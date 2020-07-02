Неймовірні таємниці і пригоди: кращі книги для літньої відпустки

Фото: Що почитати у відпустці (pixabay.com)

Книги із захоплюючим сюжетом для незабутнього відпочинку

Що почитати у відпустці, яку книгу обрати для поїздки на море або у гори? Такими питаннями задаються безліч людей, коли готуються вирушити у омріяну поїздку по Україні або за кордон. З сім’єю або друзями, наодинці чи з книгою - літні дні подарують вам незабутні враження.

Якщо ви звикли читати електронні книги, то відпустка – привід змінити традицію і взяти з собою в подорож паперовий роман. Але часом вибрати книгу буває вкрай складно, адже магазини пропонують безліч цікавої літератури. Наша підбірка допоможе вам обрати роман на будь-який смак.

"Глиняний міст", Маркус Зузак

Найвідоміша книга Зузака "Крадійка книжок" розійшлась тиражем в 14 мільйонів екземплярів, була переведена на 40 мов, її екранізували. Роман "Глиняний міст" вийшов через 13 років після "Крадійки книжок" і вже став світовим бестселером. Українською роман "Глиняний міст" вийшов у видавництві BookChef.

У центрі сюжету – п’ять братів Данбарів: Метью, Рорі, Генрі, Клейтон і Томмі. Їхня мама померла, а тато – покинув. Але ось минуло одинадцять років і він повернувся. Навіщо? Що йому треба? Він просить, або сини допомогли йому будувати міст.

Фото: Книга "Глиняний міст", Маркус Зузак (надане видавництвом)

Погоджується лише один із п’ятьох – Клейтон. Хлопець хоче зрозуміти, що відбулося тоді – 11 років тому. І неймовірними зусиллями батька й сина серед австралійських евкаліптів і рівнин (мов з-під тесала Мікеланджело) постає міст, що красою скидається на Пон-дю-Ґар. От тільки до чого в цій історії скелет змії, кінні перегони та мул на прізвисько Ахіллес?

Автор то переносить нас в непросте минуле сім’ї, то повертає в заплутане теперішнє. Чи дізнаємося ми, чому батько посварився із синами? Чи зможуть вони його пробачити? І що символізує глиняний міст?

"Дівчина з крамнички", Саяка Мурата

Змалку Кейко вважали дивакуватою, зануреною у власні мрії. Батьки боялися, що реальний світ рано чи пізно її просто виштовхне. А потім Кейко влаштувалася до комбіні — "крамнички за рогом". І нарешті була щаслива.

От тільки молодша сестра, подруги та навіть деякі співробітники мали на це інший погляд.

Фото: Книга "Дівчина з крамнички", Саяка Мурата (надане видавництвом)

Як може бути щасливою тридцятишестирічна самотня жінка, весь час віддаючи роботі? Кейко щиро не тямить, як поводитися в цьому світі. І коли в її житті з’являється він, усі полегшено зітхають. Бо тепер Кейко нарешті стане "нормальною". Її вибір простий: жити для інших або для самої себе.

"Ведмеже місто", Фредрік Бакман

"Ведмеже місто" Фредріка Бакмана — це захоплюючий роман про маленьке містечко Бьорнстад на півночі Швеції, у якому колись вирувало життя, а зараз лишилися безробіття та безвихідне становище.

Уся надія міста - юнацький хокейний клуб. Саме на цьому виді спорту у Бьорнстаді зав'язані долі.

Фото: Книга "Ведмеже місто", Фредрік Бакман (надане видавництвом)

День перемоги у матчі став найщасливіший для міста і клубу, але для героїні Маї Еріксон та її батьків - був найжахливішим та змінив усе. Після того, як у місті стається жахливий злочин, кожному з жителів містечка доводиться робити вибір і брати відповідальність за свої дії. Історія Маї стає для містян поштовхом до свідомих вчинків, уроків любові та підтримки, а також уроків про розрізнення добра і зла.

"Ведмеже місто" - це перша книжка однойменної серії. Наступний роман "Ми проти вас" вийде українською у видавництві #книголав вже наприкінці 2020 року.

"Паперовий звіринець та інші оповідання", Кен Лю



Книжка "Паперовий звіринець" українською вийшла у видавництві BookChef і стала однією з найочікуваніших книжок "віртуального" Книжкового Арсеналу - 2020. Чому? Бо Кен Лю – один із найвідоміших авторів в американській літературі. Він є багаторазовим лауреатом премій Nebula, Hugo, World Fantasy, Sidewise та Science Fiction & Fantasy Translation, його ім’я згадувалося серед номінантів на премії Sturgeon та Locus.

