Рекорд побитий: льотчиця стала наймолодшою жінкою у навколосвітній подорожі літаком

Зара Резерфорд також є першою бельгійкою, що здійснила експедицію завдовжки 52 000 кілометрів наодинці.

19-річна бельгійка Зара Резерфорд стала наймолодшою ​​жінкою, здійснивши у навколосвітню подорож літаком на одномісному літаку, пише CNN Travel.

Зара Резерфорд у четвер приземлилася в аеропорту Кортрейк Вевельгем на заході Бельгії, здійснивши масштабну подорож 41 країною. Протяжність подорожі становить понад 52 000 кілометрів (32 300 миль). Таким чином, дівчина побила одразу два світові рекорди Гіннеса.

"Я зробила це", — сказала Резерфорд, коли її захоплено зустрічали в аеропорту.

Зара Резерфорд не лише побила рекорд американки Шесті Вайз, коли та здійснила кругосвітнє плавання без супроводу у 2017 році у віці 30 років. Також вона стала першою жінкою, яка здійснила кругосвітню подорож на надлегкому літаку.

Вона також є першою бельгійкою, яка здійснила кругосвітню подорож наодинці.

Екстрена посадка та зсув графіка на 8 тижнів: як проходила експедиція

Подорож дівчини не обійшлася без жодних проблем.

Коли Резерфорд відлетіла 18 серпня 2021 на надлегкому літаку Shark, зробленому на замовлення, вона вважала, що її повітряна авантюра займе близько трьох місяців.

Але її переслідували невдачі, у тому числі затримка на Алясці, в Росії через "проблеми з візою і погодою", що відсунуло її графік на вісім тижнів.

"Найважче було летіти над Сибіром — було дуже холодно. На землі було мінус 35 градусів за Цельсієм. Якби двигун заглух, я був би за кілька годин від порятунку, і я не знаю, як довго я могла б вижити", — сказала Резерфорд на пресконференції у четвер.

Вона також була змушена здійснити незаплановану посадку в Реддінг, штат Каліфорнія, через погану видимість внаслідок лісових пожеж у районі Сіетла, а пізніше їй було відмовлено у дозволі на політ над Китаєм.

Попри те, що Зара побувала в багатьох країнах як Сінгапур, Єгипет та Греція, а також вона відвідала Росію та Південну Корею, не змогла досліджувати жодну з них на суші через обмеження Covid-19.

Останній етап її подорожі також був затриманий через погану погоду, і це означало, що дату її завершення було перенесено ще на тиждень.

Резерфорд зараз має академічну відпустку, і вона планує у вересні вступити до університету, щоб вивчати комп'ютерну інженерію. Хоча її батьки є пілотами, і вона вчиться літати з 14 років, Резерфорд не отримала своєї першої ліцензії до 2020 року.

Однією з її головних цілей у цій подорожі, крім побиття рекорду Вайз, було зробити жінок в авіації помітнішими.

Минулого року Резерфорд говорила про своє розчарування тим фактом, що, за даними Міжнародного товариства жінок-пілотів авіакомпаній (ISA), лише 5,1% пілотів авіакомпаній у всьому світі — жінки.

"5 — це таке невелике число, враховуючи, що це кар'єра, в якій вам в основному платять за кругосвітню подорож - очевидно, це робота, але це чудова кар'єра з приголомшливими можливостями", - сказала вона журналістам CNN.

Під час своєї поїздки Зару Резерфорд підтримували дві благодійні організації: Girls Who Code, яка допомагає молодим жінкам вивчати комп'ютерні науки, та Dreams Soar, некомерційну організацію, засновану Вайз, яка підтримує жінок та дівчаток, які вивчають області STEM.

Вона сподівається, що її гучна подорож спонукає більше молодих дівчат та жінок задуматися про кар'єру в авіації.

"Це легко сказати, але просто зробіть це. Якщо ти не спробуєш і не побачиш, як високо ти зможеш літати, ти ніколи не дізнаєшся", - додала Резерфорд.

Двомісний надлегкий літак, на якому вона здійснила подорож з радіо та додатковим баком для палива, розташованим на місці другого пасажирського сидіння. Він був наданий компанією Shark Aero – одним зі спонсорів поїздки. Літак має оптимальну крейсерську швидкість 140 вузлів (близько 160 миль на годину) та оснащений вбудованим парашутом.

Нагадаємо, раніше ми писали, мандрівник самотужки перетнув Атлантику на незвичному човні.

Також ми розповідали, що мандрівник побував у всіх найглибших впадинах планети.