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Розкіш та відсутність черг. Незвичайні авіакомпанії, які коли-небудь існували

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Неділя 01 травня 2022 09:00
Розкіш та відсутність черг. Незвичайні авіакомпанії, які коли-небудь існували Фото: Boeing-737 авіакомпанії Hooters (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Розповідаємо про нестандартні авіалінії, у яких були великі плани, проте вони змушені були закритися

Незвичайні авіакомпанії існують в різних країнах світу. Зокрема, у США. Наприкінці 1970-х років уряд країни значно дерегулював авіаційну галузь. Був знятий федеральний контроль над тарифами, маршрутами і виходом на ринок нових компаній. В результаті з 1980-х років з'явилося безліч нових авіакомпаній, і деякі з них були особливо несхожі на інші.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN Travel розповідає про незвичайні концепції авіаліній, які працювали в різний час.

  • Pet Airways – авіалінії для тварин

Заснована у 2009 році в Делрей-Біч, штат Флорида, авіакомпанія Pet Airways займалася перевезенням виключно домашніх тварин: в основному кішок і собак. Вони летіли без господарів в основному салоні спеціально пристосованого літака, в якому сидіння були замінені на багажники.

Кожен літак міг перевозити близько 50 домашніх тварин, а спеціальний персонал супроводжуючих перевіряв їх стан кожні 15 хвилин. Перед зльотом тваринам влаштовували передпольотну прогулянку і робили перерву на похід в туалет у спеціально обладнаних залах очікування аеропорту.

Ідея полягала в тому, щоб занепокоєні власники домашніх тварин відправляли їх у рейси через спеціальну авіакомпанію, а не перевозити їх на борту у вантажному відсіку. Таку практику в Pet Airways назвали "небезпечною", посилаючись на екстремальну температуру, яка шкодить тваринам, а також на зміни і відсутність належного для них освітлення.

Розкіш та відсутність черг. Незвичайні авіакомпанії, які коли-небудь існували

Фото: Pet Airways спеціалізувалася виключно на перевезенні тварин (Getty Images)

Авіакомпанія працювала близько двох років, обслуговуючи десятки міст США, включаючи Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер, Чикаго та Атланту. Загалом перевезла близько 9000 домашніх тварин.

Вартість перельоту стартувала від 150 доларів і могла доходити до 1200 доларів залежно від розміру тварини. У 2012 році авіакомпанія зіткнулася з фінансовими проблемами і почала скасовувати рейси, а в наступному році повністю припинила свою діяльність.

Тим не менш, її веб-сайт все ще активний, і в повідомленні говориться: "польоти почнуться після пандемії, сподіваємося, в середині 2022 року". Це натякає на те, що у улюбленої багатьма авіакомпанії може бути друге життя.

  • Hooters Air - авіакомпанія від мережі ресторанів

У 2002 році глава мережі ресторанів Hooters Роберт Брукс придбав Pace Airlines, чартерну компанію з парком з восьми літаків, в основному Boeing 737. Наступного року він перетворив її на Hooters Air - авіакомпанію, створену за зразком ресторанів.

Крім яскраво-помаранчевої лівреї з виряченими очима сови, компанія відрізнялася тим, що на борту працювали дівчата, які спілкувалися з пасажирами і влаштовували вікторини з призами-гаджетами. Вони носили однакову формe, яка заодно і рекламувала мережу ресторанів.

Однак вони не подавали їжу і не виконували роботу стюардес. Для цього окремо на борту були три бортпровідники, сертифіковані FAA.

Розкіш та відсутність черг. Незвичайні авіакомпанії, які коли-небудь існували

Фото: Компанію відрізняла яскраво-помаранчева ліврея з очима сови (Getty Images)

Авіакомпанія базувалася в Міртл-Біч, Південна Кароліна — популярному місці відпочинку, відомому полями для гольфу і морськими курортами. Однак локація втратила пряме повітряне сполучення в результаті загальної реструктуризації комерційної авіації після теракту 11 вересня.

Завдяки низьким цінам і прямому сполученню з такими містами, як Атланта, Ньюарк і Балтімор, Hooters Air приваблювала найрізноманітніших пасажирів — в основному гравців в гольф і туристів, але також і звичайні сім'ї. Але компанія в цілому ніколи не була комерційно успішною і припинила свою діяльність на початку 2006 року через зростання цін на паливо після ураганів Катріна і Рита.

  • The Lord's Airline – перельоти для паломників

Сувора заборона на алкоголь на борту, Біблія і Тора замість бортових журналів, демонстрація тільки релігійних фільмів і чверть вартості проїзду, призначена для фінансування місіонерської діяльності: такими були особливості авіакомпанії The Lord's Airline, заснованої бізнесменом з Нью-Джерсі АРІ Маршаллом в 1985 році. У той час він купив старий DC-8, який мав стати єдиним літаком авіакомпанії.

