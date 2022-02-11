Рекордні показники під час пандемії. На Кіпрі фіксують "туристичний бум"

На острів найчастіше їхали в гості до друзів під час свят
На Кіпрі спостерігається туристичний ажіотаж. Так, у вересні 2021 року число популярного курортного острова відвідали 339 242 туристів.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.
За даними Статистичної служби Кіпру, цифра за кількістю туристів виявилася на 288,4% вищою, ніж за аналогічний період 2020 року, коли було зареєстровано 87 334 туристських прибуття.
Проте, у порівнянні з рівнем до пандемії, кількість прибутків ще залишається низькою на 35,3%, що становить 524 707 відвідувачів.
На острові відстежується позитивна динаміка прибуття туристів за період з січня по вересень: загальна кількість приїздів досягла майже 1,3 мільйона осіб. Це на 153,7% більше, ніж у 2020 році, коли було зареєстровано 512 184 прибуття, та на 60,1% менше, ніж у вересні 2019 року (3 260 546 прибутків).
Найбільша кількість зареєстрованих прибутків спостерігалася з Великобританії: 97 741 прибуття, що становить 28,8% усіх відвідувачів, за якими слідують відвідувачі з Росії (88 983), Польщі (20 625), України (14 14 767), Греції (19 944) та Німеччини (12 608).
Основними причинами відвідувань у вересні були свята (86,6%), відвідування друзів та родичів (9,3%) та ділові поїздки (4,1%).
"Відповідно, у вересні 2020 року 79,5% туристів відвідали Кіпр з метою відпочинку, 13,4% відвідали Кіпр із друзями або родичами, а 7,2% відвідали Кіпр з ділових причин", — йдеться у звіті.
Фото: На Кіпрі фіксують "туристичний бум" (unsplash.com/secret-travel-guide)
Попри пандемію COVID-19 та завдані нею збитки, у звітах відзначено позитивний результат: 4,1% людей, які прибули на Кіпр у вересні 2021 року, приїхали у справах, що приблизно на 0,2% більше, ніж у 2019 році був ще вищим у 2020 році — 7,2%, хоча суворіші правила та вимоги до в'їзду були суворішими, а подорожувати було складно.
Дані за 2020 рік також показують, що на Кіпр приїхало більше людей, щоб примиритися зі своїми сім'ями та родичами (13,4%), більше, ніж у 2020 році (9,1%) та у 2021 році (9,3%).
Минулого року міністр туризму Кіпру Саввас Пердіос просував туристичну індустрію країни у 27 країнах, прагнучи залучити більше іноземних туристів.
"Важливо те, що у нас зберігається великий відсоток регулярних рейсів, в основному з країн Європейського Союзу. Це означає, що зимова рекламна кампанія тим більше важлива, і вона потребує великих витрат у порівнянні з літньою, коли роблять свій внесок і туроператори", — наголосив міністр.
Населення середземноморської країни становить 1,22 мільйона осіб, а основною галуззю економіки є туризм, оскільки його частку припадає близько 18 відсотків всієї економіки країни.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Туреччині відновлюють рух поромів на острови Греції.