RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рекорди прибуттів. Населення Варшави збільшилося майже на 20% за рахунок українців

Фото: Варшава (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Школи польської столиці щодня приймають близько 800-1000 нових учнів

Майже 300 000 українців знайшли притулок у Варшаві, що збільшило населення столиці приблизно на 17%.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Notes of Poland.

У Варшаві та деяких інших польських містах нещодавно попередили, що досягли межі того, скільком людям вони можуть допомогти, і закликали уряд шукати міжнародної підтримки.

Ці заклики підтримав президент Анджей Дуда, який також звернувся до міжнародного співтовариства з проханням допомогти Польщі впоратися з потоком біженців.

Станом на сьогодні Польщі прибуло близько 2 мільйонів українців.

Представник мерії Варшави Моніка Бейт-Лутік повідомила RDC, що після російського вторгнення в Україну до Варшави прибули понад 200 поїздів і понад 800 автобусів з біженцями. Муніципальні органи та понад 10 000 волонтерів надали підтримку 160 000 людям.

У українських родин у Варшаві народилося 12 немовлят

Багато біженців прибувають не тільки на поїздах і автобусах, а й на авто, а також розміщуються у своїх друзів або родичів в приватному порядку.

У мерії повідомили, що загальне число прибулих до Варшави досягло майже 300 000 осіб.

"Це означає, що кількість жителів Варшави збільшилася приблизно на 17% з початку вторгнення Росії в Україну", — йдеться у заяві.

Міська влада сама забезпечила понад 25 тисяч осіб місцями для ночівлі хоча б на одну ніч. Інше житло було надано в регіонах, неурядовими організаціями, підприємствами, релігійними організаціями та іншими групами, багато поляків приймають українців у себе вдома.

Також повідомляється, що через велику кількість дітей з України варшавські школи щодня приймають близько 800-1000 нових учнів. Також у лікарнях Варшави у українських родин за цей час народилося 12 немовлят.

Нагадаємо, армія Швейцарії забезпечує житлом сотні українців.

Також у Посольстві України розповіли, як українцям знайти роботу у Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаБіженці