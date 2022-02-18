ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На рішення чекали 14 років. В Іспанії знесуть курортний комплекс на 185 вілл у центрі заповідника

Новость на русском →
П'ятниця 18 лютого 2022 15:00
На рішення чекали 14 років. В Іспанії знесуть курортний комплекс на 185 вілл у центрі заповідника Фото: Готель в Іспанії знесуть (golfvaldecanas.es)
Автор: Євгенія Тугушева

На острові, крім індивідуальних будинків для відпочинку, збудували чотиризірковий готель, поле для гольфу

Верховний суд Іспанії зобов'язав знести курортний комплекс, розташований посеред заповідника на іспанському острові Вальдеканьяс.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на видання El Pais.

Повідомляється, що таке рішення місцеві громадські організації чекали цілих 14 років, поки йшли судові розгляди між місцевою владою та забудовником комплексу.

Будівництво комплексу лобіювали політики одного з найбідніших регіонів Іспанії – Естремадури. Вони запевняли, що новий комплекс дозволить залучити туристів та інвестиції.

Комплекс побудували на водосховищі Вальдеканьяс, територія якого є заповідною зоною, що охороняється, з рідкісними видами птахів. Острів входить до європейської мережі Natura 2000.

Попри шкоду екосистемі, на острові побудували 185 вілл, чотиризірковий готель, поле для гольфу, тенісні корти, басейни та причали для яхт. У планах забудовника була споруда 565 вілл, проте проти будівництва виступили екоактивісти.

Тепер компанію зобов'язали знести всі збудовані об'єкти та відновити колишній природний ландшафт на острові. Це може коштувати забудовнику 145 млн євро.

Нагадаємо, раніше ми писали, що популярне у туристів курортне місто занурюється під воду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ганна Дубовська
Долина страусів, льодяне озеро та локальні продукти. Ідеальний маршрут Київщиною для зимових вихідних
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору