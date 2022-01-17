Ryanair полностью отменяет все рейсы из популярного украинского города: названа дата

В компании отменили шесть маршрутов из Харькова до конца февраля 2022 года
Ирландская авиакомпания Ryanair отменила рейсы из Харькова. Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.
Так, с 1 по 28 февраля полностью отменены шесть маршрутов из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань.
Список отмененных рейсов Ryanair из Украины в феврале 2022 года:
В издании подчеркивают, что в расписании Ryanair возможны изменения: некоторые отмененные рейсы могут снова как вернуть, так и впоследствии продолжить отмену указанных рейсов уже в марте.
Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания Ryanair полностью отменила маршруты из Львова.