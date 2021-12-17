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Рекордний пасажиропотік. Названо найпопулярніші аеропорти України: рейтинг

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П'ятниця 17 грудня 2021 16:25
Рекордний пасажиропотік. Названо найпопулярніші аеропорти України: рейтинг
Автор: Євгенія Тугушева

У трійці лідерів опинився "Бориспіль", а більше одного мільйона пасажирів за рік було в п'яти аеропортах

У Державіаслужбі України склали рейтинг аеропортів, які обслужили 1 млн 278 тисяч людей у ​​листопаді 2021 року, пише Avianews.com.

Повідомляється, що до трійки лідерів увійшли Аеропорти "Бориспіль", "Львів" та "Київ". Вони сумарно обслужили 80% від усього авіаційного трафіку України. При цьому частка лише одного "Борисполя" склала 56%.

До списку провідних аеропортів України також увійшли Одеса, Харків, Запоріжжя та Дніпро, які посіли місця з четвертого до сьомого.

Рекордний пасажиропотік. Названо найпопулярніші аеропорти України: рейтинг

Фото: Літак в аеропорту "Бориспіль" (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рейтинг аеропортів із початку року поповнив Харків. Тепер в Україні пасажиропотік більше одного мільйона одразу у п'яти аеропортах - "Борисполі", Львові, "Києві", Одесі та Харкові.

Рейтинг аеропортів України у листопаді та за 11 місяців 2021 року:

1. Аеропорт "Бориспіль": 717,5 тис/8 млн 725,5 тис.
2. Аеропорт Львів: 153,5 тис/1 млн 673,8 тис.
3. Аеропорт "Київ" (Жуляни): 146 тис/1 млн 243,6 тис.
4. Аеропорт Одеса: 110,1 тис/1 млн 209,2 тис.
5. Аеропорт Харків: 92 тис/1 млн 68,2 тис.
6. Аеропорт Запоріжжя: 39,8 тис/576,6 тис.
7. Аеропорт Дніпро: 16,1 тис/249,4 тис.

У Державіаслужбі уточнили, що загальний пасажиропотік аеропортів України за 11 місяців 2021 року склав 14 млн. 906 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали, що протягом найближчих трьох років на підприємстві “Антонов” планують побудувати п'ять пасажирських регіональних літаків Ан-158 для нової державної авіакомпанії Ukrainian National Airlines (UNA).

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