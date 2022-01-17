Рейси до екзотичних країн на зиму суттєво скорочують: у чому причина

Чартерні рейси на Мальдіви, до Мексики та Домінікану, замовником яких виступає туроператор "Компас", згорнуть достроково, повідомляє Turprofi.com.ua.

"З лютого ми закінчимо чартерні програми з МАУ за цими трьома напрямками", – повідомив профільному виданню виконавчий директор туроператора "Компас" Дмитро Гудзій.

Не витримують конкуренції. Чому скасовують чартери

Причина, на думку експертів, проста і полягає зовсім не як пропонований продукт. "Не витримують конкуренції — іншої відповіді немає, — констатує директор одного з профільних туроператорів. — Борт завантажують повністю, але це йде туроператорам на збиток".

Через заміну, що сталася в останній момент, оператор опинився у складній ситуації. Замість двох бортів на тисячу пасажирів він отримав лише один на 267 пасажирів (16 — у бізнес-класі).

"Компасу" одразу довелося скоригувати програми, зробивши замість двох ланцюжків у Домінікану один. Програми, що залишилися, не допомогло вийти на заплановані доходи — ціна квитків безпосередньо залежить від кількості пасажирів у салоні", — йдеться в повідомленні.

Ціни довелося знижувати, що виявилося невигідним

"Конкурувати в цьому плані з Anex Tour, у якого на одному борту летить 531 пасажир, виявилося складно. Португальський Boeing 767-300ER хороший: з комфортною відстанню між кріслами, чудовим бізнес-класом.

Фото: Чартерні рейси на Мальдіви, до Мексики та Домінікану скоротять (unsplash.com/upgraded-points​​)

Однак цього виявилося недостатньо, щоб залучити велику кількість VIP-клієнтів (багато з них віддали перевагу регулярні). А економ-сегмент, що орієнтується насамперед на ціну, орієнтувався на Anex Tour. Тури "підгоряли", ціни доводилося знижувати, а це не допомагає бізнесу. Туроператор вирішив не ризикувати", - повідомляють у Turprofi.

Клієнти, які купили турпакети з перельотом на МАУ, у лютому полетять уже регулярними рейсами — на щастя, вистачає варіантів. У деяких випадках туристам доведеться доплатити, хоча для дорогих напрямків суми в сто доларів за одного — не настільки суттєві, щоб змусити людей відмовитися від запланованого відпочинку та летіти доведеться з пересадкою, зазначають у виданні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) спільно з туристичним оператором "Компас" анонсували запуск рейсів на екзотичні курорти Домінікани.

Також ми розповідали, що на Мальдівах фіксують нові рекорди із прибуття гостей.