Рожеві озера, пустеля і каньйон: що побачити на Херсонщині

Чорне та Азовське моря – місця Херсонщини, куди туристи їдуть найчастіше. Проте цей регіон багатий не тільки морськими водами, а й іншими красивими місцями. Можливо, про деякі з них ви дізнаєтесь з цього матеріалу вперше.

Їхати в Херсонську область на декілька днів точно недостатньо. Тут є на що подивитись: від справжньої пустелі до знаменитих рожевих озер. Тож якщо плануєте подорож по Україні - замовляйте квитки до Херсону. А ми розкажемо, куди їхати далі, аби ця подорож запам’яталась надовго.

Херсонські гори або "Місце щасливих людей"

Невеличке селище Станіслав на перший погляд дуже звичайне. Однак херсонці знають його як місце неймовірних заходів південного сонця. Саме в Станіславі знаходяться Балки Байдиха або, як називають їх місцеві, Херсонські гори.

Це глибокі балки на березі Дніпро-Бузького лиману. Унікальність цього місця полягає у існуванні нетипових для Херсонщини утворень - своєрідних гір в поєднанні зі степовою природою.

Фото: Балки Байдиха (khoda.gov.ua)

Балки Байдиха – чудове місце для зеленого туризму, відпочинку з сім'єю або для яскравих фотосесій. Ще тут є можливість поплавати на човнах або байдарках. До речі, кліп на пісню "Місця щасливих людей" гурту "Скрябін" знімали саме на Херсонських горах. Це місце справді залишає у туристів приємні емоції.

Як доїхати?

Від Херсону сюди їде прямий автобус до селища Станіслав. Відстань між ними складає приблизно 40 кілометрів.

Українська "Сахара"

На території України є справжня пустеля. Вона - друга за величиною у Європі, поступившись місцем пустелі Ринь на заході Казахстану.

Олешківські піски знаходяться на території двох районів Херсонщини, займаючи площу у понад 160 тисяч гектарів.

Фото: Олешківські піски (khersoncity)

Пустелю умовно поділяють на 7 арен, кожна з яких відрізняється природними й кліматичними особливостями. Літніми днями піски прогріваються до 70 градусів. Пустеля хоч і не має піщаних пагорбів, як Сахара, однак теж вабить туристів. Її можна об’їздити на квадроциклах, або ж пройти пішки.

Тут також є спеціально прокладені маршрути. Можна замовити через місцеві турфірми активні 2-3 денні тури по Олешківських пісках або ж обійти пустелю будь-яким довільним способом.

Як доїхати?

Олешківські піски знаходяться за 30 кілометрів від Херсона, неподалік від міста Олешки. З обласного центру курсують маршрутки в бік Великих Копаней або Раденська.

Далі потрібно їхати до села Пролетарка, а потім - пройтись пішки до самої пустелі.

Сафарі та рідкісна флора

Ще одним привабливим місцем на Херсонщині є Асканія-Нова. Це найстаріший степовий біосферний заповідник планети та найбільший серед європейських. Його площа займає понад 33 тисячі гектарів.

В Асканії мешкає 69 видів тварин, занесених до Червоної книги України й 12 - до Європейського червоного списку. На просторах заповідника живуть зебри, південноамериканські верблюди, індійські та африканські антилопи, олені, лами, шотландські поні, коні Пржевальського, американські бізони та інші тварини.

Це представники різних континентів і кліматичних поясів. Однак усі вони добре адаптовані до умов українського степу.

Фото: Асканія-Нова (wikipedia)

Прогулюючись територією заповідника, можна зустріти різноманітних птахів: від журавлів до фламінго. Окрім фауни, в Асканії є красивий дендропарк площею 200 Га. Там висаджено понад 150 видів дерев і чагарників.

В заповіднику Асканія-Нова можна скористатися екскурсією у супроводі наукового співробітника. А ще тут є можливість замовити сафарі, аби побачити тварин зблизька і зробити чудові фото.

Як доїхати?

Заповідник Асканія-Нова знаходиться за 150 кілометрів від Херсона. Дістатися туди можна автобусами Херсон-Генічеськ, або Херсон-Асканія-Нова із автостанції.

Чудодійне рожеве Лемурійське озеро

Лемурійське озеро на Херсонщині нічим не поступається Мертвому морю. Воно розташоване у селі Григорівка Чаплинського району, в одній із бухт затоки Сиваш.

Озеро має незвичайний рожевий колір, тож фото тут виходять просто неймовірні.

Фото: Лемурійське озеро (wikipedia)

Крім цього, це озеро - цілюще. Вода тут збагачена різноманітними мінералами, кислотами, вуглеводами й солями. Саме ця рожева вода, взаємодіючи із грязями Сиваша, посилює свої лікувальні властивості.

До речі, у Лемурійсьому озері неможливо потонути через величезний вміст солі у воді – її показники тут становлять до 300 грамів на літр.

Як доїхати?

Від Херсона до Чаплинки можна доїхати автобусом. Далі – автобусом або попутною машиною до Григорівки.

Нагадаємо, раніше ми приготували для вас добірку найцікавіших книг, які можна взяти із собою у відпустку влітку.