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Перелеты без пассажиров. Авиакомпании запланировали тысячи "рейсов-призраков": в чем проблема

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Среда 12 января 2022 18:17
Перелеты без пассажиров. Авиакомпании запланировали тысячи "рейсов-призраков": в чем проблема Фото: В небо Европы поднимутся самолеты без пассажиров (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Авиаперевозчики опасаются, что могут лишиться своих слотов в аэропортах

Тысячи перелетов без пассажиров планируют совершить авиакомпании до конца марта. Такие рейсы-"призраки" связаны со снижением пассажирского спроса из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" и ограничения на поездки в разных странах.

Европейскую комиссию просят смягчить правила в аэропортах, из-за которых авиакомпании должны использовать 50% своих слотов, чтобы их сохранить сообщает voanews.com.

Перевозчики жалуются, что требование к ним использовать 50% своих слотов — по сравнению с 80% в дни до пандемии — или потерять их вынуждает их выполнять пустые или полупустые рейсы.

В чем состоит проблема авиаперевозчиков и почему пустые рейсы возмущают экологов – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Авиакомпании пытаются сохранить свое время в аэропортах

Отказ путешественников от полетов из-за нового штамма и быстро меняющиеся правила затягивают возвращение к нормальному режиму авиаперевозок.

Например, бельгийская авиакомпания "Brussels Airlines" заявила, что до конца марта ей придется выполнить 3000 рейсов с недостатком пассажировместимости.

Перелеты без пассажиров. Авиакомпании запланировали тысячи &quot;рейсов-призраков&quot;: в чем проблемаФото: Европейские авиакомпании совершат тысячи рейсов пустыми (pixabay.com)

Ее материнская компания Lufthansa предупредила в прошлом месяце, что им придется совершить 18 000 "бессмысленных рейсов" в течение европейской зимы.

В связи с ситуацией министр транспорта Бельгии Жорж Гилкине обратился в Европейскую комиссию с письмом, в котором призвал ослабить правила слотов, утверждая, что последствия противоречат целям ЕС по нейтральным выбросам углерода.

Нынешние квоты были введены в марте прошлого года в связи с трудностями, с которыми столкнулись авиакомпании на фоне пандемии и сокращения пассажиров.

В декабре комиссия заявила, что порог 50% будет повышен до 64% ​​для летнего сезона полетов - с апреля по ноябрь 2022 года.

"Несмотря на наши призывы к большей гибкости, ЕС утвердил правило 50-процентного использования для каждого расписания/частоты рейсов, проводимых зимой. Это явно было нереалистично в ЕС этой зимой на фоне нынешнего кризиса", - сообщил представитель Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Он отметил, что комиссии необходимо проявить больше "гибкости, учитывая значительное сокращение числа пассажиров и влияние числа заражений на запланированные графики перелетов".

Перелеты без пассажиров. Авиакомпании запланировали тысячи &quot;рейсов-призраков&quot;: в чем проблемаФото: Туристы стали меньше летать из-за "Омикрона" (unsplash.com/camila-perez)

Однако представитель комиссии Дэниел Ферри на прошлой неделе заявил, что исполнительный директор ЕС считает, что общее снижение потребительского спроса уже отражено в значительно сниженной ставке 50% по сравнению с обычным правилом 80%.

"Комиссия ожидает, что выполняемые рейсы будут соответствовать потребительскому спросу и обеспечат столь необходимое гражданам постоянное воздушное сообщение", - сказал он.

Обращение Brussels Airlines поддержали другие авиакомпании. Например, представители авиакомпании KLM заявили:

"Или Еврокомиссия изменит правила, или мы так и будем продолжать гонять пустые самолеты, что вредно со всех точек зрения".

Перелеты без пассажиров. Авиакомпании запланировали тысячи &quot;рейсов-призраков&quot;: в чем проблемаФото: Из-за пандемии правила для авиакомпаний смягчили, но недостаточно (pixabay.com)

Почему проблема пустых рейсов взволновала экологов

Гилкине также заявил, что правила непонятны с экономической и экологической точек зрения.

Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг, которая подняла на мировое обсуждение вопрос изменений климата, отреагировала на информацию о десятках тысяч "порожних" рейсов. В своем Twitter с 5 миллионами подписчиков она написала:

"Brussels Airlines совершают за зиму 3000 рейсов, чтобы сохранить слоты в аэропортах. Как будто нет климатического кризиса".

Глобальная сеть из 160 международных организаций, которая предлагает альтернативы авиатранспорту "Stay Grounded" ("Оставайтесь на земле") назвала пустые самолеты вопиющим примером "плохих" полетов, среди которых также ближнемагистральные рейсы, частные самолеты и космический туризм.

"Похоже, что факт, что мы находимся в серьезном климатическом кризисе и что авиаперелеты — это самый быстрый способ "поджарить" планету, еще не пришел в голову людям, принимающим решения, и авиакомпаниям", — сообщили Euronews Green в группе.

В противном случае пустые полеты больше не разрешались бы, отметили экологи.

Напомним, мы писали, как планировать путешествия при регулярных отменах рейсов.

Также сообщалось, по каким нетипичным причинам пассажиров выгоняли с борта самолета.

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