Небувалий ажіотаж: екскурсії в унікальний палац у Києві бронюють за кілька місяців

Маріїнський палац із вересня відкритий для екскурсій
Вишукане бароко, гарні фасади, дрібні деталі та цікава ліпнина - всі ці архітектурні особливості Маріїнського палацу багато років поспіль можна було побачити або під час прогулянки поруч із палацом, або на фотографіях.
І ось нарешті восени Маріїнський палац, який є пам'яткою палацової архітектури й внесений до реєстру пам'яток національного культурної спадщини, відкрили для екскурсій. Відвідати його тепер можна у п'ятницю, суботу і неділю з 10 ранку до 5 вечора.
Прогулянка палацом - хороша ідея, як провести вихідні, якщо ви не поїхали у подорож та залишилися у столиці.
Церемоніальна резиденція президента України, розташована у Маріїнському палаці, вже доступна для відвідувань із 4 вересня. Дату візиту треба запланувати та забронювати заздалегідь на сайті палацу.
У день екскурсії із собою треба взяти документи, які засвідчують особу. Оголошення про відкриття Маріїнського для туристів створило справжній ажіотаж: за інформацією з сайту палацу, всі екскурсії на вересень вже повністю заброньовані. Але варто відслідковувати інформацію, адже вільне місце все ж може з'явитися.
Скільки коштують квитки?
Вартість квитка становить 150 гривень, для пільгових категорій громадян - 75 гривень. Екскурсії безкоштовні для дітей до 7 років.
Четвер - "дитячий" день у палаці: цього дня доступ до палацу матимуть тільки організовані групи школярів. Для учнів проводять екскурсії з урахуванням їх віку, класу та особливостей історичного періоду, який вони вивчають.
Чому варто відвідати Маріїнський палац?
Щоб ви не витрачали багато часу на прочитання історії палацу, на прохання РБК-Україна гід-екскурсовод Льоля Філімонова перераховує основні цікаві факти про це місце.
Його відвідини - хороша ідея для вихідного дня, в тому числі - для прогулянки із дітьми та всією родиною.
Шість причин відвідати Маріїнський палац за версією гіда Льолі Філімонової:
У відомій Зеленій залі побачити оригінальні барокові меблі, шпалери, прикраси, предмети декоративно-прикладного мистецтва 18-19 століття. У 1979-1982 роки перед святкуванням 1500-річчя Києва проводилися ретельні дослідницькі роботи для відтворення первісного вигляду палацу, максимально наближеного у формах до архітектури Растреллі.
По музеях СРСР збиралися старовинні меблі, предмети тієї епохи. Було реконструйовано ліпнину та позолоту, старовинні картини відомих художників.
Побачити відомий паркет Маріїнського палацу. Під час реконструкції 1979 - 1982 було відтворено паркетну підлогу з цінних порід дерева, яка вражає майстерністю та красою малюнка.
Побачити аутентичний настінний живопис, виконаний італійським художником Камілла Алліауді, якого Олександр ІІ особисто запросив для оздоблення палацового інтер'єру.
Побачити, а якщо пощастить, - і проїхатися у відомому "ліфті Брежнєва". У травні 1981 року на відкриття монументу “Батьківщина-Мати” мав приїхати Леонід Брежнєв, який тоді хворів. І у палаці було спеціально облаштовано ліфт на другий поверх. Заради цього довелося навіть зруйнувати царський кабінет Олександра ІІ. Але, Брежнєв так і не потрапив у палац і не скористався цим ліфтом.
Побачити відому Білу залу палацу, де проводяться офіційні прийоми на вищому рівні та інавгурація Президента України. А взагалі - кожен з 25 залів палацу унікальний.
До речі, чи знали ви, що згідно з державним протоколом, у палаці оселяються під час візитів короновані особи?
Побачити зблизька скандальні статуї гібонів". Саме так кияни назвали замінені оригінальні статуї левів на вході в палац. Можливо, вам вдасться знайти відповідь на питання, де ж поділися леви, які стояли тут раніше.
А ще кажуть, що у палаці живе справжній привид, який іноді може і філіжанку кави під час офіційного прийому "розлити". З ним краще не жартувати!
Нагадаємо, раніше ми писали, що унікальне гуцульське село в Карпатах дивує туристів австрійськими віллами.
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