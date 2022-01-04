Рекордні цифри. Стало відомо, скільки українців побувало в Анталії за минулий рік

У 2021 році популярний турецький курорт Анталія прийняв понад 9 мільйонів іноземних туристів, пише Hurriyetdailynews.com.

Дані Управління культури та туризму Анталії показали, що лише у грудні 2021 року в Анталію прибуло майже 62000 туристів, що на 213% більше, ніж у тому ж місяці 2020 року, і це є третім за величиною показником за місяць.

У 2020 році, коли пандемія COVID-19 порушила світовий туризм та подорожі, провінцію відвідали лише 3,5 мільйони туристів.

Проте, за словами губернатора Анталії, завдяки програмі безпечного туризму та інтенсивної вакцинації "вдалося збільшити кількість іноземних туристів на 164 відсотки у 2021 році".

Так, минулого року Анталію відвідало 1,3 мільйона українців. Також серед лідерів з відвідуваності провінції опинилися туристи з Німеччини, Польщі, Білорусії та Нідерландів.

Повідомляється, що майже всі іноземні туристи в'їхали через аеропорти Анталії – 8,98 мільйона – та Газіпаша – 108 000, у той час, як лише 3500 відвідувачів прибули на круїзних лайнерах.

Фото: Анталья, Туреччина (unsplash.com/vlada)

Анталья – курортне та портове місто на півдні Туреччини на березі Середземного моря, адміністративний центр провінції Анталья. У літній період кількість тих, хто перебуває в однойменному місті, через активний туристичний потік. людей може перевищувати 2 мільйони людей.

Клімат Анталії – субтропічний з рисами тропічного, з м'якою дощовою зимою та довгим спекотним літом.

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