Розкішний відпочинок: скільки коштує відпустка у п'ятизіркових готелях в Україні та за кордоном

Фото: Відпочинок у Бодрумі (booking.com)

Преміальний відпочинок на курортах різних країн у вересні

Що вибрати для відпочинку на морі – українські чи зарубіжні курорти? Мабуть, кожен, хто вирушає на відпочинок, не раз задумався над таким питанням. Поки ще не закінчився сезон купальників та безтурботного відпочинку на пляжі, РБК-Україна вирішило порівняти найкращі пропозиції курортів та подивитися, що можна отримати за більш-менш схожі суми коштів за кордоном та в Україні.

Припустимо, що ви - самостійний турист, який планує свою подорож без допомоги турагенції та шукає собі місце для комфортного відпочинку у вересні. Які пропозиції для вас є на даний час?

Для порівняння цін ми шукали готелі у системі бронювання житла booking за таким критерієм: готель рівня п'ять зірок, тривалість відпочинку - сім ночей на двох, умови - зі сніданками, без перельоту, страховки та тестування на COVID-19.

Ми порівняли один тиждень проживання в Одесі та на курортах країн, де ще можна поніжитися на пляжах під палким сонцем цього сезону. І звісно, куди українські туристи можуть потрапити згідно епідеміологічних правил в’їзду в країни.

Порівняємо одні з кращих готелів за версіями всесвітніх порталів з пошуку житла booking та tripadvisor. Готелі з нашого списку мають свої спа-центри, басейни, приватні зони пляжів та бари, розташовані біля морського узбережжя

Чорне море. Україна

Одеса – розвинений і насичений культурним життям український курорт на березі Чорного моря. Дістатися до міста можна власним авто, поїздом або літаком. Цього сезону крім українців на курорті також можна було зустріти й іноземних туристів, які могли без перешкод перетинати кордон з Україною. За які кошти можна справді якісно відпочити в Одесі?

У клубі-готелі М1 (M1 Club Hotel 5*), який обіцяє витончений та якісний відпочинок, тиждень проживання на двох зі сніданками у стандартному номері з панорамним видом на море складе 57 650 грн. Готель розташований у парковій зоні й має приватну зону на пляжі "Ланжерон" та невеликий басейн.

Але ось ціни за двомісний делюкс з видом на море становлять цілих 79 200. Вартість напівлюкси з видом на море - ще вище: 90 000 грн. Це - майже в два рази дорожче, ніж на деяких зарубіжних курортах. За великим рахунком сервіс той самий, але підноситься клієнтам набагато дорожче.

Фото: Один із готелів Одеси (скриншот РБК-Україна/booking.com)

Тим часом готель Stella Residence Club 5* біля пляжу "Аркадія" та яхт-клубу пропонує проживання у стандартному номері на базі сніданків за 29 076 грн. В той же час ціна на напівлюкс з терасою - 35 550 грн.

Готель Palace Del Mar в районі Аркадія займає будівлю історичного особняка. Має сад із 200 видами рослин. Є сауна, тренажерний зал, басейн. З тераси відкривається вид прямо на море. На сніданки пропонують страви середземноморської кухні. Ватість проживання за сім ночей на двох складає 33 880 грн.

Фото: Відпочинок в Одесі (скриншот РБК-Украина/booking.com)

Туреччина та Егейське море

На противагу одеським курортам – Туреччина з її середземноморським узбережжям та суперпропозиціями якісного відпочинку. Країна має розкішний природній ландшафт та довгі берегові лінії, які простягаються на сотні кілометрів з півночі на південь. Повітря і вода тут теплі до листопада включно.

Ми обрали популярний курорт Бодрум з його вируючим культурним та нічним життям. Вдень курорт пропонує великій вибір активного відпочинку на воді, є багато історичних місць: древнє місто, грецький амфітеатр, Замок Святого Петра та інші.

Фото: Один із п'ятизіркових готелів у Бодрумі, Туреччина (скриншот РБК-Україна/booking.com)

Спа-готель Mivara Luxury Resort & Spa 5* на першій лінії з приватним пляжем та власним причалом пропонує зупинитися у номері стандарт з видом на море зі сніданками за 40 873 грн на тиждень.

У спа-готелі Hillstone Bodrum Hotel & Spa 5* можна взяти делюкс з видом на море всього за 30 655 грн на двох на тиждень.

Дістатися до Бодруму можна літаком з пересадкою в Анкарі або Стамбулі. Також - з аеропорту Ізміру, куди відкриті прямі рейси з України.

Адріатика: Чорногорія

Курорти цієї країни обіцяють відносно недорогий, але якісний пляжний відпочинок на мальовничому узбережжі Адріатичного моря. Основною "родзинкою" регіону є природа. Тут, крім морського узбережжя, є кришталеві озера, хвойні ліси та цілющі джерела. Відомі курорти країни - Будва та Тіват.

Перевагою відвідання чорногорських курортів є наявність тут безлічі історичних пам’яток, які знаходяться близько до пляжних готелів.

Будва розкинулася на узбережжі мальовничої бухти, яка з однієї сторони обмежена старим містом, а з іншої – скелястим півостровом Завала. Курорт відомий нічним життям та розвагами. Тут можна зупинитися в самому "серці" подій, а можна віддати перевагу більш тихому відпочинку у Тіваті, що всього за 20 кілометрів від Будви.

