення туристів розробила різноманітні бонуси. Наприклад, тут пропонують безкоштовно пройти ПЛР-тест, якщо він потрібен для повернення додому після відпустки.

Які можливості для релакс-турів є у Чорногорії - у матеріалі РБК-Україна.

Що таке релакс-тури та що входить до різних програм

У Чорногорії є різні компанії, які спеціалізуються на такому виду відпочинку. Як правило, програми розробляються під кожного гостя індивідуально. В результаті турист отримує свою власну комбінацію індивідуальної дієти, щоденного 60-хвилинного масажу і щоденних занять з йоги.

Подібні опції відпочинку можуть відрізнятися у різних компаній, але в основному до ретрит-турів входять:

Спеціально розроблене харчування;

Заняття з йоги;

Масаж (лікувальний, розслабляючий та інші);

Фото: Детокс-відпочинок зазвичай включає розробку індивідуального харчування (unsplash.com/alina-karpenko)

Головне перед поїздкою проконсультуватися з лікарем, а потім можна підбирати типи відпочинку та додаткових опцій на власний смак.

Більшість таких турів пропонуються у популярних курортних містах країни. Наприклад, у Которі та Будві, каже РБК-Україна Юлія Мельник - українка, яка живе у Чорногорії.

"Сьогодні Котор і Будва пропонують ідеальну комбінацію для відпочинку. Збалансована програма для покращення самопочуття, схуднення та очищення організму разом з розміреним відпочинком на найкращих пляжах Чорногорії - Плоче і Морген. Особисто я вважаю, що це найкращий рецепт для розслабленої відпустки", - розповідає вона.

У таких поїздках є й екскурсії та огляд цікавих місць країни. Найпопулярніші - ті, які знаходяться на узбережжі.

Розробка типу харчування. Цим займається нутриціолог. Як правило, він підбирає дієту індивідуально.

Масаж. У подібних турах це обов'язковий "інструмент" оздоровлення організму. Масажна терапія допомагає гармонізувати гормональний фон, покращує імунітет, регулює кров'яний тиск, зменшує біль і напругу в м'язах, а також усуває занепокоєння, харчові розлади, головні болі та безсоння.

Фото: Релакс-тури включають і заняття йогою (unsplash.com/simon-rae)

Йога. Вважається, що це теж ефективний "детокс" на фізичному та емоціональному рівні. Як мінімум вона допомагає тонізувати організм та позбавитися негативних думок, чого часто так прагнуть під час відпочинку. У детокс-турах заняття йогою проходять щонайменше раз на день.

Додатковий "бонус" - те, що такі програми зазвичай проходять у затишних готелях на березі мальовничого Адріатичного моря чи Которської затоки, яка вважається однією з найкрасивіших у світі.

Скільки коштують детокс-тури

Ми підібрали кілька прикладів детокс та релакс-турів у Чорногорії від різних компаній.

7 днів - від 1 350 євро в Будві/Барі. До вартості туру входять йога, детокс, масаж, екскурсії, проживання, трансфери.

10 днів - від 1 650 євро в Будві/Барі. До ціни програми також включені детокс, масаж, екскурсії, проживання та трансфери.

Що подивитися у Чорногорії: найцікавіші локації

Перебуваючи у детокс-тури в Чорногорії, варто обов'язково подивитися місцеву архітектуру.

Наприклад, по-справжньому унікальне старе місто Котор. Тут обов'язково треба піднятися на фортечні мури. Це буде гарною фізичною вправою, а потім подарує винагороду - неймовірний краєвид на старе місто і красу Которської бухти.

Не менш захоплюючі види відкриються з оглядового майданчика парку Ловчен. Ця точка вважається одним з найкращих оглядових майданчиків Чорногорії.

А сама Которська затока занесена до списку ЮНЕСКО і складається з декількох заток і каналів. Саме в глибині бухти та з'явилися перші поселення, які потім стали основою міста Котор.

Фото: Краєвид на Которську бухту з фортечних мурів (unsplash.com/sergei-solovev)

Мальовничі скелі та вода неймовірного кобальтового кольору роблять це місце унікальним, схожим одночасно і на каньйон, і фьорд. До слова, у Которі є музей котів. Так, ці тварини мають особливий статус в місті, і на їхнє утримання переховуються всі кошти з вхідних квитків.

У Цетінє, давній столиці Чорногорії, варто відвідати музей короля Ніколи та монастир Цетінє. Тут варто також насолодитися дегустацією страв у маленькому селі Негіші та повернутися, сповнені сил, по залитому сонцем серпантину.

А як же без прогулянки на човнику в одному з найкрасивіших місць Чорногорії - Скадарському озері. Тут ви почуєте цікаві історії про острівці та фортеці, такі як Грможур, Лесендро та Старчево, а навколо вас будуть чарівні види на бухти й фіорди, якими славиться Скадарське озеро.

Якщо ви любитель активного відпочинку, то для вас залюбки організовують щось цікавеньке. Приміром, дайвінг у затоці чи рафтинг в каньйоні річки Тара.

Фото: Міст Джурджевича - залізобетонний міст через річку Тара на півночі в Чорногорії (wikimedia.org)

Саме там знаходиться відомий Міст Джурджевича, висота якого сягає 172 метрів. На момент закінчення будівництва у 1940 році, він був найвищим у Європі. Прогулянка каньйоном дійсно захоплює подих!

Крім того, у Чорногорії зовсім немає проблем з організацією прогулянки на яхті, риболовлі чи вечері з морепродуктами тільки для вас з видом на захід сонця.

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Нагадаємо, раніше ми писали, які найцікавіші локації Чорногорії можна відвідати у відпустці.

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