Тисячі гостей, причали для яхт і готелі зі скла. На нафтовій вишці в морі побудують грандіозний курорт

Масштабний проект реалізує влада Саудівської Аравії

У Саудівській Аравії збираються створити масштабний парк розваг на нафтогазовій платформі. На буровій установці влаштують ряд туристичних локацій, повідомляється в Twitter державного інвестиційного фонду країни (PIF).

Тематичний парк "The Rig" ("бурова вишка") буде влаштований на площі 150 000 квадратних метрів на одній з платформ в Перській затоці.

За даними PIF, там постоять кілька різноманітних туристичних локацій, включаючи три готелі, ресторани світового класу, вертолітні майданчики. Також для туристів організовуватимуть пригодницькі заходи та екстремальні види спорту.

Таким чином, нова пам'ятка може змінити й імідж країни в очах іноземців - з видобутку копалин увага переключиться на туризм.

Що відомо про новий проект і що готують для іноземців

У соцмережі опубліковано й промовідео, де видно, яким буде втілення амбітного проекту. Фінансувати парк розваг буде державний суверенний фондм, який на сьогоднішній день оцінюється в 430 мільярдів доларів, повідомляє energyvoice.com.

Відео: Проект парку "The Rig" (twitter.com/PIF)

На відео видно, що на платформі побудують великий басейн з аквапарком, колесо огляду, американські гірки, картинг, локацію для банджа-джампінгу. Туристи також будуть кататися на водних мотоциклах, пірнати з аквалангом і в батискафах. На майданчику будуть причали для 50 яхт.

Один з курортних готелів на 800 номерів буде побудований зі скла і сталі в центрі атракціону.

Знизити залежність від нафти. Як приваблюватимуть туристів у країну

Цей проект - унікальна пам'ятка, якою мають намір привабити туристів з усього світу. Але при цьому очікується, що вона буде особливо популярна серед громадян і жителів країн Перської затоки в регіоні, повідомили в PIF під час презентації.

Фото: Проект парку розваг на вишці (pif.gov.sa)

Новий парк на вишці є частиною стратегії PIF на 2021-2025 роки і останнім туристичним і розважальним проектом, покликаним знизити залежність Саудівської Аравії від нафти. Також уряд королівства нещодавно оприлюднив плани зі створення великих курортів на Червоному морі біля західного узбережжя країни.

Поки подробиці проекту не розкривають - ні те, коли парк почнуть будувати, ні чи будуть облаштовувати його на новій платформі або перепрофілюють стару установку.

Невідоме і точне місцезнаходження нової локації. Багато нафтових платформ Саудівської Аравії зосереджені біля міста Даммам на східному узбережжі.

Фото: Пам'ятки Саудівської Аравії приваблюють туристів (unsplash.com/haidan)

Ідея використовувати закриті бурові вишки для розвитку туризму не нова. Наприклад, у січні 2020 року ветеран нафтової галузі Білл Скідмор заявив, що прийшов час використовувати виведену з експлуатації бурову установку повторно - для розвитку туризму в Абердіні в Шотландії.

Нагадаємо, нещодавно у Туреччині відкрили масштабний підводний парк на місці боїв за Дарданелли.

Також в історичному регіоні Єгипту виявили унікальні стародавні реліквії.