Регіональний делікатес: український борщ увійшов до рейтингу найкращих супів світу

Знаменита українська страва опинилась у трійці лідерів списку

На сайті CNN Travel склали рейтинг найкращих супів світу. Загалом у список увійшли страви із 20 різних країн світу. Поряд із нігерійською бангою, в'єтнамським фо та іншими традиційними локальними супами до списку увійшов український борщ, розмістившись у трійці лідерів.

Суп - одна з найстаріших і найуніверсальніших страв у світі.

"У кожній культурі є свій суп. У давні часи люди варили суп, від черепаших панцирів до відрізків бамбука, починаючи з бронзової доби. Я думаю, що історично в кожній країні світу деякі супи вважалися загальнозміцнюючими", - пише автор книги "Суп: глобальна історія" Джанет Кларксон.

Рейтинг 20 найкращих супів з усього світу за версією CNN Travel:

Банга (Нігерія);

Фо (В'єтнам);

Борщ (Україна);

Буйабес (Франція);

Калду Верде (Португалія);

Чорба фрик (Алжир, Лівія та Туніс);

Чупе-де-Камаронес (Перу);

Гаспачо (Іспанія);

Арахісовий суп (Західна Африка);

Гамбо (США);

Харіра (Марокко);

Харчо (Грузія);

Ланчжоуська локшина (Китай);

Мохінга (М'янма);

Менюдо (Мексика);

Мокека де Камарао (Бразилія);

Сото аям (Індонезія);

Том Ям (Таїланд);

Тонкоцу рамен (Японія);

Яйла (Туреччина).

"Шматочки ніжного буряка плавають у яскраво-червоному бульйоні для супу, який люблять в Україні та у всій Східній Європі. До борщу часто додають ложку жирної сметани. Це зовсім не звичайний буряковий суп. Він отримує гострий смак від квасу, бурякового соку, який є ще одним регіональним делікатесом", - описують український борщ у публікації.

І хоча суп деякі все ще відносять до російської кухні, це твердження все активніше заперечується. Тепер українські кухарі активно проводять кампанію за внесення своєї версії до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, йдеться у публікації.

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