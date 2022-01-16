"Рейси-привиди" в Європі. Через що посварилися авіакомпанії Lufthansa та Ryanair

Німецька авіакомпанія Lufthansa та ірландський бюджетний перевізник Ryanair недавно посварилися один з одним через питання негативного впливу на навколишнє середовище польотів в Європі.

Ryanair звинуватила Lufthansa у виконанні "рейсів-привидів" перельотів без пасажирів), а також у нібито неправдивих заявах про проблеми клімату для стримування конкуренції, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Прийняте раніше Комісією ЄС правило "використовуй або втрать" дозволило провідним перевізникам зберегти доступ до аеропортів під час пандемії COVID-19, навіть попри значне скорочення авіаруху. Це викликало протести конкурентів-лоукостерів, в тому числі Ryanair і Wizz Air. У цих двох компаніях стверджують, що слоти повинні бути доступні також для бюджетних перевізників.

"Замість того, щоб виконувати порожні рейси тільки для того, щоб зайняти слоти, Lufthansa має продавати місця на цих рейсах за низькими тарифами, щоб винагородити німецьких і європейських платників податків", — сказав виконавчий директор Ryanair.

Представник Lufthansa у відповідь на ці звинувачення заявив, що авіакомпанія ніколи про ці "рейси-привиди" не заявляла.

Фото: Airbus A380 авіакомпанії Lufthansa (wikimedia.org)

У чому суть правил по заповненню слотів і що кажуть у Єврокомісії

Згідно з правилами ЄС, авіакомпанії повинні використовувати не менше 80% своїх слотів, щоб мати можливість зберегти їх на наступний рік. Ці правила були припинені через пандемію COVID-19 та обмеження у всьому світі. Однак влада вирішила частково відновити дію правил. Низка авіакомпаній заявили, що виконувати такі рейси – вкрай невигідно.

У зв'язку з ситуацією міністр транспорту Бельгії Жорж Гілкіне звернувся до Європейської комісії з листом, в якому закликав послабити правила слотів. Він стверджував, що наслідки суперечать цілям ЄС щодо нейтральних викидів вуглецю.

Нинішні квоти були введені в березні минулого року у зв'язку з труднощами, з якими зіткнулися авіакомпанії на тлі пандемії й скорочення числа пасажирів.

У грудні комісія заявила, що поріг у 50% буде підвищений до 64% для літнього сезону польотів - з квітня по листопад 2022 року.

Фото: Boeing 737-8AS авіакомпанія Ryanair (wikimedia.org)

Відповідаючи на всі звинувачення, представник Єврокомісії заявив, що правило "використовуй або втрачай" слоти в аеропортах в Європі не викликало ніяких незручностей для авіакомпаній під час пандемії, передає Schengenvisainfo.com.

Стверджується, що немає ніяких доказів того, що перевізники, в цьому випадку Lufthansa, дійсно виконували порожні рейси. Чиновник зазначив, що ситуація, яка виникла, є "непотрібною суєтою". Він додав, що перельоти з однієї країни в іншу були відносно необмеженими, а бронювання - стабільним.

Також представник Єврокомісії заявив, що не бачить причин, за якими Lufthansa буде виконувати порожні перельоти тільки для того, щоб підтримувати свої рейси. Він підкреслив, що рішення про збереження рейсу в повітрі "є суто комерційним".

Раніше РБК-Україна вже повідомляло, що в ЄС змушені були зняти обмеження на поїздки, оскільки авіакомпанії виконують численні порожні рейси. Також пасажири не наважуються подорожувати через варіант вірусу "Омікрон": через це все ще складно досягти кількості рейсів, які були у Європі до пандемії.