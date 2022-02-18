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Решения ждали 14 лет. В Испании снесут курортный комплекс на 185 вилл в центре заповедника

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Пятница 18 февраля 2022 15:00
Решения ждали 14 лет. В Испании снесут курортный комплекс на 185 вилл в центре заповедника Фото: Отель в Испании снесут (golfvaldecanas.es)
Автор: Евгения Тугушева

На острове, кроме индивидуальных домов для отдыха, построили четырехзвездочный отель, поле для гольфа

Верховный суд Испании обязал снести курортный комплекс, который расположен посреди заповедника на испанском острове Вальдеканьяс.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание El Pais.

Сообщается, что такое решение местные общественные организации ждали целых 14 лет, пока шли судебные разбирательства между местной властью и застройщиком комплекса.

Строительство комплекса лоббировали политики одного из самых бедных регионов Испании — Эстремадуры. Они уверяли, что новый комплекс позволит привлечь туристов и инвестиции.

Комплекс построили на водохранилище Вальдеканьяс, территория которого является охраняемой заповедной зоной с редкими видами птиц. Остров входит в европейскую сеть Natura 2000.

Вопреки вреду экосистеме, на острове построили 185 вилл, четырехзвездочный отель, поле для гольфа, теннисные корты, бассейны и причалы для яхт. В планах застройщика было сооружение 565 вилл, однако против строительства выступили экоактивисты.

Теперь компанию обязали снести все построенные объекты и восстановить прежний природный ландшафт на острове. Это может обойтись застройщику в 145 млн евро.

Напомним, ранее мы писали, что популярный у туристов курортный город погружается под воду.

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