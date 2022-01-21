Резкий рост. Все больше украинцев хотят выехать на работу в Польшу, – статистика

С 29 января в стране упрощают процедуру выдачи разрешения на работу: вместо полугода его будут выдавать на срок до двух лет

В январе спрос на вакансии в Польше для украинцев вырос на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает Zn.ua со ссылкой на аналитический центр по международному трудоустройству Gremi Personal.

В Польше с 29 января будут выдавать разрешение на работу сроком до двух лет.

Такое упрощение процедуры легализации и трудоустройства в Польше повысило заинтересованность украинцев в работе за рубежом, пишет издание.

"Увеличение срока выдачи разрешений на работу может привести к росту потока рабочей силы в страну из Украины в 2022 году. А также, по мнению экспертов, все большее количество украинцев будет оставаться работать в Польше на длительный период пребывания", — говорится в сообщении.

Документ дает упрощенную возможность гражданину Украины начать работать в Польше. До этого времени такое краткосрочное разрешения давало право на трудоустройство 6 месяцев в году. Следующее разрешение можно было получить через полгода или нужно было оформлять годовое разрешение на работу (zezwolenie), ожидание которого занимало до 5 месяцев. Сейчас этот "коридор" отменили.

Фото: В Польше с 29 января будут выдавать разрешение на работу сроком до двух лет (unsplash.com/takenori-okada)

"Это важное нововведение для украинцев, желающих приехать в Польшу на работу дольше, чем на 3 месяца", — отмечают в публикации.

Какие зарплаты предлагают украинцам в Польше

Главной причиной выезда украинцев в Польшу по-прежнему называют высокие зарплаты, говорят в аналитической компании. Средняя предлагаемая зарплата в Польше составляет в пересчете 78 100 грн.

от 44 100 до 103 500 грн предлагают 50% работодателей;

от 103 500 до 123 300 грн — 29%;

от 123 300 грн — 21%.

Согласно данным отчета о международной миграции (World Migration Report) Украина занимает 8-е место в списке стран, граждане которых выезжают на работу за границу, с показателем 5,5-6 млн человек. Более 1,5 млн украинцев работает в Польше сегодня официально.

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