Найвища температура за весь рік: на курортах Єгипту посиляться вітер і піщані бурі

На єгипетських курортах найближчим часом посилиться спека: на наступному тижні очікують потепління до 43 градусів, піщані бурі, вітер і опади.

Метеорологи Єгипту закликають єгиптян носити легкий одяг і ховатися від сонця, оскільки країна буде під впливом дуже спекотної погоди протягом тижня, досягнувши апогею в найближчу неділю і понеділок.

Прохання врахувати таку зміну погоди стосується й десятків тисяч українських туристів, які вирушили відпочивати на курорти Червоного моря у квітні.

Спекотний вітер принесе пісок із пустелі

Директор відділу прогнозів Головного управління метеорології Єгипту Махмуд Шахін сказав, що Великий Каїр і провінції будуть під впливом дуже спекотної хвилі, яка розпочнеться наступної суботи по четвер 22 квітня.

"Найближчими днями країна буде під впливом найвищих високих температур у 2021 році, досягаючи в деяких місцях 43 градусів за Цельсієм, і це буде найвища хвиля в цьому році. Через зону низького тиску з боку Західної Лівійської пустелі на Великий Каїр і інші провінції насунеться спека, що супроводжуватиметься вітрами з піском і пилом", - передає слова метеоролога almasryalyoum.com.

Фото: Погода на курорті Єгипту (booking.com)

Єгипетські ЗМІ передають тижневий прогноз погоди, як буде рости температура в регіонах. Дуже спекотно буде на півдні країни, максимальна температура від 36 до 38 градусів, помірніше вночі - мінімальна температура від 18 до 22 градусів.

"З неділі, 18 квітня, відбудеться чергове підвищення температури, з дуже спекотною погодою вдень і максимальною температурою від 39 до 41 градуса, в той час, як вночі помірно, а найнижча температура складе від 22 до 25 градусів", - повідомляє eg24.news.

Наголошується, що на півдні Синая (Шарм-ель-Шейх, Дахаб) дутимуть сильні вітри, деякі з яких викличуть підйом піску і пилу, а з вівторка та середи над районами Південного Синая і курортами Червоного моря варто очікувати грози.

Ситуація на курортах Єгипту

Згідно з прогнозом на сайті AccuWeather, мінлива хмарність у Шарм-ель-Шейху почнеться з понеділка, 19 квітня, а максимальна спека буде з 21 квітня. У Хургаді пік спеки розпочнеться 18 квітня, а хмарність – з 19 квітня. Поки ж на обох курортах температура 30-31 градус, які відчуваються як 33-34.

Між тим, деякі туристи, які відпочивають на єгипетських курортах, почувають себе некомфортно і діляться враженнями на туристичних форумах у Facebook. Наприклад, у Хургаді через сильний вітер деякі відпочивальники не купаються. Ось що пишуть туристи:

- "В Хургаді зараз вітер постійно холодний. Температура повітря 33 градуси, вода – 22. Через вітер холодно купатися і на вітрі обгоряєш";

- "Ми зараз в Хургаді. Море холодне, в басейні теж досить прохолодно. Погода спекотна, вітер затих";

-"Вітри почалися, незручно сидіти на пляжі. Прохолодно – беріть байки";

-"Були в Хургаді до 14 квітня. Спочатку було тепло, хоч вода і холодна, потім почалися холодні вітри, було неможливо перебувати ні на пляжі, ні біля моря. Хоча прогноз показував сонце і +32. В реалі - +24-26, море - +21-23. Але найгірше – холодний морозний вітер".

Фото: Відпочинок у готелі Хургади (booking.com)

Між тим, на курортах Шарм-ель-Шейха більшість туристів відчувають себе тепліше.

- "Шарм – теж вітряно, вода прохолодна. Потрібна бухта";

- "Зараз у Шармі. Море в бухті – 25-26 градусів, спека – в тіні 30 градусів. Вітрець невеликий";

- "Ми в одній бухті в куртках ходимо, а виїжджаємо в сусідню – а там спека. У воді тепліше, якщо вітер";

- "В Шармі пече так, що вже згоріла. З води не вилазимо".

До речі, весняний вітер в Єгипті, який приносить спеку і пісок з пустелі, називається хамсин. Зазвичай такі вітри починають дути в квітні.

Фото: Деяким туристам холодно купатися через вітер (booking.com)

Тому вибираючи курорт, туристи часто звертають увагу і на фактор вітрів.

"У Шарм-ель-Шейху - гори, там є захищені від вітру пляжі в будь-який час року. У Хургаді – рівнина, вітри там сильніше відчуваються. У Марса-Аламі, куди їдуть милуватися великими морськими коровами, черепахами й коралами, погода ближче до Шарм-ель-Шейху. Поряд з Шармом є Дахаб – там досить вітряно, місце вибирають віндсерфери та кайтсерфери", - розповіла РБК-Україна про особливості вітрів на курортах турагент Ольга Калиновська.

Єгипет навесні 2021 року залишається одним з найбільш доступних і комфортних для відпочинку напрямків. Для поїздки необхідно буде здати ПЛР-тест за 72 години до вильоту. Такий самий тест потрібно здати при поверненні в Україну або вирушити на 14-денну самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше ми писали, яку бухту Шарм-ель-Шейха вибрати для відпочинку навесні.

Також повідомлялося, що путівки в Єгипет у квітні пропонують в два рази дешевше.