Роскошь и отсутствие очередей. Необычные авиакомпании, которые когда-либо существовали

Рассказываем о нестандартных авиалиниях, у которых были большие планы, однако они вынуждены были закрыться

Необычные авиакомпании существуют в разных странах мира. В частности, в США. В конце 1970-х годов правительство страны значительно дерегулировало авиационную отрасль. Был снят федеральный контроль над тарифами, маршрутами и выходом на рынок новых компаний. В результате с 1980-х годов появилось множество новых авиакомпаний, и некоторые из них были особенно непохожи на другие.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN Travel рассказывает о необычных концепциях авиалиний, которые работали в разное время.

Pet Airways – авиалинии для животных

Основанная в 2009 году в Делрей-Бич, штат Флорида, авиакомпания Pet Airways занималась перевозкой исключительно домашних животных: в основном кошек и собак. Они летели без хозяев в основном салоне специально приспособленного самолета, в котором сиденья были заменены на багажники.

Каждый самолет мог перевозить около 50 домашних животных, а специальный персонал сопровождающих проверял их состояние каждые 15 минут. Перед взлетом животным устраивали предполетную прогулку и делали перерыв на поход в туалет в специально оборудованных залах ожидания аэропорта.

Идея заключалась в том, чтобы обеспокоенные владельцы домашних животных отправляли их в рейсы через специальную авиакомпанию, а не перевозить их на борту в грузовом отсеке. Такую практику в Pet Airways назвали "опасной", ссылаясь на экстремальную температуру, которая вредит животным, а также на изменения и отсутствие надлежащего для них освещения.

Фото: Pet Airways специализировалась исключительно на перевозке животных (Getty Images)

Авиакомпания работала около двух лет, обслужив дюжину городов США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер, Чикаго и Атланту. В целом перевезла около 9000 домашних животных.

Стоимость перелета стартовала от 150 долларов и могла доходить до 1200 долларов в зависимости от размера животного. В 2012 году авиакомпания столкнулась с финансовыми проблемами и начала отменять рейсы, а в следующем году полностью прекратила свою деятельность.

Тем не менее, ее веб-сайт все еще активен, и в сообщении говорится: "Полеты начнутся после пандемии, надеемся, в середине 2022 года". Это намекает на то, что у любимой многими авиакомпании может быть вторая жизнь.

Hooters Air – авиакомпания от сети ресторанов

В 2002 году глава сети ресторанов Hooters Роберт Брукс приобрел Pace Airlines, чартерную компанию с парком из восьми самолетов, в основном Boeing 737. В следующем году он превратил ее в Hooters Air - авиакомпанию, созданную по образцу ресторанов.

Помимо ярко-оранжевой ливреи с выпученными глазами совы, компания отличалась тем, что на борту работали девушки, которые общались с пассажирами и устраивали викторины с призами-гаджетами. Они носили одинаковую формe, которая заодно и рекламировала сеть ресторанов.

Однако они не подавали еду и не выполняли работу стюардесс. Для этого отдельно на борту были три бортпроводника, сертифицированные FAA.

Фото: Компанию отличала ярко-оранжевая ливрея с глазами совы (Getty Images)

Авиакомпания базировалась в Миртл-Бич, Южная Каролина — популярном месте отдыха, известном полями для гольфа и морскими курортами. Однако локация потеряла прямое воздушное сообщение в результате общей реструктуризации коммерческой авиации после терракта 11 сентября.

Благодаря низким ценам и пряму сообщению с такими городами, как Атланта, Ньюарк и Балтимор, Hooters Air привлекала самых разных пассажиров — в основном игроков в гольф и туристов, но также и обычные семьи. Но компания в целом никогда нее была коммерчески успешной и прекратила свою деятельность в начале 2006 года из-за роста цен на топливо после ураганов Катрина и Рита.

The Lord's Airline – перелеты для паломников

Строгий запрет на алкоголь на борту, Библия и Тора вместо бортовых журналов, демонстрация только религиозных фильмов и четверть стоимости проезда, предназначенная для финансирования миссионерской деятельности: таковы были особенности авиакомпании The Lord's Airline, основанной бизнесменом из Нью-Джерси Ари Маршаллом в 1985 году. В то время он купил старый DC-8, который должен был стать единственным самолетом авиакомпании.

