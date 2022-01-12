Перельоти без пасажирів. Авіакомпанії запланували тисячі "рейсів-привидів": у чому проблема

Фото: У небо Європи піднімуться літаки без пасажирів (unsplash.com)

Авіаперевізники побоюються, що можуть втратити свої слоти в аеропортах

Тисячі перельотів без пасажирів планують здійснити авіакомпанії до кінця березня. Такі рейси - " привиди" пов'язані зі зниженням пасажирського попиту через новий штам коронавірусу "Омікрон" і обмеження на поїздки в різних країнах.

Європейську комісію просять пом'якшити правила в аеропортах, через які авіакомпанії повинні використовувати 50% своїх слотів, щоб їх зберегти повідомляє voanews.com.

Перевізники скаржаться, що вимога до них використовувати 50% своїх слотів - у порівнянні з 80% в дні до пандемії - або втратити їх змушує їх виконувати порожні або напівпорожні рейси.

У чому полягає проблема авіаперевізників і чому порожні рейси обурюють екологів – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Авіакомпанії намагаються зберегти свій час в аеропортах

Відмова мандрівників від польотів через новий штам і швидко змінювані правила затягують повернення до нормального режиму авіаперевезень.

Наприклад, бельгійська авіакомпанія "Brussels Airlines" заявила, що до кінця березня їй доведеться виконати 3000 рейсів з браком пасажиромісткості.

Фото: Європейські авіакомпанії здійснять тисячі рейсів порожніми (pixabay.com)

Її материнська компанія Lufthansa попередила минулого місяця, що їм доведеться здійснити 18 000 "безглуздих рейсів" протягом європейської зими.

У зв'язку з ситуацією міністр транспорту Бельгії Жорж Гілкине звернувся до Європейської комісії з листом, в якому закликав послабити правила слотів, стверджуючи, що наслідки суперечать цілям ЄС щодо нейтральних викидів вуглецю.

Нинішні квоти були введені в березні минулого року у зв'язку з труднощами, з якими зіткнулися авіакомпанії на тлі пандемії і скорочення пасажирів.

У грудні комісія заявила, що поріг 50% буде підвищений до 64% для літнього сезону польотів - з квітня по листопад 2022 року.

"Незважаючи на наші заклики до більшої гнучкості, ЄС затвердив правило 50-відсоткового використання для кожного розкладу/частоти рейсів, що проводяться взимку. Це явно було нереалістично в ЄС цієї зими на тлі нинішньої кризи", - повідомив представник Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

Він зазначив, що комісії необхідно проявити більше "гнучкості, враховуючи значне скорочення числа пасажирів і вплив числа заражень на заплановані графіки перельотів".

Фото: туристи стали менше літати через" Омікрона " (unsplash.com/camila-perez)

Однак представник комісії Деніел Феррі минулого тижня заявив, що виконавчий директор ЄС вважає, що загальне зниження споживчого попиту вже відображено в значно зниженій ставці 50% в порівнянні зі звичайним правилом 80%.

"Комісія очікує, що виконувані рейси будуть відповідати споживчому попиту і забезпечать таке необхідне громадянам постійне повітряне сполучення", - сказав він.

Звернення Brussels Airlines підтримали інші авіакомпанії. Наприклад, представники авіакомпанії KLM заявили:

"Або Єврокомісія змінить правила, або ми так і будемо продовжувати ганяти порожні літаки, що шкідливо з усіх точок зору".

Фото: Через пандемію правила для авіакомпаній пом'якшили, але недостатньо (pixabay.com)

Чому проблема порожніх рейсів схвилювала екологів

Гілкіне також заявив, що правила незрозумілі з економічної та екологічної точок зору.

Екологічна активістка зі Швеції Грета Тунберг, яка підняла на світове обговорення питання змін клімату, відреагувала на інформацію про десятки тисяч "порожніх" рейсів. У своєму Twitter з 5 мільйонами передплатників вона написала:

"Brussels Airlines здійснюють за зиму 3000 рейсів, щоб зберегти слоти в аеропортах. Ніби нема кліматичної кризи".

Глобальна мережа з 160 міжнародних організацій, яка пропонує альтернативи авіатранспорту "Stay Grounded" ("Залишайтеся на землі") назвала порожні літаки кричущим прикладом "поганих" польотів, серед яких також близькомагістральні рейси, приватні літаки і космічний туризм.

"Схоже, що факт, що ми знаходимося в серйозній кліматичній кризі і що авіаперельоти - це найшвидший спосіб "підсмажити" планету, ще не прийшов в голову людям, які приймають рішення, і авіакомпаніям", - повідомили Euronews Green у групі.

Інакше порожні польоти більше не дозволялися б, зазначили екологи.

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