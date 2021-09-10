У Рим і Відень за 35 євро: популярні міста Європи, куди можна вирушити на вікенд бюджетно

Вікенд у Європі у вересні - відпочинок, про який українці мріють ще з минулого року, коли кордони багатьох країн були закриті. Рада ЄС 9 вересня залишила Україну в "зеленому списку" країн, громадянам яких рекомендовано дозволяти в'їзд незалежно від мети поїздки.

Це означає, що можна сміливо планувати подорожі на вихідні в улюблені європейські міста. Тим більше, що з України запускаються нові рейси в популярних напрямках.

Наприклад, c 10 вересня авіакомпанія Wizz Air почала здійснювати польоти з Одеси до Риму. А з 23 вересня з Києва до Праги з'являться рейси у авіакомпанії SkyUp. Час перельоту - трохи більше 2 годин. Вирушити в Чехію можна буде тричі на тиждень: у вівторок, четвер і неділю. Квитки коштують від 94 євро в обидві сторони.

Куди ще можна недорого полетіти на вікенд у вересні - в матеріалі РБК-Україна.

Рим і Венеція: переліт за ціною від 35 євро

Побувати в оксамитовий сезон в Римі - один з найкращих варіантів провести яскраві вихідні. Ми перевірили найдешевші ціни на авіаквитки у вересні з прямим перельотом.

Фото: Мілан - одна з найпопулярніших локацій (unsplash.com/daryan-shamkhali)

Наприклад, з Києва в Рим можна полеліти за ціною 35 євро 27 вересня (Ryanair), в Венецію за цією ж ціною - 28 вересня. В Мілан - за 40 євро 29 вересня.

Умови в'їзду: з 31 серпня 5 - денний карантин для вакцинованих українців скасовано. Для в'їзду в Італію необхідно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту і одночасно - сертифікат вакцинації (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen).

Іспанія: чотири години до пляжу

Іспанія у вересні - ще дуже тепла країна, куди їдуть не тільки на екскурсії та шопінг, але і на білосніжні морські пляжі. Наприклад, в Барселону у вересні можна вирушити за ціною від 100 євро – 26 вересня з авіакомпанією Ryanair. Час польоту - 3 години 45 хвилин. З українськими авіакомпаніями полетіти в це іспанське місто можна за ціною від 145 євро (SkyUp) і 200 євро (МАУ) в останній тиждень вересня.

Фото: Архітектура в Барселоні (unsplash.com/ruggiero-calabrese)

Зате у Мадриді провести вікенд можна трохи дешевше - авіапереліт обійдеться у вересні від 86 євро 29 вересня (Ryanair). Час перельоту - 4 години 30 хвилин.

Умови в'їзду: для поїздки достатньо заповнити формуляр санітарного контролю на порталі МОЗ Іспанії або завантажити мобільний додаток Spain Travel Health-SpTH, щоб отримати QR-код для пред'явлення на кордоні. Вакцинація або тести не потрібні.

На каву до Відня: квитки від 31 євро

Австрія - один з найпопулярніших туристичних напрямків в Європі. Якщо взимку мандрівників ваблять гірськолижні схили Альп, то восени – архітектура і культурне життя міст. Наприклад, знамениті Віденські бали. Їх сезон зазвичай починається вже з 11 листопада. Але якщо ви хочете полетіти до Австрії раніше (наприклад, у вересні), то насолодитися місцевою архітектурою, легендарною віденською кавою і поїздками за місто можна в будь-який час.

Побувати у Відні у вересні можна за ціною від 31 євро. Прямі рейси є у авіакомпаній Ryanair, Wizz Air, Austrian Airlines. Час у дорозі - 2 години.

Фото: Палацова архітектура у Відні (unsplash.com/dusan-veverkolog)

Найдешевше дістатися до столиці Австрії Відня з Києва можна 28 вересня - за 31 євро в одну сторону (Ryanair), 21 вересня квиток обійдеться в 48 євро.

Умови в'їзду: в'їзд українським мандрівникам до Австрії без реєстрації та 10-денного карантину дозволений за умови завершеної вакцинації від коронавірусу (препаратами Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac, Sinopharm).

Стамбул: "східна казка" за вигідними цінами

Одна з найколоритніших локацій для вікенду - турецьке місто Стамбул, який щорічно приймає мільйони туристів з усього світу. Провести вихідні в атмосфері східного колориту в 2 годинах перельоту можна за ціною від 79 євро за квиток в одну сторону (SkyUp) 27 вересня з Києва. За ціною від 87 євро можна купити квиток з 19 вересня у авіакомпанії МАУ.

Фото: Колоритні локації у Стамбулі (unsplash.com/antonio-sessa)

До слова, прямим рейсом авіакомпанії Turkish Airlines у Стамбул з Миколаєва можна вирушити за ціною від 77 євро в одну сторону - 23 вересня. А з Одеси в Стамбул можна долетіти за півтори години – за 42 євро 23 вересня (Pegasus Airlines).

Умови в'їзду: Для поїздки до Туреччини громадянам України потрібно надати на кордоні один з документів: сертифікат вакцинації, негативний ПЛР-тест (зроблений за 72 години) або тест на антиген (за 48 годин), або довідку про одужання від COVID.

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