План состоял в том, чтобы проводить три еженедельных рейса из Майами в аэропорт Бен-Гурион в Израиле, предлагая маршрут в Иерусалим, расположенный примерно в 30 милях. Религиозным паломникам, желающим добраться до Святой Земли, приходилось лететь с пересадкой в ​​Нью-Йорке.

Фото: На борту авиалиний был строго запрещен алкоголь (flickr.com)

Однако к 1987 году авиакомпания не смогла получить лицензию FAA из-за незавершенных модификаций и работ по техническому обслуживанию самолета. Инвесторы занервничали и уволили Маршалла, назначив новый совет директоров, чтобы двигаться вперед.

Новый глава авиалиний, Теодор Лищаш, не согласился с Маршаллом, и они начали публично ссориться в прессе. В итоге Лыщаш и его брат появились в доме Маршалла, требуя корпоративные документы. Это, согласно сообщениям газет, привело к драке, и Маршалл подал на них в суд за вторжение на частную собственность. Их оправдали, но компания Lord's Airline в конечном итоге закрылась, а самолет был списан.

Smokers Express & SmintAir – авиалинии для курильщиков

FAA (Федеральное управление гражданской авиации США) запретило курение на всех внутренних рейсах в США в 1990 году, но двум предпринимателям из округа Бревард во Флориде, Уильяму Уолтсу и Джорджу Ричардсону, это не нравилось.

В начале 1993 года они решили обойти это правило, создав авиакомпанию на базе частного клуба. Он требовал членского взноса в размере 25 долларов и был открыт только для людей старше 21 года.

Авиакомпания должна была базироваться в региональном аэропорту Космического побережья в Титусвилле, штат Флорида. На борту планировалось предлагать стейки и гамбургеры, а также бесплатные сигареты.

Однако почти через год у авиакомпании все еще не было ни лицензии, ни самолета. Ее основатели утверждали, что набрали более 5000 членских взносов, но регулирующие органы отказали Smokers Express в лицензии на работу, в результате чего она так и не открылась.

Фото: На борту самолетов Smokers Express & SmintAir хотели предлагать стейки и гамбургеры, а также бесплатные сигареты (cbs58.com)

В 2006 году над идеей поработал немецкий предприниматель Александр Шоппманн и заявил о намерении основать компанию Smoker's International Airways, или сокращенно SmintAir.

Шоппманн, который сам выкуривал по 30 сигарет в день, хотел запустить ежедневное сообщение между Токио и Дюссельдорфом, его родным городом, где проживает большое количество японских эмигрантов.

В то время в обеих странах все еще было большое количество курильщиков. Однако SmintAir постигла та же участь, что и Smokers Express: ей не удалось собрать капитал, необходимый для начала работы, и ее самолеты так и не поднялись в воздух.

MGM Grand Air — сверхроскошная авиакомпания

Открытая в 1987 году, MGM Grand Air была сверхроскошной авиакомпанией первого класса. Первоначально выполняла рейсы по одному маршруту — из Лос-Анджелеса в аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке на крыльях Boeing 727 и Douglas DC-8 в роскошных конфигурациях.

Особенность компании была в том, что на каждый рейс брали не более 33 пассажиров, хотя в стандартной комплектации самолеты могли перевозить 100 и больше.

Авиакомпания обещала отсутствие очередей во время регистрации и ожидания багажа — носильщики заносили сумки в самолет и возвращали их в пункте назначения — и даже предложили дополнительную услугу доставки лимузина от двери до двери.

Фото: MGM Grand Air создавали для ценителей роскоши (ditchey com)

Специальные залы ожидания в обоих аэропортах предлагают роскошные удобства и услуги консьержа. На борту находились пять стюардесс и стендап-бар, а также отдельные отсеки для персональных встреч. Всегда был доступен обед с вином и шампанским, а в туалете были золотые краны.

Такой перелет стоил чуть дороже, чем стоимость билета первого класса на других авиалиниях. Первоначально популярная среди знаменитостей и очень богатых людей, MGM Grand Air в конечном итоге открыла больше маршрутов, но изо всех сил пыталась заполнить все 33 места в своих самолетах.

Работа компании замедлилась в 1990-х годах, когда частные борты стали более распространенными, а в 1995-м авиакомпания MGM Grand Air была продана и сменила название на Champion Air. Теперь она стала предлагать чартерные рейсы спортивным командам и государственным учреждениям. В 2008 году полностью закрылась.

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