Різке зростання. Дедалі більше українців хочуть виїхати на роботу до Польщі, – статистика

Від 29 січня в країні спрощують процедуру видачі дозволу на роботу: замість пів року його видаватимуть строком до двох років

У січні попит на вакансії у Польщі для українців зріс на 37,3%, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Про це повідомляє Zn.ua з посиланням на аналітичний центр міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

У Польщі від 29 січня видаватимуть дозвіл на роботу строком до двох років.

Таке спрощення процедури легалізації та працевлаштування у Польщі підвищило зацікавленість українців у роботі за кордоном, пише видання.

"Збільшення терміну видачі дозволів на роботу може призвести до зростання потоку робочої сили в країну з України у 2022 році. А також, на думку експертів, дедалі більше українців залишатиметься працювати в Польщі на тривалий період перебування", — йдеться у повідомленні.

Документ дає спрощену можливість громадянинові України розпочати працювати у Польщі. До цього часу таке короткострокового дозволу давало право працевлаштування 6 місяців на рік. Наступний дозвіл можна було отримати через пів року або потрібно було оформляти річний дозвіл на роботу (zezwolenie), очікування якого тривало до 5 місяців. Наразі цей "коридор" скасували.

Фото: У Польщі від 29 січня видаватимуть дозвіл на роботу строком до двох років. (unsplash.com/takenori-okada)

"Це важливе нововведення для українців, які бажають приїхати до Польщі на роботу довше, ніж на 3 місяці", — зазначають у публікації.

Які зарплати пропонують українцям у Польщі

Головною причиною виїзду українців до Польщі, як і раніше, називають високі зарплати, кажуть в аналітичній компанії. Середня запропонована зарплата в Польщі становить у перерахунку 78 100 грн.

від 44 100 до 103 500 грн пропонують 50% роботодавців;

від 103-500 до 123-300 грн — 29%;

від 123-300 грн — 21%.

За даними звіту про міжнародну міграцію (World Migration Report), Україна посідає 8-е місце у списку країн, громадяни яких виїжджають на роботу за кордон, з показником 5,5-6 млн осіб. Понад 1,5 млн українців працює у Польщі сьогодні офіційно.

Нагадаємо, раніше ми писали, з якої країни найчастіше переїжджають до ЄС для роботи.

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