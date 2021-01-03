"Рекордні показники": у Єгипті розповіли, яким буде туризм в країні в 2021 році

Фото: Відпочинок в Єгипті (pixabay.com)

Доходи курортної країни від туризму впали на 67,2% у 2020 році

Доходи від туризму в Єгипті значно постраждали через пандемію коронавірусу, скоротившись на 67,2% у 2020 році.

За словами Мохамеда Кауди, голови комітету з туризму та авіації Єгипетської асоціації молодих підприємців (EJB), у 2019 році країна отримала виручку у розмірі 13 мільярдів доларів від туризму, але потім послідував різкий спад доходів через пандемію COVID-19.

Експерт зазначив, що кількість іноземних міжнародних туристів, які прибули до Єгипту у 2019 році, досягла 13 мільйонів осіб. Але у 2020 році цей показник впав на рекордні 69,5%.

Коли відновиться туризм

Всесвітня туристська організація ООН (ЮНВТО) розробила три сценарії відновлення туристичного сектору й очікує пожвавлення у міжнародному туризмі у другій половині 2021 року.

Прогнозують, що відновлення триватиме й у 2022 році, оскільки умови подорожей поетапно нормалізуються, а з пандемією в більшості країн будуть боротися й далі. Зокрема, за допомогою вакцинації.

Однак міжнародному туризму може знадобитися від 2,5 до 4 років, щоб повернутися до рівня 2019 року, зазначають в організації. Раніше в комітеті з туризму та авіації EJB заявили, що кількість міжнародних рейсів в Єгипті знизилася на 72% за перші 10 місяців 2020 року.

Фото: Доходи курортної країни від туризму впали на 67,2% у 2020 році (pixabay.com)

У своєму річному звіті про діяльність місцевого та міжнародного туристичного сектору комітет зазначив, що зниження показників через кризу COVID-19 призвело до втрати приблизно 935 млрд доларів експортних доходів від міжнародного туризму. В організації кажуть, що ця цифра демонструє у 10 разів вищі збитки, ніж під час глобальної економічної кризи 2009 року.

Поки передбачається, що у 2021 році обов'язкове тестування для туристів на коронавірус залишиться обов'язковим у Єгипті принаймні у перші місяці року. Водночас в країні поки немає значних обмежень для туристів, крім заборони на масові скупчення людей.

Крім того, у 2021 році в Єгипті хочуть відкрити кілька культурно-історичних об'єктів, щоб залучити більше туристів в країну. Також там запланували провести масштабну промокампанію місцевих курортів.

Чи залишиться Єгипет популярним серед українських туристів?

Попит на путівки в курортну країну традиційно зберігався в Україні до пандемії, говорить РБК-Україна фахівець з підбору турів Любов Чернега.

"Під час локдауну навесні 2020 року туризму не було взагалі, але потім він почав відновлюватися. У структурі продажів цей напрямок поки не повернувся до показників минулого року, але швидко відновлювалося. Якусь частину туристів стримує те, що для в'їзду в Єгипет потрібні тести на COVID-19, але таких мало. В основному ті, хто хоче відпочити, без значних побоювань планує відпустку в Єгипті й зараз", - каже вона.

За прогнозами експерта, така ж тенденція збережеться і в наступному році – Єгипет навряд чи втратить популярність серед українських туристів.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштують тури в Єгипет у другій половині січня.

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