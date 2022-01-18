Региональный деликатес: украинский борщ вошел в рейтинг лучших супов мира
Знаменитое украинское блюдо оказалось в тройке лидеров списка
На сайте CNN Travel составили рейтинг лучших супов мира. Всего в список вошли блюда из 20 разных стран мира. Наряду с нигерийской бангой, вьетнамским фо и другими традиционными локальными супами в список вошел украинский борщ, разместившись в тройке лидеров.
Суп — один из старейших и самых универсальных блюд в мире.
"В каждой культуре есть свой суп. В древние времена люди варили суп, от черепашьих панцирей до отрезков бамбука, начиная с бронзового века. Я думаю, что исторически в каждой стране мира некоторые супы считались общеукрепляющими", - пишет автор книги "Суп: глобальная история" Джанет Кларксон.
Рейтинг 20 лучших супов со всего мира по версии CNN Travel:
- Банга (Нигерия);
- Фо (Вьетнам);
- Борщ (Украина);
- Буйабес (Франция);
- Калду верде (Португалия);
- Чорба фрик (Алжир, Ливия и Тунис);
- Чупе-де-Камаронес (Перу);
- Гаспачо (Испания);
- Арахисовый суп (Западная Африка);
- Гамбо (США);
- Харира (Марокко);
- Харчо (Грузия);
- Ланчьжоуская лапша (Китай);
- Мохинга (Мьянма);
- Менюдо (Мексика);
- Мокека-де-Камарао (Бразилия);
- Сото аям (Индонезия);
- Том Ям (Таиланд);
- Тонкоцу рамен (Япония);
- Яйла (Турция).
"Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне для супа, который любят в Украине и во всей Восточной Европе. В борщ часто добавляют ложку жирной сметаны. Это совсем не обычный свекольный суп. Он получает острый вкус от кваса, свекольного сока, который является еще одним региональным деликатесом", - описывают украинский борщ в публикации.
И хотя суп некоторые все еще относят к русской кухне, это утверждение все активнее оспаривается. Теперь украинские повара активно проводят кампанию за внесение своей версии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, говорится в публикации.
Напомним, ранее мы писали, сколько денег потратили иностранцы в Украине за прошлый год.