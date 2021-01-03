"Пляжі і сімейний відпочинок": названі країни, куди поїдуть туристи в 2021 році

Фото: Подорож в 2021 році (pixabay.com)

Експерти озвучили головні туристичні тенденції

Попри на закриті кордони, більшість туристів не збираються сидіти вдома у 2021 році. Експерти назвали країни, які можуть стати найпопулярнішими у мандрівників, всупереч пандемії.

Профільні видання визначили основні тенденції туризму у 2021-му.

Експерти назвали країни, куди поїдуть більшість мандрівників, а також місця для відпочинку, які будуть користуватися найвищою популярністю.

Фото: Чимало туристів планують подорожі у 2021 році (pixabay.com)

Японія і Кариби

Японія стане найпопулярнішим місцем для мандрівників, коли світ почне відкриватися заново, оскільки влітку в країні будуть проходити Олімпійські ігри 2020 року. Про це повідомляє профільне видання travelpulse.com.

Японія вже була популярним напрямком для мандрівників до пандемії, і, ймовірно, цього літа в країну вирушать олімпійці, припускають експерти видання.

Також топ тенденцій очолюють сімейні подорожі. Це означає, що одним з найбільш популярних тематичних парків в США стане Disney World. Він вважається відносно безпечним для відвідування, і до нього легко дістатися на машині або швидкими прямими рейсами.

Мандрівки до пляжів будуть залишатися популярними в наступному році, оскільки це простий спосіб підтримувати соціальну дистанцію. Одними з популярних напрямків будуть Мексика і Карибський басейн.

Фото: Пляжі в Карибському регіоні (pixabay.com)

Країни, куди варто їхати у 2021 році

Раніше експерти National Geographic назвали кращі країни для подорожей у 2021 році. Всього було 5 категорій, за яким рекомендували країни для туристів: "Сталий розвиток", "Природа", "Пригоди», "Культура та історія" і "Сімейна подорож".

До першої групи віднесли Великобританію, Грецію, Фінляндію, Німеччину та Африку. В категорію країн з найкращою природою потрапили Бразилія і Канада. Для пригод туристам варто вибирати Грузію, Аргентину і Туреччину.

А для сімейного відпочинку краще за все підійде Чорногорія, Японія, Великобританія, Румунія.

Фото: Відпочинок у Чорногорії (pixabay.com)

Які країни оберуть українці

Експерти туристичного ринку прогнозують, що Туреччина і Єгипет залишаться популярними в українських туристів і в майбутньому. Річ в тому, що кордони багатьох країн для українських громадян і далі, у 2021 році, залишаються закритими через пандемію.

"Враховуючи поки закриті кордони з ЄС, Туреччина не втратить колишньої популярності в українців і надалі", - прогнозує Андрій Демура, директор туристичної компанії "Аполло-тур".



Ця країна може забрати на себе потік туристів, які цікавляться катанням на лижах. Влітку вона вже трохи "відіграла" частину ринку у Єгипту. Така тенденція буде і взимку 2021 року, говорить він.



"У структурі продажів Туреччина займає близько 60% обсягу реалізованих турів. Єгипет також навряд чи втратить популярність серед туристів", - відзначає фахівець.

Фото: Курорт в Туреччині (pixabay.com)

До речі, Єгипет і Туреччина стали фаворитами туристичного вибору українців у 2020 році.

Така тенденція зберігається вже не перший рік, і закриття кордонів багатьох країн через пандемію тільки посилило її.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує відпустка на березі океану у січні.

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