План полягав у тому, щоб провести три щотижневі рейси з Майамі в аеропорт Бен-Гуріон в Ізраїлі, пропонуючи маршрут до Єрусалиму, розташований приблизно в 30 милях. Релігійним паломникам, які бажають дістатися до Святої Землі, доводилося летіти з пересадкою в Нью-Йорку.

Розкіш та відсутність черг. Незвичайні авіакомпанії, які коли-небудь існували

Фото: На борту авіаліній був суворо заборонений алкоголь (flickr.com)

Однак до 1987 року авіакомпанія не змогла отримати ліцензію FAA через незавершені модифікацій і робіт з технічного обслуговування літака. Інвестори занервували і звільнили Маршалла, призначивши нову раду директорів, щоб рухатися вперед.

Новий глава авіаліній, Теодор Ліщаш, не погодився з Маршаллом, і вони почали публічно сваритися в пресі. У підсумку Лищаш і його брат з'явилися в будинку Маршалла, вимагаючи корпоративні документи. Це, згідно з повідомленнями газет, призвело до бійки, і Маршалл подав на них до суду за вторгнення у приватну власність. Їх виправдали, але компанія Lord's Airline в кінцевому підсумку закрилася, а літак був списаний.

  • Smokers Express & SmintAir – авіалінії для курців

FAA (Федеральне управління цивільної авіації США) заборонило куріння на всіх внутрішніх рейсах до США у 1990 році, але двом підприємцям з Округу Бревард у Флориді, Вільяму Уолтсу і Джорджу Річардсону, це не подобалося.

На початку 1993 року вони вирішили обійти це правило, створивши авіакомпанію на базі приватного клубу. Він вимагав членського внеску в розмірі 25 доларів і був відкритий тільки для людей старше 21 року.

Авіакомпанія повинна була базуватися в регіональному аеропорту космічного узбережжя в Тітусвіллі, штат Флорида. На борту планувалося пропонувати стейки і гамбургери, а також безкоштовні сигарети.

Однак майже через рік у авіакомпанії все ще не було ні ліцензії, ні літака. Її засновники стверджували, що набрали понад 5000 членських внесків, проте регулюючі органи відмовили Smokers Express в ліцензії на роботу, в результаті чого вона так і не відкрилася.

Розкіш та відсутність черг. Незвичайні авіакомпанії, які коли-небудь існували

Фото: На борту літаків Smokers Express & SmintAir хотіли пропонувати стейки і гамбургери, а також безкоштовні сигарети (cbs58.com)

У 2006 році над ідеєю попрацював німецький підприємець Олександр Шоппманн і заявив про намір заснувати компанію Smoker's International Airways, або скорочено SmintAir.

Шоппманн, який сам викурював по 30 сигарет на день, хотів запустити щоденне сполучення між Токіо і Дюссельдорфом, його рідним містом, де проживає велика кількість японських емігрантів.

У той час в обох країнах все ще була велика кількість курців. Однак SmintAir спіткала та сама доля, що і Smokers Express: їй не вдалося зібрати капітал, необхідний для початку роботи, і її літаки так і не піднялися в повітря.

  • MGM Grand Air — надрозкішна авіакомпанія

Відкрита у 1987 році, MGM Grand Air була надрозкішною авіакомпанією першого класу. Спочатку виконувала рейси по одному маршруту — з Лос-Анджелеса в аеропорт Джона Кеннеді в Нью-Йорку на крилах Boeing 727 і Douglas DC-8 в розкішних конфігураціях.

Особливість компанії була в тому, що на кожен рейс брали не більше 33 пасажирів, хоча в стандартній комплектації літаки могли перевозити 100 і більше.

Авіакомпанія обіцяла відсутність черг під час реєстрації та очікування багажу — носильники заносили сумки в літак і повертали їх в пункті призначення — і навіть запропонували додаткову послугу доставки лімузина від дверей до дверей.

Розкіш та відсутність черг. Незвичайні авіакомпанії, які коли-небудь існували

Фото: MGM Grand Air створювали для поціновувачів розкоші (ditchey com)

Спеціальні зали очікування в обох аеропортах пропонують розкішні зручності та послуги консьєржа. На борту знаходилися п'ять стюардес і стендап-бар, а також окремі відсіки для персональних зустрічей. Завжди був доступний обід з вином і шампанським, а в туалеті були золоті крани.

Такий переліт коштував трохи дорожче, ніж вартість квитка першого класу на інших авіалініях. Спочатку популярна серед знаменитостей і дуже багатих людей, MGM Grand Air в кінцевому підсумку відкрила більше маршрутів, але намагалася заповнити всі 33 місця в своїх літаках.

Робота компанії сповільнилася у 1990-х роках, коли приватні борти стали більш поширеними, а в 1995-му авіакомпанія MGM Grand Air була продана і змінила назву на Champion Air. Тепер вона стала пропонувати чартерні рейси спортивним командам і державним установам. У 2008 році повністю закрилася.

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