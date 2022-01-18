Регіональний делікатес: український борщ увійшов до рейтингу найкращих супів світу

Знаменита українська страва опинилась у трійці лідерів списку
На сайті CNN Travel склали рейтинг найкращих супів світу. Загалом у список увійшли страви із 20 різних країн світу. Поряд із нігерійською бангою, в'єтнамським фо та іншими традиційними локальними супами до списку увійшов український борщ, розмістившись у трійці лідерів.
Суп - одна з найстаріших і найуніверсальніших страв у світі.
"У кожній культурі є свій суп. У давні часи люди варили суп, від черепаших панцирів до відрізків бамбука, починаючи з бронзової доби. Я думаю, що історично в кожній країні світу деякі супи вважалися загальнозміцнюючими", - пише автор книги "Суп: глобальна історія" Джанет Кларксон.
Рейтинг 20 найкращих супів з усього світу за версією CNN Travel:
Банга (Нігерія);
Фо (В'єтнам);
Борщ (Україна);
Буйабес (Франція);
Калду Верде (Португалія);
Чорба фрик (Алжир, Лівія та Туніс);
Чупе-де-Камаронес (Перу);
Гаспачо (Іспанія);
Арахісовий суп (Західна Африка);
Гамбо (США);
Харіра (Марокко);
Харчо (Грузія);
Ланчжоуська локшина (Китай);
Мохінга (М'янма);
Менюдо (Мексика);
Мокека де Камарао (Бразилія);
Сото аям (Індонезія);
Том Ям (Таїланд);
Тонкоцу рамен (Японія);
Яйла (Туреччина).
"Шматочки ніжного буряка плавають у яскраво-червоному бульйоні для супу, який люблять в Україні та у всій Східній Європі. До борщу часто додають ложку жирної сметани. Це зовсім не звичайний буряковий суп. Він отримує гострий смак від квасу, бурякового соку, який є ще одним регіональним делікатесом", - описують український борщ у публікації.
І хоча суп деякі все ще відносять до російської кухні, це твердження все активніше заперечується. Тепер українські кухарі активно проводять кампанію за внесення своєї версії до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, йдеться у публікації.
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