Региональный деликатес: украинский борщ вошел в рейтинг лучших супов мира

Знаменитое украинское блюдо оказалось в тройке лидеров списка

На сайте CNN Travel составили рейтинг лучших супов мира. Всего в список вошли блюда из 20 разных стран мира. Наряду с нигерийской бангой, вьетнамским фо и другими традиционными локальными супами в список вошел украинский борщ, разместившись в тройке лидеров.

Суп — один из старейших и самых универсальных блюд в мире.

"В каждой культуре есть свой суп. В древние времена люди варили суп, от черепашьих панцирей до отрезков бамбука, начиная с бронзового века. Я думаю, что исторически в каждой стране мира некоторые супы считались общеукрепляющими", - пишет автор книги "Суп: глобальная история" Джанет Кларксон.

Рейтинг 20 лучших супов со всего мира по версии CNN Travel:

Банга (Нигерия); Фо (Вьетнам); Борщ (Украина); Буйабес (Франция); Калду верде (Португалия); Чорба фрик (Алжир, Ливия и Тунис); Чупе-де-Камаронес (Перу); Гаспачо (Испания); Арахисовый суп (Западная Африка); Гамбо (США); Харира (Марокко); Харчо (Грузия); Ланчьжоуская лапша (Китай); Мохинга (Мьянма); Менюдо (Мексика); Мокека-де-Камарао (Бразилия); Сото аям (Индонезия); Том Ям (Таиланд); Тонкоцу рамен (Япония); Яйла (Турция).

"Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне для супа, который любят в Украине и во всей Восточной Европе. В борщ часто добавляют ложку жирной сметаны. Это совсем не обычный свекольный суп. Он получает острый вкус от кваса, свекольного сока, который является еще одним региональным деликатесом", - описывают украинский борщ в публикации.

И хотя суп некоторые все еще относят к русской кухне, это утверждение все активнее оспаривается. Теперь украинские повара активно проводят кампанию за внесение своей версии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, говорится в публикации.

Напомним, ранее мы писали, сколько денег потратили иностранцы в Украине за прошлый год.