Фото: Книга "Паперовий звіринець та інші оповідання", Кен Лю (надане видавництвом)

Його коротке оповідання "Паперовий звіринець" - перший в історії твір художньої літератури, який за один рік отримав перемогу у трьох престижних преміях Nebula, Hugo і World Fantasy Awards. Кен Лю також переклав у 2015 році роман китайського фантаста Лю Цисіня "Проблема трьох тіл", який став першим перекладним твором, що став переможцем премії Hugo.

"Кафе на краю світу", Джон П. Стрелекі

Зупиніться. Поставте на паузу щоденну метушню, вирвіться з її тенет і зазирніть до кафе на краю світу.

Розгорніть меню й придивіться уважніше до останньої сторінки - там ви прочитаєте три запитання, від яких тікали все життя. Чому ви тут? Чи боїтеся ви смерті? Чи задоволені ви?

Фото: Книга "Кафе на краю світу", Джон П. Стрелекі (надане видавництвом)

Ця книжка допоможе у пошуках відповідей. З нею ви запалите вогонь у душі, усвідомите, що цінне, а що - марнота, поглянете на життя під іншим кутом зору, незалежно від набутого досвіду.

"Кафе на краю світу" - справжній видавничий феномен, бестселер поза часом, що надихнув мільйони людей у всьому світі на великі зміни. Чарівна і легка, ця книжка вплине на ваш світогляд і назавжди змінить життя. Гарантуємо, що захопливі, легкі та дуже романтичні історії залишать приємний післясмак.

"Дерево росте у Брукліні", Бетті Сміт

Культовий роман про рішучість протистояти труднощам, з якими вже протягом століття зачитуються всі американські підлітки вийшов у видавництві BookChef й одразу припав до смаку українському читачу.

Фото: Книга "Дерево росте у Брукліні", Бетті Сміт (надане видавництвом)

"Гра в пари", Ханна Оренстін

Саша Голдберг закінчує університет і шукає роботу мрії. Життя складається так, що обирати не доводиться, і Саша влаштовується в шлюбну агенцію "Блісс" на посаду консультантки.

Її завдання - підбирати людям пару, тож майже весь час вона витрачає на пошуки ідеальних кандидатів, перегляд анкет, фото і планування побачень.

Фото: Книга "Гра в пари", Ханна Оренстін (надане видавництвом)

Зрештою, одного разу вона втрапить на побачення, якого не мало статися, і закохається в людину, яка мала зустрітися зовсім з іншою дівчиною. Героїня роману матиме справу з романтичними історіями інших, однак чи вистачить їй часу на свою?

"Сім щасливих днів", Розі Волш

Сара тільки-но розлучилася, і доля одразу звела її з Едді. Спонтанне знайомство переросло в щире та сильне почуття, яке стало взаємним. Здається, таке трапляється лише в мелодрамах.

Дивовижний тиждень разом, обіцянки та плани на спільне майбутнє. Хепіенд? Прощання перед відпусткою і, як гадала Сара, коротка розлука. Едді обіцяв потелефонувати з аеропорту.

Фото: Книга "Сім щасливих днів", Розі Волш (надане видавництвом)

День, другий, тиждень - дзвінка немає. Кинув, захворів, загинув - Сара перебрала всі ймовірні варіанти. Друзі радили забути. Але кохання неможливо видалити із серця, як номер з телефона. Жінка береться шукати правду. Але є речі, про які ліпше не знати. Особливо про тих, кого ми любимо.

"Не вір у це", Чарлі Донлі

У центрі уваги - продюсерка Сідні Раян, яка знімає документальні фільми про людей, яких засудили за те, чого вони не робили. Їй постійно приходять листи від ув’язнених із проханнями допомоги та підтримки.

Проте одна історія її приваблює більше за інші - лікарку Ґрейс Сіболд звинуватили у вбивстві її нареченого десять років тому.

Фото: Книга "Не вір у це", Чарлі Донлі (надане видавництвом)

Сідні береться розплутувати цей давній клубок подій, щоб допомогти дівчині. Однак що далі заходить її розслідування, то більше сумнівів з’являється.

Хто ж насправді вбив нареченого Ґрейс, і чи справді Ґрейс - лише жертва обставин?

Нагадаємо, раніше автор книги про Иловайську трагедію написав ще один роман.

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