Рекордні доходи та 20 мільйонів туристів. У Туреччині розкрили плани на новий сезон 2022 року

Міністр культури та туризму поділився даними, які хочуть досягти в країні

Туреччина очікує отримати доходи від туризму у розмірі 22 млрд доларів у 2021 році, а в країну має приїхати понад 28 мільйонів іноземців, заявив міністр культури та туризму Мехмет Нурі Ерсой. Про це повідомляє Hurriyetdailynews.

Міністр нагадав, що дохід від туризму в Туреччині у 2020 році склав 12,1 мільярда доларів, коли в країнах світу були жорсткі заходи з боротьби з пандемією коронавірусу і діяли жорсткі заборони на поїздки.

Мехмет Нурі Ерсой зазначив, що дохід від туризму в країні досяг 16,8 мільярда доларів протягом перших дев'яти місяців 2021 року. Він додав, що рекламні кампанії Туреччини відіграють важливу роль у відновленні економіки. За словами Ерсоя, туристичний сектор є однією з найбільш постраждалих від пандемії сфер, і Туреччині довелося "відкласти виконання своїх туристичних цілей".

Витрати туристів у Туреччині збільшилися - TurkStat

За даними турецького інституту статистики (TurkStat), доходи країни від туризму зросли на 181,8% в річному численні в третьому кварталі 2021 року після значного падіння минулого року через пандемію.

Країна заробила 11,4 мільярда доларів у липні-вересні у порівнянні з 4 мільярдами доларів за той же період минулого року, коли криза COVID-19 призвела до колапсу міжнародних поїздок. Тоді обмеження і закриття кордонів призвели до падіння споживчого попиту.

Ця цифра становила 14 мільярдів доларів за той же період 2019 року. Близько 78% доходів згенерували іноземні відвідувачі, показали дані TurkStat.

Фото: Дохід від туризму в Туреччині у 2020 році склав 12,1 мільярда доларів (unsplash.com/nihat-sinan-erul)

За тримісячний період Туреччину відвідали 13,6 мільйона осіб, що на 143,4% більше у річному обчисленні. Серед причин - ослаблення обмежень і вакцинація. 84% або 11,5 млн відвідувачів склали іноземці, а інша частина - громадяни Туреччини, які проживають за кордоном.

За офіційними даними, індивідуальні витрати склали майже 9 мільярдів доларів від загального доходу від туризму. Близько 2,3 мільярда доларів прибутку припадало на витрати на пакетні тури.

Які регіони Туреччини стали найпопулярнішими у 2021 році

Згідно з даними Міністерства культури та туризму країни, число іноземних відвідувачів з січня по вересень в Туреччині збільшилася на 86% в порівнянні з тим же періодом минулого року, досягнувши 17,6 мільйона.

Фото: Досягти рівня туризму 2019 року до пандемії в країні поки не вдалося (unsplash.com/imad-alassiry)

Попри значне поліпшення ситуації, показник за дев'ять місяців все ж не перевищив рівень 2019 року до пандемії. Середземноморське курортне місто Анталія було найпопулярнішим серед іноземців з часткою в 39%. Там залучили 6,8 мільйона іноземців у січні-вересні.

За ним слідують Стамбул, найбільше місто Туреччини з часткою у 33%, і Едірне на північному заході Туреччини, що межує з Болгарією і Грецією, з часткою 10%.

Відзначимо, перед початком зимового сезону на популярному гірськолижному курорті Туреччини заброньовано вже більшість номерів.

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