Фото: Такі умови пропонують в одному з готелів Чорногорії (скриншот РБК-Україна/booking.com)

Курорт розташований на західному узбережжі півострова Врмац, на схилі невеликого гірського масиву та має надсучасну гавань для супер-яхт Порто-Монтенегро.

П'ятизірковий бутик-готель курорту La Roche з видом на море пропонує двомісний номер з видом на гори за 37 309 грн та двомісний делюкс з видом на море за 50 888 грн зі сніданками, включаючи податки.

У розкішному готелі у стилі Венеціанського Відродження Regent Porto Montenegro 5* з двома панорамними басейнами покращений номер буде коштувати 68 622 грн на тиждень зі сніданками.

Дістатися до Чорногорії можна на авто транзитом через інші країни з «жовтої зони» згідно правил в’їзду країни.

Адріатика: Хорватія

Поєднання курортного відпочинку з культурним – це про курорти Хорватії на Адріатичному морі. Найвідоміші з них - це Пула, Дубровник та Спліт. Останні два мають неймовірну архітектуру, яка просто "дихає" історією. Саме тут знімали відомий на весь світ серіал “Гра Престолів”.

Курорт Пула відомий своїм амфітеатром — одним із шести найбільших римських арен у світі, що збереглися до наших часів. Пляжі Пули переважно скелясті і знаходяться в затишних бухтах.

Готель Park Plaza Histria Pula 5* на береговій лінії, який вважається одним з найкращих на курорті за версією booking, пропонує двомісний покращений номер з видом на море на базі сніданків на тиждень за 29 974 грн. У готелю є великий оздоровчий спа-центр, басейн з морською водою, тенісні корти.

Фото: Відпочинок у Хорватії (скриншот РБК-Україна/booking.com)

Тим часом готель Royal Blue 5* в тихому місці на узбережжі моря у Дубровнику з панорамним басейном на даху пропонує відпочинок у номері делюкс з видом на море за 46 005 грн зі сніданками.

У Хорватії також є багато різноманітних бюджетних пропозицій для пляжного відпочинку, тож можна з легкістю знайти апартаменти й до 10 000 грн на тиждень.

Дістатися до країни можна чартерним рейсом, придбавши квиток у однієї з турагенцій (чартерних квитків у відкритих системах бронювання немає) або транзитом на авто, долаючи гуманітарний транзитний коридор через Угорщину.

Корисна порада: перед в’їздом в країну можна заздалегідь надати свої дані на сайті Міністерства внутрішніх справ Хорватії entercroatia.mup.hr, щоб уникнути черг на кордоні.

Чорноморська Болгарія

Болгарські курорти зазвичай дешевше сусідніх середземноморських. Серед відомих курортів країни – Балчик, Золоті Піски, Варна, Святий Влас.

Золоті піски пропонують пляжі з дрібним піском в заповідній зоні. Сам курорт невеликий – берегова лінія з пляжем займає всього чотири кілометри у довжину. Тут розташовані мережі фешенебельних готелів, деякі побудовані навіть на мінеральних джерелах.

Ціни в готелях курорту не надто відрізняються від інших курортів Болгарії. Також можна орендувати приватні квартири або будинки.

Фото: Розкішні морські пейзажі та один із готелів у Болгарії (скриншот РБК-Україна/booking.com)

Золоті піски приваблюють і любителів нічного життя. Вдень можна займатися серфінгом, стрибати з парашутом, плавати на яхтах та весело проводити час в одному з найбільших аквапарків Європи. Крім всього, місцевість багата на рідкісні солі, мінеральні води та сірчані джерела.

Спа-готель Grifid Encanto Beach Hotel - Wellness & Spa 4* з пейзажним басейном та панорамною терасою на даху пропонує розміщення у стандартному номері з видом на море з харчуванням "все включено" у 39 041 грн за двох на тиждень.

Готель International Casino & Tower Suites 5* з пейзажним басейном пропонує двомісний делюкс за 21 429 грн зі сніданками.

Наразі до країни можна потрапити без тестування на коронавірус. Дістатися сюди можна на авто транзитом через Румунію.

Фото: Відпочинок у Болгарії (скриншот РБК-Україна/booking.com)

Порівнявши ціни на проживання в українських та зарубіжних курортах, можна сказати, що вартість відпочинку у готелях високого класу коливається у приблизно одному й тому ж діапазоні цін.

Але виняток становлять деякі готелі Одеси: у них ціни за схожі послуги бувають дуже високі. Хоча за кордоном часом можна отримати сервіс не гірше, і часом мало не в два рази дешевше.

Вибір та різноманітність додаткових послуг на курортах можуть відрізнятися, так само треба врахувати рівень обслуговування, який притаманний курортам. На загальні враження від відпочинку також впливає розвиток туристичної галузі в країні в цілому, наявність історичних пам’яток та природи навколо.

Бажаємо обрати найліпший варіант і відпочити якнайкраще!

Перед самостійним відвідуванням тієї чи іншої країни в українському МЗС радять уважно читати правила в’їзду на відповідних порталах та слідкувати за новинами. Наприклад, актуальну інформації про правила перетину кордонів можна знайти на сайті, спеціально створеному МЗС. Інформацію про подорожі також можна знайти на офіційному веб-сайті ЄС.

У Державному агентстві розвитку туризму України повідомляють, що після повернення з відпочинку в країнах "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома". Припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Нагадаємо, раніше ми писали, де українським туристам можна відпочити на Балканах у оксамитовий сезон.

Також повідомлялося, що у Туреччині вперше за період карантину відновили популярну послугу.