Ретро-тури повертаються. Як в Україні відроджують інтерес до вузькоколійних залізниць

Туризм в Україні набуває нових форматів. Торік ентузіасти вперше почали проводити автентичні ретро-тури на вузькоколійних залізницях, щоб популяризувати серед українців такий нетиповий вид відпочинку та більше розповісти про вузькоколійні залізниці, які зараз гостро потребують збереження та порятунку від занепаду. Про це вже писало РБК-Україна напередодні.

Втім, подібні тури в Україні - рідкість: приватні туристичні компанії їх не організовують, оскільки про значні доходи тут не йдеться. Однак за справу взялися волонтери, які й самі досліджують українські вузькоколійки, і поширюють про них інформацію серед інших.

Тури проводять, щоб про подібні активності дізналося більше людей. Адже вузькоколійки у Європі цінують та зберігають, а про наші ще доведеться довідатися потенційним мандрівникам. Окреме завдання - робота на місцях, щоб цінність таких об'єктів усвідомили й місцеві мешканці.

Фото: "Гайворонський експрес" з неба (Олександр Мальон)

Волонтери проводять такі події лише раз на сезон. Минулої суботи, 15 січня, відбувся ще один ретро-тур з паровозом Гр-280. Цього разу "Гайворонський експрес" здійснив рейс протяжністю 25 кілометрів з Бершаді на Вінничині до Гайворона у Кіровоградській області.

Як проходять тури на вузькоколійках та чим вони цікаві - спеціально для TRAVEL РБК-Україна розповів Олег Заблудовський — співзасновник громадської організації "Дослідники історії вузькоколійних залізниць України".

Старовинні залізничні механізми та "обід машиніста", приготований у топці

У Гайвороні раніше працював єдиний на весь СРСР тепловозоремонтний завод для вузькоколійних локомотивів. Сюди привозили різні тепловози на ремонт з різних куточків Радянського Союзу. А сама вузькоколійка раніше була цілою системою залізничних шляхів і поєднувала п'ять областей, протяжність колій сягала 1500 км. На вузькоколійному потязі можна було доїхати з Миколаївської області аж до Бердичева.

Цього разу маршрут подорожі вирішили змінити: поїхали лише в один бік, оскільки світловий день наразі досить короткий, розповідає дослідник і популяризатор вузькоколійок.

"Інакше тоді б довелося робити всі фотозупинки по дорозі з Гайворона до Бершаді, коли паровоз стоїть тендером вперед (задом) і фотографії були б не такими цінними. Щоб задовольнити фотографів і створити максимально комфортні умови для зйомки, вирішили стартувати з Бершаді", - зауважує він.

Відео: Різдвяний ретро-тур на Гайворонській вузькоколійці (youtube.com/Железные Магистрали)

Група туристів зранку зібралася на привокзальній площі в Гайвороні, й далі автобусами мандрівників довезли до селища Флорине, де знаходиться вузькоколійна станція Бершадь.

По прибуттю туристів розподілили на декілька груп: одна подалася оглядати паровоз, для другої організували екскурсію по станції Бершадь з оглядом унікальної старовинної апаратури, а інші учасники пили теплий чай з печивом.

Фото: "Гайворонський експрес" мчить через переїзд (Олександр Мальон)

"Під час екскурсії туристи дізналися про семафори, ключову залежність стрілок та сигналів, електрожезлову систему - це старовинні залізничні механізми, які до цього часу залишилися і використовуються на Гайворонській вузькоколійці. Після цього на учасників туру чекала дегустація традиційної страви машиніста паровоза - яєшні, посмаженої на лопаті прямо у топці", - пояснює Олег Заблудовський.

Раніше паровозні машиністи у воєнні часи готували собі їжу так: смажили на лопаті картоплю, сало та яєшню. На екскурсії була можливість подивитися та зафільмувати процес приготування унікальної страви, після чого кожен скуштував "обід машиніста".

Ретро-паровоз Гр-280 у святкових вогнях

"Після того, як туристи вдосталь нагулялися і нафотографувалися, ми вирушили у подорож. У складі поїзда був, звичайно ж, красень-паровоз Гр-280 і три пасажирські вагони польського виробництва", - каже він.

Загалом відвідати тур приїхали 110 туристів з різних куточків України: Києва, Одеси, Вінниці, Дніпра, Львова, Канева, Черкас, Умані та інших населених пунктів. Окрім цього, були ще й два поціновувачі ретро-техніки з Польщі.

