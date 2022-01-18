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Региональный деликатес: украинский борщ вошел в рейтинг лучших супов мира

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 18:05
Региональный деликатес: украинский борщ вошел в рейтинг лучших супов мира Фото: Украинский борщ (pixabaycom)
Автор: Евгения Тугушева

Знаменитое украинское блюдо оказалось в тройке лидеров списка

На сайте CNN Travel составили рейтинг лучших супов мира. Всего в список вошли блюда из 20 разных стран мира. Наряду с нигерийской бангой, вьетнамским фо и другими традиционными локальными супами в список вошел украинский борщ, разместившись в тройке лидеров.

Суп — один из старейших и самых универсальных блюд в мире.

"В каждой культуре есть свой суп. В древние времена люди варили суп, от черепашьих панцирей до отрезков бамбука, начиная с бронзового века. Я думаю, что исторически в каждой стране мира некоторые супы считались общеукрепляющими", - пишет автор книги "Суп: глобальная история" Джанет Кларксон.

Рейтинг 20 лучших супов со всего мира по версии CNN Travel:

  1. Банга (Нигерия);
  2. Фо (Вьетнам);
  3. Борщ (Украина);
  4. Буйабес (Франция);
  5. Калду верде (Португалия);
  6. Чорба фрик (Алжир, Ливия и Тунис);
  7. Чупе-де-Камаронес (Перу);
  8. Гаспачо (Испания);
  9. Арахисовый суп (Западная Африка);
  10. Гамбо (США);
  11. Харира (Марокко);
  12. Харчо (Грузия);
  13. Ланчьжоуская лапша (Китай);
  14. Мохинга (Мьянма);
  15. Менюдо (Мексика);
  16. Мокека-де-Камарао (Бразилия);
  17. Сото аям (Индонезия);
  18. Том Ям (Таиланд);
  19. Тонкоцу рамен (Япония);
  20. Яйла (Турция).

"Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне для супа, который любят в Украине и во всей Восточной Европе. В борщ часто добавляют ложку жирной сметаны. Это совсем не обычный свекольный суп. Он получает острый вкус от кваса, свекольного сока, который является еще одним региональным деликатесом", - описывают украинский борщ в публикации.

И хотя суп некоторые все еще относят к русской кухне, это утверждение все активнее оспаривается. Теперь украинские повара активно проводят кампанию за внесение своей версии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, говорится в публикации.

Напомним, ранее мы писали, сколько денег потратили иностранцы в Украине за прошлый год.

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