Рейси до Греції перенесли на літо: стало відомо, чому

Греція офіційно відкрилася для міжнародних туристів з 14 травня. Відвідати країну можна як з сертифікатом про вакцинацію від COVID-19, так і з негативним результатом ПЛР-тесту.

України в переліку країн, для яких туристична країна відкрила кордони, на ранок 14 травня не виявилося. Через це ще напередодні в туристичному середовищі з'явилися чутки, що нашим громадянам в'їзд не дозволили.

У посольстві України в Грецькій Республіці також опублікували попередження, що на поточний момент рішення грецького уряду про в'їзд українських громадян України з туристичною метою не прийнято.

"Чекаємо офіційного підтвердження"

Ще в квітні грецькі ЗМІ писали, що Україна внесена до переліку з 52 країн, для яких Греція відкриється без суворих обмежень. Наприклад, таку інформацію публікувало видання bankingnews.gr.

Фото: Острів Санторіні (pixabay.com)

Експерти туристичного ринку стверджують - українців внесуть до переліку третіх країн, як і анонсувалося грецькою стороною. Офіційний документ повинен з'явитися найближчим часом.

"Міністр туризму Греції Харіс Теохаріс 12 квітня офіційно оголосив, що вони відкривають кордони для України в тому числі. Вчора він зібрав прес-конференцію на Афінській рив'єрі і підтвердив, що з 14 травня Греція відкривається для всього світу. І сьогодні ми чекаємо NOTAM - це офіційний дозвіл на перетин кордонів Греції", - розповів у коментарі РБК-Україна Альберт Ованесов, директор туристичної компанії "Mouzenidis Travel Ukraine".

Для переконання туристичного ринку і туристів України залишилося отримати цей офіційний папір, зазначає фахівець. За всіма прогнозами і попередніми заявами грецького міністра, Україна - в переліку третіх країн, громадянам яких можна буде летіти до Греції.

"Інформація про те, що України немає в переліку - необґрунтовані чутки. Ми як туроператор відштовхуємося тільки від офіційної інформації. Ми впевнені на 99 відсотків, що там буде позначена наша країна і умови, на яких туристи з України зможуть перетинати кордони Греції", - зазначає керівник компанії.

Він додає, що грецькі партнери також чекають офіційний "нотам", і при цьому впевнені в тому, що українцям дозволять в'їзд, оскільки заяву в квітні було зроблено на міністерському рівні.

Фото: Архітектура в Афінах (pixabay.com)

"Попит буде дуже великий"

За словами Альберта Ованесова, перші рейси з туристами з України до Греції заплановані з перших чисел червня.

"У нас перша дата – 4 червня рейс на Корфу. Потім 5 червня - на Салоніки і Крит. Практично всі туроператори України та авіакомпанії пересунули польотні програми на початок червня, тому що не було визначеності, і авіакомпаніям і готелям після точних заяв потрібно підготуватися", - уточнює фахівець.

Тури на відпочинок у другій половині травня продавалися, але в зв'язку з невизначеністю і невідкриттям багатьох готелів в Греції, були перенесені на червень, каже він.

"Ми переносимо на більш пізні дати - люди хочуть і на вересень-жовтень перенести, і на 2022 рік. Інтерес і попит в Грецію дуже великий. Я думаю, що Греція буде в трійці найпопулярніших напрямків у цьому році. Туристи чекають її другий рік", - резюмує експерт.

Фото: На відпочинок в Греції очікується високий попит (pixabay.com)

Нові правила в'їзду в Грецію

Греція офіційно оголосила про відкриття кордонів для міжнародного туризму. Нові правила опубліковані на сайті Міністерства туризму Греції.

За новим протоколом в'їзду в Грецію, туристи не повинні дотримуватися самоізоляції. Для того, щоб відвідати країну, необхідно буде:

- заповнити електронну форму PLF (Passenger Locator Form) за день до вильоту на сайті travel.gov.gr;

- надати сертифікат про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до вильоту (для дітей від 5 років) або довідку про одужання від COVID (наявність антитіл).

Мандрівники, які прибувають до Греції, повинні бути готові до вибіркових експрес-тестів в аеропорту. У разі позитивного результату туристам доведеться провести не менше 10 днів в карантинних готелях. Витрати на проживання в цих готелях бере на себе грецька держава.

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