Різдво за новими правилами: чи варто українцям планувати подорож до Італії цієї зими

В Італії збираються ввести нові обмеження, які можуть торкнутися і туристів: тепер в більшість громадських місць будуть пускати тільки з сертифікатом вакцинації. Для цього в країні з 6 грудня вводять новий "пропуск" - Super Green Pass, повідомляти Corriere della Sera.

Так званий "суперсертифікат" діятиме до 15 січня 2022 року. Цей документ отримають тільки повністю вакциновані або видужалі громадяни. Одночасно залишиться в силі звичайний Green Pass, який видається також після тесту на COVID – у нього обмежений список місць з правом доступу.

Які правила будуть діяти в Італії і чи варто українцям планувати зимовий відпочинок в цій країні - в матеріалі РБК-Україна.

Нові правила карантину в Італії: що потрібно знати

Повідомляється, що термін дії "суперсертифікатів" буде розрахований на 9 місяців. З таким документом в Італії можна буде відвідувати ресторани, бари, концерти, спортивні заходи.

Фото: Мілан у різдвяний період (unsplash.com/redcharlie)

Гірськолижні курорти, які відкрили сезон з 20 жовтня з обов'язковою умовою "зеленого пропуску", ймовірно, теж стануть доступні тільки для вакцинованих туристів.

Стандартний "зелений пропуск", який можна отримати після негативного тесту, дасть право поселятися в готелі, ходити в тренажерні зали і їздити громадським транспортом, поїздами і літаками.

Виступаючи на телевізійній прес-конференції, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі сказав, що обмеження означатимуть "нормальне" Різдво цього року для тих, хто пройшов вакцинацію, і "додадуть впевненості туристичному сезону".

Тим часом в ЄС заговорили про можливу зміні правил в'їзду через четверту хвилю пандемії. На думку єврокомісара з питань охорони здоров'я Стели Кіріакідес, країнам, в яких вакциновано не більше 80% населення, доведеться "вжити складних заходів".

"Через кілька днів правила перетину кордонів Євросоюзу зміняться. Загострення пандемії вимагає оновлення інформації, що передається між країнами", - зазначила чиновниця.

Фото: Ресторани будуть доступні тільки вакцинованим (unsplash.com/gabriella-clare-marino)

"Можемо увійти в "зелений" список після Нового року " - прогноз

Співзасновник сайту travelbans.org і авіаексперт Володимир Біленький вважає, що подорожі до Італії можна планувати, оскільки ситуація з COVID в Україні покращується.

"Зараз ситуація в Україні потроху поліпшується і цілком можливо ми зможемо увійти і в зелений список країн ЄС після Нового року", - допускає він в коментарі РБК-Україна.

Він додає: мандрівники, вакциновані вакциною, схваленою в Італії, можуть планувати відпустку.

"Але, звичайно, треба намагатися брати квитки і готель, які можна або перенести, або скасувати без штрафів", - підказує варіанти він.

Раніше експерт радив, як підходити до бронювання турів до країн ЄС в умовах пандемії.

"Якщо ж туристи планують поїхати в Євросоюз, потрібно брати квитки за таким тарифом, коли їх не шкода втратити. І житло бронювати так, щоб оплата була на місці. Потрібно побудувати свій графік таким чином, щоб звести втрати до мінімуму", - радить він.

Інша стратегія - чекати до останнього і купувати квиток за кілька днів до вильоту, щоб розуміти, що туриста дійсно пустять.

Фото: Гірськолижний відпочинок в Італії (unsplash.com/jasmina-rojko)

"Болгарія або Андорра": як вибрати альтернативу Італії

Планувати зимовий відпочинок в Італії можуть вакциновані українці - вони зі своїми сертифікатами вакцинації зможуть повноцінно всім користуватися: і ресторанами, і готелями, звертає увагу керівник туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура.

"Невакцинованим, напевно, не варто розглядати Італію для відпочинку цієї зими. І зараз цей напрямок вибирають щеплені громадяни, адже туристи зацікавлені не відбувати п'ятиденний карантин після прибуття в цю країну (таке правило діє в країні для невакцинованих мандрівників - ред.)", - говорить експерт в коментарі РБК-Україна.

Ситуація з правилами в'їзду для українців може змінитися в будь-який момент, як це було минулого року.

"Прогнозувати напевно не можна. Навіть якщо країну закриють – нічого, можна буде поїхати, коли її відкриють. Досвід закриття ми всі отримали в березні минулого року, коли не літало нічого чотири місяці. Потім кордони відкрилися і практично всі змогли скористатися своїми оплаченими подорожами", - нагадує керівник компанії.

Якщо говорити про зимові поїздки в Італію, то туристів насамперед цікавить гірськолижний відпочинок - катання на лижах або сноуборді. Якщо є сумніви, чи відбудеться запланований відпочинок, варто "бронювати" більш прогнозований напрямок, рекомендує Андрій Демура.

"У такому випадку варто вибирати для зимового відпочинку більш "лояльні" країни-наприклад, Туреччину. Очікується, що в грудні Болгарія перегляне свої умови в'їзду. Ще є Андорра - туди потрібно їхати через Іспанію, але туристи з сертифікатом вакцинації там відпочивають без проблем", - підказує інші гірськолижні напрямки фахівець.

Фото: в Італії популярний гастротуризм (unsplash.com/gabriella-clare-marino)

Тим часом взимку в Італію їдуть не тільки на гірськолижний відпочинок, але на екскурсії, зазначає він. В індивідуальному порядку українці цікавиться і термальними курортами в Італії.

"Екскурсійна та гастрономічна Італія - цілорічний напрямок. Кожен регіон країни - самобутній, тому бажано об'їжджати всю країну – це одно-двотижневі тури по "класичній" Італії. У короткострокові тури на вікенд українці найчастіше їдуть в Рим, Мілан, Венецію, Флоренцію", - перераховує експерт.

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