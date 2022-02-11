Рекордні показники під час пандемії. На Кіпрі фіксують "туристичний бум"

На Кіпрі спостерігається туристичний ажіотаж. Так, у вересні 2021 року число популярного курортного острова відвідали 339 242 туристів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

За даними Статистичної служби Кіпру, цифра за кількістю туристів виявилася на 288,4% вищою, ніж за аналогічний період 2020 року, коли було зареєстровано 87 334 туристських прибуття.

Проте, у порівнянні з рівнем до пандемії, кількість прибутків ще залишається низькою на 35,3%, що становить 524 707 відвідувачів.

На острові відстежується позитивна динаміка прибуття туристів за період з січня по вересень: загальна кількість приїздів досягла майже 1,3 мільйона осіб. Це на 153,7% більше, ніж у 2020 році, коли було зареєстровано 512 184 прибуття, та на 60,1% менше, ніж у вересні 2019 року (3 260 546 прибутків).

З яких країн найчастіше їдуть у відпустку на Кіпр

Найбільша кількість зареєстрованих прибутків спостерігалася з Великобританії: 97 741 прибуття, що становить 28,8% усіх відвідувачів, за якими слідують відвідувачі з Росії (88 983), Польщі (20 625), України (14 14 767), Греції (19 944) та Німеччини (12 608).

Основними причинами відвідувань у вересні були свята (86,6%), відвідування друзів та родичів (9,3%) та ділові поїздки (4,1%).

"Відповідно, у вересні 2020 року 79,5% туристів відвідали Кіпр з метою відпочинку, 13,4% відвідали Кіпр із друзями або родичами, а 7,2% відвідали Кіпр з ділових причин", — йдеться у звіті.

Фото: На Кіпрі фіксують "туристичний бум" (unsplash.com/secret-travel-guide)

Попри пандемію COVID-19 та завдані нею збитки, у звітах відзначено позитивний результат: 4,1% людей, які прибули на Кіпр у вересні 2021 року, приїхали у справах, що приблизно на 0,2% більше, ніж у 2019 році був ще вищим у 2020 році — 7,2%, хоча суворіші правила та вимоги до в'їзду були суворішими, а подорожувати було складно.

Як змінився туризм на Кіпрі під час пандемії COVID

Дані за 2020 рік також показують, що на Кіпр приїхало більше людей, щоб примиритися зі своїми сім'ями та родичами (13,4%), більше, ніж у 2020 році (9,1%) та у 2021 році (9,3%).

Минулого року міністр туризму Кіпру Саввас Пердіос просував туристичну індустрію країни у 27 країнах, прагнучи залучити більше іноземних туристів.

"Важливо те, що у нас зберігається великий відсоток регулярних рейсів, в основному з країн Європейського Союзу. Це означає, що зимова рекламна кампанія тим більше важлива, і вона потребує великих витрат у порівнянні з літньою, коли роблять свій внесок і туроператори", — наголосив міністр.

Населення середземноморської країни становить 1,22 мільйона осіб, а основною галуззю економіки є туризм, оскільки його частку припадає близько 18 відсотків всієї економіки країни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Туреччині відновлюють рух поромів на острови Греції.