"Хтось приїжджав разом з сім'єю, хтось приїжджав з друзями, приїздили зовсім різні люди: мандрівники, фотографи, любителі залізниці. Всіх об'єднувало одне — бажання проїхатися на потязі зі старовинним паровозом найдовшою в Європі вузькоколійкою. Всередині ми прикрасили вагони світловими гірляндами і яскравим дощиком, щоб створити у пасажирів святковий настрій. Наступною зимою плануємо обвішати вагони гірляндами ще й ззовні й провести якесь театральне дійство прямо у потязі", — ділиться враженнями та планами Олег.

Фото: Ретро-поїзд проходить міст над Південним Бугом (Олександр Мальон)

По дорозі з Бершаді до Гайворона зробили вісім фотозупинок у різноманітних мальовничих місцях.

"Туристи мали змогу сфотографувати та зняти на відео потяг, який проноситься повз, випускаючи клуби пари й видаючи пронизливий свист. Емоції так і переповнювали людей! Звісно, було складно сформувати фотолінію і вистроїти сотню чоловік так, щоб вони не заважали фотографувати одне одному, але у нас виходило, і все було організовано досить добре", - продовжує він.

Єдина в Україні автомотриса на базі радянського лімузина

У вагоні під час подорожі проводили дегустації крафтового вина та сира. Кожен учасник подорожі мав змогу спробувати місцеву продукцію і потім придбати її. Також пасажирам розповідали історію Гайворонської вузькоколійки, ділилися цікавими фактами про залізницю і показували старовинні схеми й карти.

Час у дорозі від Бершаді до Гайворона зі всіма фотозупинками склав 3,5 години. По приїзду в Гайворон на станції учасників туру чекав ще один цікавий об'єкт — єдина в Україні автомотриса на базі радянського лімузина ГАЗ-12 "ЗіМ". Всі бажаючі могли прокататися на унікальному авто по коліям станції.

Фото: Поїзд Гр-280 разом з дрезиною ЗІМ, ГАЗ-12, Гайворон (Олександр Мальон)

"ЗіМ" викликав неабиякий інтерес серед учасників заходу та місцевих жителів. Після цього туристів повели на екскурсію до приміщення чергового по станції Гайворон, познайомили з роботою світлофорів і стрілок, а потім всі подалися до локомотивного депо, де в паровозі смажили яєшню для тих, хто не встиг її скуштувати. Також проводили екскурсію в цеху, показували локомотиви та умови їх обслуговування та ремонту", - розповідає Олег Заблудовський.

"Родзинка" Кіровоградщини. Коли чекати наступних ретро-турів

Після екскурсії мандрівників повели на центральну площу міста Гайворон, де стояла новорічна ялинка. На площі туристи зігрівалися гарячим глінтвейном, скуштували смачні імбирні пряники та придбали сувеніри на згадку про подорож.

У декілька заходів була проведена екскурсія краєзнавчим музеєм, де гостям розповідали про історію, побут та сьогодення міста Гайворон. Увесь цей час на площі людей розважав піснями й танцями місцевий народний колектив "Забава".

Фото: Потяг, який проноситься повз, випускаючи клуби пари та видаючи пронизливий свист (Олександр Мальон)

На завершення туру всіх повели вечеряти в тепле кафе. На всіх чекала смачна, гаряча різдвяна вечеря: картопля з відбивною, олів'є та кутя.

"Наступні ретро-тури плануємо організувати у квітні та липні цього року. В кожній наступній подорожі буде щось нове, цікаве і незвичайне, не схоже на те, що було раніше. Приміром, на весні плануємо організувати пікнік на природі, а влітку хочемо провести справжній фестиваль діючих паровозів за участю декількох парових локомотивів", - анонсує Олег.

Фото: На станції Бершадь. Йде сніжок (Олександр Мальон)

Фото: "Гайворонський експрес" прибуває на станцію Устя (Олександр Мальон)

Наразі він разом з колегами активно займається популяризацією та збереженням вузькоколійки. Найближчим часом у планах - відновлення курсування приміського потяга за маршрутом Гайворон-Голованівськ і створення у Гайвороні повноцінного музею вузькоколійного рухомого складу.

"Наразі підтримка з боку місцевої влади є, частково нам допомагають і небайдужі керівники з "Укрзалізниці". Тому я впевнений, що спільними зусиллями вдасться "розкрутити" вузькоколійку як круту туристичну локацію і справжню родзинку Кіровоградського краю, куди щороку приїжджатимуть тисячі туристів з України та закордону, аби покататися на унікальному старовинному паровозі й ознайомитися з нашою технічною спадщиною та історією залізниці", - підбиває підсумок Олег Заблудовський.

Нагадаємо, раніше ми писали про найцікавіші маршрути по Україні, які запустилися у 2021 році.

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