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Гарантовано полетіти у відпустку. Як планувати подорожі при регулярних скасуваннях рейсів

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Вівторок 11 січня 2022 16:31
Гарантовано полетіти у відпустку. Як планувати подорожі при регулярних скасуваннях рейсів Фото: Бюджетні авіакомпанії (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні залишилася половина раніше заявлених на зиму маршрутів лоукостерів

Полетіти за кордон лоукостерами з України в найближчі тижні можна за сотнею маршрутів. У зв'язку з хвилею скорочення рейсів avianews.com проаналізували системи бронювання авіакомпаній Wizz Air і Ryanair, щоб перевірити, які рейси залишаються активними.

Відзначається, що в однієї компанії доступні дві третини від заявлених раніше маршрутів, в іншої – менше половини. Всього перевізники залишили на зимовий сезон 103 активних маршрути з України.

Під активними маються на увазі маршрути, рейси на яких будуть виконуватися в найближчі два тижні, і за якими є також дати в розкладі на лютий і березень. У деяких компаній можна забронювати квитки з наступного місяця, але немає гарантії, що рейси не скасують через відсутність попиту.

З яких міст варто розглядати вильоти лоукостерами в січні і на які дати ризик скасування рейсів нижчий – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Львів, Одеса та Херсон. Які рейси доступні на найближчі два тижні

За скасування рейсів менш ніж за 14 днів до вильоту авіакомпанії за європейським законодавством повинні компенсувати не менше 250 євро. Якщо немає форс-мажорів, перевізники з реєстрацією в Європі намагаються виконувати перельоти в цей термін. Тому залишається велика ймовірність, що заявлені в найближчі два тижні рейси будуть виконані.

Гарантовано полетіти у відпустку. Як планувати подорожі при регулярних скасуваннях рейсівФото: У Ryanair активні 55 маршрутів з України (unsplash.com/portuguese-gravity)

Серед активних маршрутів у авіакомпанії Ryanair залишилося 68% від загальної кількості напрямків. Цієї зими авікомпанія літає за 55 напрямками з 81. Найбільше рейсів здійснюэться з Києва, Львова та Одеси. Рейси з Харкова та Херсона на найближчі 2 тижні не передбачені, крім одиничних перельотів на свята.

З яких аеропортів можна полетіти на крилах Ryanair - кількість маршрутів, які активні в розкладі:

  • Київ: 31/36
  • Львів: 15/23
  • Одеса: 9/14
  • Харків: 0/6
  • Херсон: 0/2

У авіакомпанії Wizz Air - найбільшого лоукостера в Україні - в 2022 році виконуються або заплановані 119 маршрутів. На даний момент з них активні 48. З авіакомпанією можна полетіти з аеропортів Києва, Львова та Харкова. З Одеси та Запоріжжя рейси припинені, крім одиничних перельотів на свята.

Гарантовано полетіти у відпустку. Як планувати подорожі при регулярних скасуваннях рейсівФото: З Києва з Wizz Air можна полетіти за 30 маршрутами (unsplash.com/markus-winkler)

Кількість маршрутів, які активні в розкладі Wizz Air:

  • Київ 30/52
  • Львів: 10/33
  • Харків: 8/14
  • Одеса: 0/14
  • Запоріжжя: 0/6

Туристам радять купувати квиток не раніше, ніж за 14 днів до вильоту, щоб гарантовано полетіти. Якщо до дати вильоту пройде 15 і більше днів, можна розраховувати тільки на повернення грошей або безкоштовне перенесення дати подорожі.

"Хвиля скорочення рейсів продовжиться" - експерти

Через стрімке поширення нового штаму "Омікрон" і відсутність сезонних свят авіакомпанії видаляють заплановані потужності на перший квартал року – з середини грудня було видалено близько 11,4 мільйона місць.

Очікується, що з системи буде випадати набагато більше в наступні кілька тижнів, пророкують експерти дослідницької компанії OAG, що поставляє дані та аналітичні матеріали про подорожі.

"Авіакомпанії по-різному справляються з операційними збоями. Ryanair публічно оголосила про плани скоротити свої пропускні спроможності більш ніж на третину в січні, на цьому тижні авіакомпанія має намір обслужити 2,8 мільйона місць в групах різних перевізників. Наступного тижня ця цифра впаде до 1,3 мільйона. І якщо Ryanair зробить такі кроки, ми повинні очікувати, що й інші підуть за ними", — прогнозують експерти.

Гарантовано полетіти у відпустку. Як планувати подорожі при регулярних скасуваннях рейсівФото: Подорожі під час пандемії (pixabay.com)

Загалом у світі в січні 2022 року заплановано на 22% менше місць, ніж у січні 2020 року (до початку пандемії). Загальний ринок залишиться приблизно на 40 % нижче рівня 2020 року, і в 2022 році "авіакомпанії будуть молитися про повернення корпоративного мандрівника", пишуть в OAG.

Експерти відзначають: наступні кілька тижнів для авіакомпаній будуть важкими як з операційної точки зору, так і в контексті формування всього 2022 року. Обмежені в ресурсах перевізники продовжать балансувати з робочими годинами персоналу.

Нагадаємо, раніше ми писали, якими стали ключові події українського "неба" у 2021 році.

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