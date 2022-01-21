Майже 20% населення. Стало відомо, з якої країни найчастіше переїжджають до ЄС для роботи

Громадяни Румунії та Хорватії найчастіше змінюють місце проживання всередині Євросоюзу з робочими цілями

Громадяни Румунії та Хорватії є найбільш мобільними громадянами ЄС. Це означає, що вони найчастіше переїжджають до інших країн Європейського союзу з робочих причин.

За даними статистики ЄС, близько п'ятої частини або 18,6% румунів працездатного віку проживають в одній із держав ЄС, що робить їх країною з найвищою мобільністю в Європі, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Повідомляється, що далі за частотою переїздів до інших країн Європи по роботі йдуть португальці (10,6%), а також болгари (10,3%).

На долю Німеччини та Швеції припадає менше одного відсотка переїздів серед мешканців усіх країн ЄС; Це означає, що німці та шведи не так часто, як інші громадяни ЄС, вважають за краще переїжджати до інших держав Євросоюзу з роботи та з професійних причин, пояснюють у виданні.

Загальна кількість мобільних громадян ЄС скоротилася до 3,3% приблизно на 0,9%. Це менше, ніж у 2010 році.

Фото: Громадяни Румунії та Хорватії найчастіше змінюють місце проживання всередині Євросоюзу з робочими цілями (unsplash.com/keith-chan)

Також стало відомо, що частота переїздів по роботі у віковій групі мешканців ЄС у віці 20-64 років збільшилась. 2,3 мільйона людей працездатного віку прибули з Румунії, більше одного мільйона з Італії та Польщі та 679 600 з Португалії.

Загалом дані за останнє десятиліття показують, що румуни залишаються мобільною нацією в ЄС. Крім того, кількість мобільних громадян Хорватії збільшилась на 7,6%.

Найменше між країнами ЄС для роботи стали переїжджати з Фінляндії.

У загальній чисельності постійного населення мобільна кількість громадян Фінляндії знизилася з 2,2% до 1,5% у 2020 році, що є найбільш помітним зниженням у блоці з 27 країн.

Крім того, ці показники були відносно низькими в інших країнах: від 0,8% у Німеччині до 2,8% в Італії, за винятком Португалії, де цей показник становив 10,6%. Крім того, в Італії, Іспанії та Франції загальна кількість громадян збільшилася на понад 50 000 осіб.

Рівень зайнятості мобільних громадян ЄС у 2020 році становив 73,1% у порівнянні з середнім показником щодо ЄС у 72,4%.

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