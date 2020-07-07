ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центром

Новини » Travel » Відпочинок в Україні 07.07.2020 - 09:30
Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центром
Фото: Поділ (pixabay.com)
Євгенія Максимова
гід по Києву, перекладач

Найцікавіші місця у центрі столиці

Кияни активно пересідають на велосипеди, щоб уникнути корків, великого скупчення людей у громадському транспорті й щоб поліпшити свою спортивну форму. У Києві відбувається облаштування велодоріжок у парках, скверах і на дорогах. Такі тренди.

А що коли використовувати велосипед не тільки як засіб пересування або спортивний інвентар? Якщо велопрогулянку перетворити ще й пізнавальне дозвілля? Для цього кияни та гості міста все частіше вибирають велосипедний формат екскурсій Києвом. Таким чином можна побачити головні пам'ятки швидко, екологічно й з вітерцем. Для цього вам потрібні, як мінімум, двоколісний транспорт та маршрут прогулянки, як максимум можна замовити послуги гіда.

Тепер детальніше про програму "мінімум". Транспорт можна орендувати або в численних магазинах велопрокату (Google про них підкаже), або ж знайти на вулицях Києва одну з більш ніж 300 станцій велопрокату. Для користування велосипедом необхідно завантажити на телефон додаток bikenow.

Найбільш популярний екскурсійний веломаршрут проходить уздовж парків над Дніпром – від Музею історії України у Другій Світовій війні ("Батьківщина-мати") і до території Стародавнього Києва (Софійській площі) або навпаки. Дорогою ви побачите найвідоміші визначні пам'ятки Києва:

Києво-Печерську Лавру. Зверніть увагу на головний вхід, Святі ворота і на Троїцьку церкву. Це єдиний храм Києва, який зберіг розписи епохи українського бароко (вхід розташований там, де й каси);

Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центромФото: Києво-Печерська Лавра (pixabay.com)

Національний музей Голодомору і парк Слави, які, з одного боку, своєю ідеєю застерігають суспільство від геноциду й війни, а з іншого - дарують можливість подивитися на красиві панорами Дніпра і лівого берега Києва;

Станцію метро Арсенальна – з часів побудови донедавна вважалася найглибшою станцією метро у світі. Там можна зробити зупинку на "дозаправку" в Kyiv Food Market: серед двох десятків ресторанів кожен гурман знайде для себе щось смачне;

Маріїнський парк, у якому абсолютно відсутні гострі кути: це називається англійський стиль. Там само розташовані Верховна рада та Маріїнський палац – церемоніальна резиденція президента України;

Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центромФото: Андріївський узвіз (pixabay.com)

Стадіон Динамо та міст закоханих. Міст, між іншим, старовинний. Він будувався ще в далекому 1910 році за проектом Патона, але до нашого часу дійшов з реконструкціями. Зате це прізвище знають всі, оскільки є в Києві ще й міст Патона – перший у світі суцільнозварний міст і єдиний міст через Дніпро, який носить ім'я автора;

Новий пішохідно-велосипедний міст та Володимирську гірку. Коли відведете погляд від панорами Дніпра і Подолу (це буде важко), зверніть увагу на найстаріший та найперший у Києві пам'ятник, присвячений князю Володимиру;

Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центромФото: Мальовничий Поділ (pixabay.com)

Андріївський узвіз – душа столиці й найстаріша вулиця міста.

Насправді ви побачите набагато більше пам'яток!

Але врахуйте, що тривалість і маршрут прогулянки краще складати ще й з урахуванням особливостей фізичної підготовки.

Нагадаємо, раніше ми писали про головні цікаві місця Чернігівської області, з яких варто почати знайомство з регіоном.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Теги Київпамяткаотдыхмаршрут
Точки зору
Ігор Чава
Дрогобич, Борислав, Нагуєвичі - локації для нових вражень
Ігор Чава
аналітик у Агенції Туристичних Ініцатив
Ігор Кучер
Поїздка в Ісландію під час COVID-19: що потрібно знати туристам
Ігор Кучер
директор туристичного оператору Nordic Travel
Людмила Собко
Трійка українських вин, які варто спробувати під час подорожі
Людмила Собко
Сомельє, гід по Києву екскурсійного агентства KievinColours
Олег Васильєв
Як доїхати на море під час карантину на поїзді
Олег Васильєв
автор влогу "Железные магистрали"
Альона Барчук
Албанія відкрита для українців: чим зайнятися та що подивитися
Альона Барчук
керівник напрямку Албанія туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Мальовнича Чернігівщина: з чого почати знайомство з регіоном
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Наталія Хватова
В нових умовах: правила перебування в готелях Туреччини цього літа
Наталія Хватова
фахівець з індивідуального туризму, турфірма "Караван Люкс Тур"
Всі точки зору
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся