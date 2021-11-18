Риф, вулкани і 50 островів. На узбережжі Червоного моря будують масштабні локації для туристів

Яким буде зелений туризм у Саудівській Аравії: на допомогу покликали онука Кусто
Червоне море з чарівливим кораловим рифом і безліччю морських мешканців вважається улюбленим місцем для дайвінгу "батька підводного плавання" Жака Кусто.
Не дивно, що Саудівська Аравія запросила Філіпа Кусто-молодшого, онука всесвітньо відомого французького морського дослідника, щоб допомогти з планами з розвитку розкішного туристичного напрямку на 50 островах в Червоному морі, повідомляє euronews.travel.
"Кораловий риф в Червоному морі є четвертим за величиною в світі. Він дуже великий, і ми прагнемо захистити його", - говорить Трейсі Ланза, керівник групи глобального брендингу однієї з компаній, яка займається проектом.
Там планують не тільки оздоровити риф, а й збільшити морське біорізноманіття на 100%.
Проект "Червоне море" - це напрямок відновного туризму, який будується уздовж північно-західного узбережжя Саудівської Аравії, поруч з курортом Амаала.
Там повно гірських каньйонів, сплячих вулканів і безліч культурних пам'яток, розташованих уздовж стародавнього торгового шляху.
Розвиток локацій є частиною спроб диверсифікувати економіку країни за рахунок нових секторів - наприклад, зеленого туризму.
"Під регенеративним туризмом ми маємо на увазі не просто стійкість навколишнього середовища до впливу людини. Ми не тільки хочемо зупинити шкоду. Хочемо реалізувати проект так, щоб локація опинилася в кращому стані, ніж до цього", - пояснює задумку він.
На ділянці є ландшафтний розплідник, який виростить для туристичного місця більше 15 мільйонів рослин.
"Ми сприймаємо це як повну зміну підходу до туризму в Саудівській Аравії, і як приклад для решти світу", - додає він.
Одна з речей, яку компанія вже почала робити, - це навчати місцевих жителів навичкам у сфері гостинності.
У проектів Амаала і Червоне море дещо різні напрямки. Амаала - це культура і мистецтво, благополуччя і спорт. Курорт включатиме академію спортивних досягнень, кінний спорт, поло, верблюжі перегони, соколине полювання, гольф і теніс.
Проект "Червоне море" буде присвячений навколишньому середовищу та "розкоші босоніж", що передбачає контакт із землею, пляжами, пустелею і підводним світом.
Туристам запропонують безліч варіантів відпочинку - від усамітнення на островах або в горах, до пригод в пустелі і курортного проведення часу. Але більший акцент буде зроблено на прибережні розваги, включаючи снорклінг і дайвінг поруч з пляжами.
Нова локація включатиме готелі, житлову нерухомість, а також об'єкти для відпочинку та розваг. Компанія підписала домовленості з 9 розкішними готелями для першої фази проекту. Для відпочинку буде багато варіантів в різній ціновій категорії.
Відео: Як виглядатиме курорт (instagram.com/theredseadevelopmentcompany)
"Це не просто створення і будівництво, це об'єднання декількох найцікавіших і найкрасивіших готелів у світі", - сказав Ланца.
Перших гостей на локаціях Червоного моря зустрічатимуть наприкінці 2022 року. Одночасно очікується не більше мільйона гостей.
Щоб знизити шкоду для навколишнього середовища, міжнародний аеропорт будується з використанням "відповідальних методів будівництва". У компанії шукають варіанти використовувати мікроводорості для створення кращого біопалива. Очікується, що до 2030 року аеропорт обслуговуватиме мільйон туристів на рік.
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