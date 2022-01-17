Ryanair повністю скасовує всі рейси з популярного українського міста: названа дата

В компанії скасували шість маршрутів з Харкова до кінця лютого 2022 року
Ірландська авіакомпанія Ryanair скасувала рейси з Харкова. Про це повідомляє Lowcostavia.com.ua.
Так, від 1 до 28 лютого повністю скасовані шість маршрутів з Харкова в Мілан, Будапешт, Вільнюс, Варшаву, Краків та Познань.
Перелік скасованих рейсів Ryanair з України у лютому 2022 року:
У виданні підкреслюють, що у розкладі Ryanair можливі зміни: деякі скасовані рейси можуть знову як повернути, так і згодом продовжити скасування вказаних рейсів вже у березні.
Нагадаємо раніше ми писали, що авіакомпанія Ryanair повністю скасувала маршрути зі Львова.