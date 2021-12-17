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Рекордный пассажиропоток. Названы самые популярные аэропорты Украины: рейтинг

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 16:25
Рекордный пассажиропоток. Названы самые популярные аэропорты Украины: рейтинг Фото: Аэропорт "Борисполь" (Ольга Маджумдар/РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

В тройке лидеров оказался "Борисполь", а больше одного млн пассажиров за год было в пяти аэропортах

В Госавиаслужбе Украины составили рейтинг аэропортов, которые обслужили 1 млн 278 тысяч человек в ноябре 2021 года, пишет Avianews.com.

Сообщается, что в тройку лидеров вошли Аэропорты "Борисполь", "Львов" и "Киев". Они суммарно обслужили 80% всего авиационного трафика Украины. При этом доля только одного "Борисполя" составила 56%.

В список ведущих аэропортов Украины также вошли Одесса, Харьков, Запорожье и Днепр, которые заняли места с четвертого по седьмое.

Рекордный пассажиропоток. Названы самые популярные аэропорты Украины: рейтинг

Фото: Самолет в аэропорту "Борисполь" (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рейтинг аэропортов с начала года пополнил Харьков. Теперь в Украине пассажиропоток больше одного миллиона сразу в пяти аэропортах — "Борисполе", Львове, "Киеве", Одессе и Харькове.

Рейтинг аэропортов Украины в ноябре и за 11 месяцев 2021 года:

1. Аэропорт "Борисполь": 717,5 тыс/8 млн 725,5 тыс.

2. Аэропорт Львов: 153,5 тыс/1 млн 673,8 тыс.

3. Аэропорт "Киев" (Жуляны): 146 тыс/1 млн 243,6 тыс.

4. Аэропорт Одесса: 110,1 тыс/1 млн 209,2 тыс.

5. Аэропорт Харьков: 92 тыс/1 млн 68,2 тыс.

6. Аэропорт Запорожье: 39,8 тыс/576,6 тыс.

7. Аэропорт Днепр: 16,1 тыс/249,4 тыс.

В Госавиаслужбе уточнили, что общий пассажиропоток аэропортов Украины за 11 месяцев 2021 года составил 14 млн 906 тыс. человек.

Напомним, ранее мы писали, что в ближайшие три года на предприятии “Антонов” планируют построить пять пассажирских региональных самолетов Ан-158 для новой государственной авиакомпании Ukrainian National Airlines (UNA).

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